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Криштиану Роналду забил за сборную Португалии четыре мяча

Криштиану Роналду забил четыре мяча
«Чемпионат»
Что бы вы без меня делали! У Роналду – покер
В четырёх последних матчах за сборную Португалии Криштиану забил восемь мячей! Об этом и другом – в обзоре дня.
Футбол 0

Покер Роналду помог сборной Португалии разгромить Литву в матче отбора Евро-2020

В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Литвы принимала национальную команду Португалии. Встреча состоялась на стадионе «LFF — Ветра» в Вильнюсе и завершилась победой гостей со счётом 5:1.

На 7-й минуте главный арбитр встречи Бас Нейхейс назначил пенальти в ворота литовской команды, и его успешно реализовал нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду. На 28-й минуте встречи ответный мяч в ворота Португалии отправил защитник литовской сборной Витаутас Андрюшкявичюс. Во втором тайме Роналду забил ещё три гола и довёл счёт до разгромного. В компенсированное время пятый гол за португальскую команду забил хавбек Вилльям Карвалью.

В другом матче группы B сборная Люксембурга принимала сербскую национальную команду. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа B. 6-й тур
10 сентября 2019, вторник. 21:45 МСК
Литва
Окончен
1 : 5
Португалия
0:1 Роналду – 7' (пен)   1:1 Андрюшкявичюс – 28'   1:2 Роналду – 61'   1:3 Роналду – 65'   1:4 Роналду – 76'   1:5 Карвалью – 90+2'
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа B. 6-й тур
10 сентября 2019, вторник. 21:45 МСК
Люксембург
Окончен
1 : 3
Сербия
0:1 Митрович – 36'   0:2 Радоньич – 55'   1:2 Тюрпель – 66'   1:3 Митрович – 78'

Франция разгромила Андорру в матче отбора Евро-2020

Сборная Франции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе Н разгромила национальную команду Андорры со счётом 3:0. Встреча состоялась в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс».

Счёт был открыт на 18-й минуте. Автором гола стал Кингсли Коман, которому ассистировал Нанитамо Иконе. В начале второго тайма преимущество французской сборной увеличил Клеман Лангле с передачи Антуана Гризманна. В концовке встречи счёт до крупного довёл Виссам Бен-Йеддер.

Также завершились ещё два матча в группе Н. Сборная Турции на выезде разгромила команду Молдавии со счётом 4:0. Албания дома переиграла Исландию — 4:2.

Сборная Франции, набрав 15 очков, занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует Турция (15).

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа H. 6-й тур
10 сентября 2019, вторник. 21:45 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Андорра
1:0 Коман – 18'   2:0 Лангле – 52'   3:0 Бен-Йеддер – 90+1'
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа H. 6-й тур
10 сентября 2019, вторник. 21:45 МСК
Албания
Окончен
4 : 2
Исландия
1:0 Дермаку – 32'   1:1 Сигурдссон – 47'   2:1 Хюсай – 52'   2:2 Сигторссон – 58'   3:2 Роши – 79'   4:2 Чикалеши – 82'
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа H. 6-й тур
10 сентября 2019, вторник. 21:45 МСК
Молдавия
Окончен
0 : 4
Турция
0:1 Тосун – 37'   0:2 Тюрюдж – 57'   0:3 Тосун – 79'   0:4 Язиджи – 88'

Англия обыграла Косово. Команды забили восемь голов на двоих

Сборная Англии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе А обыграла национальную команду Косово со счётом 5:3. Встреча состоялась в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри».

Счёт был открыт уже на 1-й минуте. Автором гола стал Валон Бериша, которому ассистировал Ведат Мурики. Вскоре равновесие восстановил Рахим Стерлинг с передачи Майкла Кина. На 19-й минуте хозяев вывел вперёд Гарри Кейн с паса Стерлинга. На 38-й минуте в ворота Косово влетел третий гол, автоголом отметился Мергим Войвода. В концовке тайма Джейсон Санчо забил два мяча в течение одной минуты. Во втором тайме гостям удалось избежать разгрома благодаря голам Бериши и Мурики.

Также завершился ещё один матч в группе А. Черногория на своём поле проиграла Чехии со счётом 0:3.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа A. 6-й тур
10 сентября 2019, вторник. 21:45 МСК
Англия
Окончен
5 : 3
Косово
0:1 Бериша – 1'   1:1 Стерлинг – 8'   2:1 Кейн – 19'   3:1 Войвода – 38' (автогол)   4:1 Санчо – 44'   5:1 Санчо – 45+1'   5:2 Бериша – 49'   5:3 Мурики – 55' (пен)
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа A. 6-й тур
10 сентября 2019, вторник. 21:45 МСК
Черногория
Окончен
0 : 3
Чехия
0:1 Соучек – 54'   0:2 Масопуст – 57'   0:3 Дарида – 90+5' (пен)

Сборная России U21 не смогла обыграть Болгарию в матче отбора Евро-2021

В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года среди молодёжных команд сборная Болгарии принимала национальную команду России. Встреча прошла на стадионе «Славия» в Софии и завершилась вничью со счётом 0:0.

