«Раньше болельщики плевали, а теперь улыбаются и машут». Сборная – о победе

Станислава Черчесова в зале для пресс-конференций встретили аплодисментами. Главный тренер сборной России был в хорошем настроении – шутил, улыбался и развернуто отвечал на вопросы журналистов.

Чего не хватило сборной России

«То, что победили, — сегодня забыть. Завтра — посмотреть. Потом — проанализировать. Вы сверху смотрели, видели, что мы свою работу сделали. Команда была правильно расставлена. Единственное, чего не хватило, — завершающего паса и удара».

Замены во втором тайме

«Варианты бывают разные – А, Б, С… Мы знаем состояние Кудряшова, который перешёл в новый клуб. Знаем состояние Ионова — у него в Шотландии икроножные начало сводить. Но мы знали, что плюс-минус они выйдут и помогут. Миранчук и Черышев — быстрые игроки, был расчёт, что они измотают соперника.



Замена Ахметова уже из другой серии. Надо было забивать, но мы выпустили более оборонительного игрока Зобнина. «Зачем?» — спросите вы. Чтобы опорники закрывали зоны, а края защиты поднимались выше. Но это такие нюансы, что можно тут до утра умничать. Вот так. Простой вопрос на сложный ответ».

Миранчуки

«Меня часто спрашивают, когда оба Миранчука будут играть в сборной. Но клуб одна история, сборная — другая. И вам, и игрокам я говорю: шанс дается, его надо правильно использовать. Ну а когда они вместе сыграют, we will see (мы увидим. – Прим. «Чемпионата»).

Общий итог

«Сегодня мы играли на бОльших скоростях, чем в Шотландии. Если оценивать чисто арифметически, то матч мы провели на пять баллов. Теперь нужно проанализировать все ситуации, где мы что упустили. Матч с Шотландией еще не разбирали – все потом. Работа тренера сборной заключается в другом. Мы победили, но через месяц ребята вообще все забудут. Это в клубе можно сегодня дать выходной, а завтра переговорили и показали. А тут через пару месяцев футболисты забудут, с кем играли и что натворили. Интересная работа тренера. Профессия одна. Но клуб и сборная — разные истории».

Футболисты в микст-зоне, как один, говорили об обороне Казахстана, которую было не так просто вскрыть.



— Девять человек в защите — атаковать можно было только позиционно, — сказал Артем Дзюба.



Федор Кудряшов отметил, что соперник не давал много пространства:

— Сборная Казахстана выглядела более целостно и организованно. В первом тайме не было зон, чтобы вскрывать их оборону — опять же, если сравнивать с первым матчем. Для нас это была сложность. Но, думаю, чувствовалось, что мы можем забить.



Александр Головин не сомневался, что счет в этом матче все же будет открыт – и сделает это сборная России:



— Мне казалось, что в любом случае забьем. Я как-то посмотрел на табло, а там не показывало время. Даже не знал, сколько осталось до конца. Но не сомневался.



Юрий Жирков похвалил команду, Дзюба – болельщиков, которые создали потрясающую атмосферу на стадионе:



— Выходили на стадион, у нас мурашки по коже бежали от приветствия. Раньше плевали, а сейчас улыбаются, машут — это очень круто. Для нас это самое ценное.