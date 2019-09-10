Де Хеа остаётся в «МЮ». Испанец выжал из клуба зарплату Погба

Россия обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса на 89-й минуте
В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе I сборная России обыграла национальную команду Казахстана со счётом 1:0. Встреча состоялась в Калининграде на одноимённом стадионе. Обслуживала матч черногорская бригада арбитров во главе с Николой Дабановичем. В роли его ассистентов выступили Милован Джукич и Йовица Татар.
Сборная России нанесла более 20 ударов по воротам соперника, но забить гол команде удалось лишь в самой концовке встречи. Автором гола на 89-й минуте стал защитник Марио Фернандес, которому ассистировал хавбек Александр Головин.
Россия, набрав 15 очков, занимает второе место в турнирной таблице. Казахстан (7) — на 3-м месте. Следующий матч россияне проведут 10 октября на своём поле с Шотландией.
«Манчестер Сити» — первый клуб в истории, потративший на состав более € 1 млрд
CIES Football Observatory на своём сайте опубликовал результаты исследования трансферной деятельности европейских клубов.
По подсчётам организации, больше всего средств в комплектование состава вложил «Манчестер Сити». «Горожане» потратили на своих нынешних футболистов € 1014 млн, став первым клубом в истории, преодолевшим показатель в € 1 млрд. Второе место в рейтинге занял «Пари Сен-Жермен», вложивший в состав € 913 млн. Замыкает тройку мадридский «Реал» (€ 902 млн).
Полностью топ-10 выглядит следующим образом:
1. «Манчестер Сити» (Англия) – € 1014 млн
2. «Пари Сен-Жермен» (Франция) – € 913 млн
3. «Реал» (Испания) – € 902 млн
4. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – € 751 млн
5. «Ювентус» (Италия) – € 719 млн
6. «Барселона» (Испания) – € 697 млн
7. «Ливерпуль» (Англия) – € 639 млн
8. «Челси» (Англия) – € 561 млн
9. «Атлетико» (Испания) – € 550 млн
10. «Арсенал» (Англия) – € 498 млн.
Санчес не намерен возвращаться в «Манчестер Юнайтед» после аренды в «Интере»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес, выступающий за миланский «Интер» на правах аренды, не горит желанием возвращаться в стан «красных дьяволов», сообщает Daily Mail со ссылкой на Corriere dello Sport.
По информации источника, 30-летний футболист хочет, чтобы его трансфер в итальянскую команду стал полноценным. Однако ситуация не находится в руках Санчеса, поскольку в арендном соглашении между клубами не прописана опция дальнейшего выкупа.
Также «Интер» смущают запросы чилийца. В настоящий момент нерадзурри выплачивают ему лишь часть зарплаты (£ 100 тыс. (около € 112 тыс.)), в то время как «Манчестер Юнайтед» платит ему остальные £ 300 тыс. (€ 335,6 тыс.). Миланский клуб готов в дальнейшем предложить Алексису недельный оклад в £ 150 тыс. (около € 168 тыс.), однако маловероятно, что форвард согласится на такие условия.
Де Хеа согласовал новый контракт с «МЮ»
«Манчестер Юнайтед» договорился о продлении контракта с испанским вратарём Давидом де Хеа, утверждает The Guardian.
По данным источника, зарплата голкипера по новому контракту составит € 17 млн в год. Примерно столько же получает хавбек манкунианцев Поль Погба. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» удастся удержать в клубе де Хеа, контракт которого истекает летом 2020 года.
Де Хеа перешёл в английский клуб летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 25 млн. В нынешнем сезоне 28-летний голкипер принял участие в четырёх матчах английского национального чемпионата, в которых пропустил четыре гола.
«Ливерпуль» предложил ван Дейку новый контракт
«Ливерпуль» намерен продлить контракт с голландским защитником Вирджилом ван Дейком, утверждает Liverpool Echo.
По данным источника, английский клуб предложил футболисту зарплату в размере € 11,6 млн в год. Такое повышение зарплаты сделает голландца одним из самых высокооплачиваемых игроков мерсисайдцев.
Ван Дейк перешёл в «Ливерпуль» в январе 2018 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила € 84,65 млн, и на тот момент голландец стал самым дорогим защитником в истории. В прошлом сезоне 28-летний ван Дейк в составе «Ливерпуля» стал победителем Лиги чемпионов, после чего был признан лучшим футболистом в Европе по итогам года по версии УЕФА. Нынешний контракт игрока с английским клубом действует до лета 2023 года.
В Англии защитник дважды забил ударом с углового. Видео
Защитник «Уиком Уондерерс» Джо Джейкобсон стал автором хет-трика в матче 7-го тура чемпионата Англии в Первой лиге с «Линкольн Сити» (3:1).
Джейкобсон открыл счёт на 5-й минуте, перебросив мяч через стенку при исполнении штрафного удара. На 36-й минуте он увеличил разрыв в счёте, отличившись прямым ударом с углового. Во втором тайме защитник оформил хет-трик, вновь точно пробив непосредственно с углового.
Видео можно посмотреть на официальной странице «Уикома» в «Твиттере».
32-летний Джейкобсон является воспитанником «Кардифф Сити», а за «Уиком Уондерерс» выступает с 2014 года. В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах Первой лиги (все — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей (один — с пенальти).
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