Швейцарский арбитр Урс Шнидер показал в этой встрече 5 жёлтых карточек, четыре из которых получили игроки сборной России Фёдор Чалов, Николай Рассказов, Наиль Умяров и Роман Евгеньев. В конце встречи, на 88-й минуте, прямую красную карточку получил российский форвард Иван Игнатьев.

Сборная Россия набрала 4 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы 5. Болгария (4) — на 2-м месте. Лидером группы является национальная команда Польши, набравшая 6 очков в 2 матчах. В следующем туре отборочного турнира Евро-2021 среди молодёжных команд сборная России сыграет с польской национальной командой. Матч состоится 11 октября.

U21 ЧЕ-2021. Группа 5. 2-й тур
10 сентября 2019, вторник. 20:30 МСК
Болгария U21
Окончен
0 : 0
Россия U21
Удаления: нет / Игнатьев – 87'

Гол Азмуна помог Ирану обыграть Гонконг в отборе ЧМ-2022

В матче 2-го тура второго этапа отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Азии сборная Ирана обыграла национальную команду Гонконга со счётом 2:0. Встреча состоялась в Гонконге на стадионе «Со-Кон-По». Обслуживал матч японский арбитр Юдаи Ямамото, которому ассистировали Сатоси Караками и Рё Хирама.

Счёт был открыт в середине первого тайма. Автором гола стал нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун. В начале второго тайма преимущество иранской сборной увеличил Карим Ансарифард.

Видео гола можно посмотреть в испанской версии аккаунта «Зенита» в «Твиттере».

Сборная Ирана, набрав три очка, занимает второе место в турнирной таблице группы С. Следующий матч иранцы проведут 10 октября на своём поле с национальной командой Камбоджи.

В третий этап отборочного турнира напрямую выйдут только победители групп.

ЧМ-2022 - Азия. Группа C. 2-й тур
10 сентября 2019, вторник. 15:00 МСК
Гонконг
Окончен
0 : 2
Иран
0:1 Азмун – 23'   0:2 Ансарифард – 55'

«Спартак» примет участие в турнире Florida Cup 2020

Московский «Спартак» примет участие в турнире Florida Cup, который состоится в январе 2020 года в американском городе Орландо, сообщает пресс-служба красно-белых.

Соперниками «Спартака» в турнире станут такие клубы, как «Коринтианс», «Палмейрас» и «Атлетико Насьональ». Florida Cup 2020 пройдёт с 13 по 20 января на современном 25-тысячном стадионе Exploria, открытом в 2017 году. Также в рамках турнира состоится крупный музыкальный фестиваль.

«Участие во Florida Cup — это новый, уникальный опыт для московского «Спартака», который сочетает в себе ряд важных факторов. Во-первых, команда проведёт зимний подготовительный период в отличных условиях: очевидно, что участникам турнира предоставят все необходимые условия для тренировок. Во-вторых, нас ждёт очень интересный и сильный состав участников: болельщикам красно-белых будет увлекательно увидеть «Спартак» в матчах с ведущими латиноамериканскими командами. Ну и, наконец, участие во Florida Cup — это возможность расширить нашу базу болельщиков за океаном. Надеюсь, у «Спартака» появится много новых поклонников в США», — отметил генеральный директор «Спартака» Томас Цорн.

«Челси» готов заплатить € 40 млн за победителя Кубка Африки — 2019

«Челси» проявляет интерес к алжирскому правому защитнику «Ниццы» Юсефу Аталю, утверждает Daily Mail.

По данным источника, английский клуб хочет купить футболиста в январе и готов заплатить за него € 40 млн. Впрочем, для приобретения игрока «Челси» нужно добиться отмены запрета на трансферы, который действует до лета 2020 года.

Аталь перешёл в «Ниццу» летом 2018 года из «Кортрейка». Сумма трансфера составила € 3 млн. В прошлом сезоне 23-летний алжирец принял участие в 29 матчах французского национального чемпионата (25 — в основном составе), в которых стал автором шести забитых мячей, а также получил восемь жёлтых карточек. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.

Минувшим летом Аталь в составе сборной Алжира стал победителем Кубка Африки.

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