Вратарь сборной Кюрасао умер в расположении сборной

Вратарь сборной Кюрасао Жаирзиньо Питер был найден мёртвым в отеле накануне матча с Гаити в Лиге наций КОНКАКАФ. Причина смерти футболиста — остановка сердца. Питер сказал коллегам, что плохо себя чувствует, и ушёл в свой номер отеля. Когда партнёры по команде обнаружили Жаирзиньо, он был уже мёртв.
Жаирзиньо Питер был вторым вратарём сборной Кюрасао. Карьеру начал в 2007 году, а в 2013-м дебютировал за национальную команду государства. Он провёл 12 матчей за сборную Кюрасао. Всю жизнь Питер играл за родной клуб «Сентро Домингито». Вместе с командой пять раз становился чемпионом Кюрасао. Летом стал победителем Кубка Короля в составе сборной Кюрасао. В решающем матче команда в серии пенальти одолела Вьетнам.
В социальных сетях вспоминают, каким был игрок. Его последнее интервью датировано 26 июня. Смеющийся Питер говорит о матче между Гондурасом и Сальвадором.
Партнёры по команде почтили память товарища. Видео выложил основной вратарь Кюрасао Элой Рум с подписью: «Навсегда в наших сердцах. Покойся с миром, легендарный Питер».
КОНКАКАФ выразила сожаление по поводу смерти Питера. Несмотря на случившееся, матч Гаити — Кюрасао перенесён не будет. Федерация футбола Кюрасао заявила, что после консультации с игроками было принято решение сыграть завтрашний матч в дань уважения Жаирзиньо. Все игры среды начнутся с минуты молчания.
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