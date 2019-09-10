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Как изменилась стоимость футболистов РПЛ осенью 2019-го, данные

Как изменилась стоимость футболистов РПЛ
Максим Ерёмин
«Спартак» повышает стоимость футболистов. Тиль, например, вырос вдвое
Самое интересное из новых цифр Transfermarkt.
Футбол / РПЛ 0

Аналитики Transfermarkt выкатили новую версию стоимости футболистов РПЛ. Вернее, не так, весь список появится в ближайшее время на их официальном сайте. А у нас уже появились самые любопытные цифры, о которых стоит знать.

Пока без Кокорина и Мамаева, но всё равно есть на что посмотреть. Например, как менялась стоимость новичков «Спартака», сказалось ли на трансферной стоимости Караваева возвращение в Россию и догнал ли брата один из Миранчуков.

Для тех, кто ещё не уловил тенденцию, напоминаем: крупный трансфер автоматически повышает стоимость игрока. Так случилось не только со всеми спартачами, но даже с Максимилианом Филиппом, который уехал из «Боруссии» в Россию и всё равно подорожал. В общем, вот.

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