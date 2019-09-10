Любовь к сборной крепнет. Но болеть за неё мы не научились

Для того чтобы лучше узнать, чем живёт город, нужно разговаривать с местными – это очевидно. В Калининграде о футболе отзываются довольно холодно, мол, забот и так хватает. «Если честно, людям здесь абсолютно параллельно. Футбол мало кому интересен — и без этого дел много. Только если сборная приезжает», — рассказал мне один из горожан.

Его слова подтверждают две вещи — посещаемость «Балтики», чудом оставшейся в ФНЛ в прошлом сезоне, и ажиотаж, связанный с приездом сборной России. На матчи местной команды в среднем ходит 3-4 тысячи человек, на игру с Казахстаном пришло почти 32 тысячи болельщиков. Может, собралось бы и больше, если бы не перекупщики, у которых за сутки до матча можно было взять билеты на разные сектора. Видимо, купить купили, а продать дороже так и не смогли – отдавали по номиналу.

Святой Дзюба

К отелю, где жила сборная, в день прилёта команды стянулись болельщики. В основном посмотреть на футболистов пришли дети и подростки – они с горящими глазами улыбались игрокам, размахивали плакатами, а кто-то даже принёс большой портрет Артёма Дзюбы. Ну как портрет – больше это творение напоминало икону.

Нельзя оставлять матч с Казахстаном без выводов. Иначе победа будет во вред Тут надо подумать.

Бесплатные стрижки, письма для сборной и концерт

В понедельник, несмотря на рабочий день, народ начал подтягиваться к стадиону уже к половине седьмого. Но сразу на трибуны мало кто шёл – для болельщиков приготовили всякие развлечения.



На мини-поле ветераны сборной сыграли в футбол.



Рядом любой желающий мог попробовать себя в борьбе.

Мужчин и мальчишек бесплатно подстригали барберы.

Девушки обрабатывали янтарь и собирали из него украшения.

Особой популярностью пользовалась «Почта сборной России»: болельщики писали на открытках пожелания, запечатывали в конверт и бросали в ящик.

На сцене выступали кавер-группы, а уже ближе к матчу разогревать болельщиков вышел рэпер ST.

Сначала народ стеснялся двигаться и как-то неуверенно отвечал на его просьбы «протянуть о-о-о», поднять руки вверх и прокричать «наши парни», а потом даже мужчины в возрасте начали пританцовывать. Через полчаса после начала концерта болельщики неплохо разогрелись.

Подобные программы давно делает «Локомотив» и «Зенит», недавно к ним присоединился ЦСКА. Очень приятно, что такое появилось и на играх сборной – поход на футбол становится всё привлекательнее.

Марио разбушевался! Россия обыграла Казахстан и одной ногой шагнула на Евро-2020 Когда казалось, что атакующие ресурсы исчерпаны и от нулевой ничьей не уйти, защитник ЦСКА взмыл выше всех и добыл победу.

Поддержка

О том, что на матчах сборной России болельщики зачастую молчат, лишь изредка выкрикивая «Ра-сси-йа» и затягивая «Катюшу», говорили уже немало. У поклонников сборной нет кричалок и песен, поэтому большую часть матча трибуны почти не было слышно. Да, можно говорить, что у нас нет культуры боления, что сборная только после чемпионата мира начала приезжать в регионы, но можно же попробовать это исправить. Конечно, делать это должны не те, кто ходит на футбол раз в год. Можно создать группу, которая придумает, пропишет кричалки и песни, разложит листочки на трибуне. У нас уже есть матч-дэй, неплохая кампания «Наши парни», какая-никакая любовь к сборной – не хватает только организованной поддержки на трибунах.



Чтобы громко и до мурашек.