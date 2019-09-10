Нельзя оставлять матч с Казахстаном без выводов. Иначе победа будет во вред

Расхожая тренерская мысль гласит: «Главное — добыли результат, игру надо забыть». Обычно это работает с матчами, когда ты всё делаешь, как надо, используешь свои сильные стороны, не страдаешь от недостатков состава, но мяч просто отказывается заползать в ворота. Нечто похожее случилось на днях со сборной Турции, которая боролась больше сама с собой, чем с Андоррой.

Вы и сами наверняка видели: андоррцы всей командой выбегали, исполняя искусственный офсайд, но даже в этом случае Турция не реализовала четыре в ноль. Два удара в каркас, тонна проникающих передач в штрафную, несколько чистых моментов с игры — но никак. И только на 89-й минуте гол приходит со стандарта, а радости от него у турок было больше, чем от недавней победы на чемпионами мира.

Марио разбушевался! Россия обыграла Казахстан и одной ногой шагнула на Евро-2020 Когда казалось, что атакующие ресурсы исчерпаны и от нулевой ничьей не уйти, защитник ЦСКА взмыл выше всех и добыл победу.

Это как раз тот случай, когда тренер может с чистой душой сказать: забыли игру, едем дальше.



Победа команды Станислава Черчесова над Казахстаном пришла абсолютно идентично турецкой — тоже на 89-й, тоже подача со стандарта. Даже фланг подачи тот же — левый для атакующей стороны. Но, в отличие от турецкого тренера, для Станислава Черчесова опасно думать в формате «забыли эту игру».

Денис Черышев, сборная России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Опасно, потому что стартовый состав был не без вопросов. Было ясно, что Казахстан сядет у своих ворот, а потому Дзюба больше двигался вхолостую, чем цеплялся за мячи. Когда казахи пережили первые 20 минут, они получили уверенность в том, что могут зацепить в Калининграде результат: соперник ошибся со стартовым планом, и на этом можно было строить свою оборонительную стену. Россия создавала мало реальных ситуаций для удара, всего пару раз опасно проникла в штрафную низом. Имея на фланге Жиркова, Черышева зачем-то утрамбовали в боковую линию, когда нужен был лишний мобильный игрок ближе к оси поля — в итоге Денис просто растворился.

«Раньше болельщики плевали, а теперь улыбаются и машут». Сборная – о победе Черчесов объясняет замены и подводит итоги двух матчей, футболисты говорят про болельщиков и оборону соперника.

Опасно, потому что в плане матч-менеджмента особой работы проведено не было. Да, третья замена к часу игры — признание ошибок в выборе стартового плана, но по факту ничего, кроме фамилий, не изменилось и после замен. Футбол оставался предсказуемым, моментов с игры у сборной почти не было, и когда центральные полузащитники принимали мяч, разворачивая атаку, у них почти не было вертикальных вариантов, что очень важно, когда взламываешь глубокую оборону.

Опасно, потому что за неимением других вариантов в атаке часто повторялся сценарий фланговых входов в штрафную с быстрым прострелом на ближнюю штангу. Это опасно, потому что лучший в стране нападающий ближней штанги главным тренером сборной игнорируется, а значит и дальше у России будут проблемы с глубокими организованными оборонами. Нет никакой гарантии, что игнорируемый форвард смог бы забить, но он точно дал был команде лишний вариант в нападении.

Всё это в сумме опасно, потому что победа может дать ложное именно в этом случае чувство облегчения. Если оно придёт, можно и даже соблазнительно забыть провести работу над ошибками — а они, безусловно, были. Ссылаться на «сыграли и забыли» неправильно, такая победа может пойти во вред, если не сделать выводы. Иначе все эти ошибки дадут знать о себе в самый ненужный момент.



И за примерами не нужно уходить даже из самого Калининграда. Почти ровно год назад Россия там зашилась со шведами — те не позволили создать у своих ворот вообще ничего. Должных выводов из той игры сделано не было. Итог? В ответной игре в Сольне нас развинтили без шансов на последнее слово.



Так будет происходить всегда, когда без внимания остаются сигналы тревоги относительно качества игры.