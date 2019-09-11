Запоминайте: трендом следующих лет станут японские центральные защитники

Мода на игроков определённых амплуа из определённых стран — нормальная практика в мировом футболе. Одно время все мечтали об итальянских вратарях, другое — о скандинавских центральных защитниках; в Германии прямо сейчас полюбили подбирать взрывных английских вингеров, а мода на бразильских нападающих не пройдёт, кажется, вообще никогда. Нарастающим трендом становится интерес к десяткам из чемпионата Нидерландов — игрокам, которые отлично действуют без мяча и классно прессингуют в первой линии.

Если посмотреть немного в будущее, то есть несколько оснований считать, что следующим большим трендом станут японские центральные защитники. Вот почему:



— центральные защитники всё быстрее переходят из разряда физических позиций в тактическую. Выучка и тактическая дисциплина становятся важнейшим элементом для игры центральных защитников — это особенно касается команд, которые хотят начинать свою оборону как можно выше;



— рост тоже потихоньку перестаёт быть определяющим фактором для центрдефов. В топ-футболе благодаря продвинутому анализу и постоянно улучшающемуся качеству полей становится меньше навесов и всё важнее выигрывать борьбу внизу;



— суммируя два предыдущих фактора, можно отметить, что в выборе центральных защитников всё важнее становится фактор скорости мышления — как с мячом, так и без него.



Японцы прекрасно подходят под новые требования к центральным защитникам. Они невероятно дисциплинированны и готовы подчиняться любым требованиям тренера, они хорошо и быстро усваивают то, что им говорят. Среди них не много игроков высокого роста, но это перестаёт быть важным, а в скорости мышления японцам почти нет равных — возможно, в некоторых случаях это даже становится минусом: на поле нельзя иметь столько решений сразу. У японцев всё в полном порядке с концентрацией и физической выносливостью, и единственным важным условием для их успешности, помимо культурной адаптации, становится наличие отлаженной системы. С этим в мире тоже сейчас нет проблем: больше концептуальных тренеров, чем сейчас, в истории футбола ещё не было.



Главный пример прямо сейчас - Такехиро Томиясу из «Болоньи». В первых матчах за итальянский клуб он действовал на позиции правого защитника, но и в Джей-лиге, и в сборной страны, и в «Сент-Трёйденс», из которого футболист переехал в «Болонью», он играл центрального защитника. Полный комплекс необходимых для современного центрдефа навыков сделал Томиясу 10-миллионным игроком уже к 20 годам. Он очень крепко стоит на ногах, обладает фирменной японской невозмутимостью, нацелен на быстрый первый пас после того, как мяч окажется у него, и готов сделать его классным — в этом ему помогает двуногость. Раньше Томиясу не был двуногим: если посмотреть на видео прошлых лет, то видно, как упорно он работал над своей левой ногой — как при наступательных действиях, так и при оборонительных.



Партнёр Такехиро по центру обороны сборной Мая Ёсида — основной ориентир для него. Пять сезонов подряд тот проводит не менее 20 матчей за крепкий английский «Саутгемптон», а в АПЛ Ёсида попал после трёх лет в голландском «Венло». В Эредивизии нынешний капитан сборной прошёл путь от игрока глубокого запаса до ключевого футболиста, доказав свою тактическую состоятельность. Тот факт, что Ёсида и Томиясу, а также третий центральный защитник японской сборной Наомити Уэда, закрепились в Европе через голландскую футбольную школу, не является совпадением. Японская футбольная культура частично похожа на голландскую, с той лишь разницей, что в Нидерландах давно привыкли поднимать центральных защитников как можно выше, чтобы не допускать разрывов между линиями, — это одно из важнейших тактических веяний времени. При этом центрдефы традиционной голландской футбольной культуры тяжеловесны, потому против них достаточно легко играть передачами за спину. Японцы хорошо развиты с точки зрения скорости и выносливости — подтягивая в Бельгии и Нидерландах тактическую дисциплину, они развивают своё умение находить позицию на поле.



Возможно, исходя именно из этого «Манчестер Сити» отдавал Ко Итакуру в аренду в «Гронинген». В Японии этот трансфер вызвал недоумение — Итакура выделялся своим шикарным первым пасом, но при этом с трудом выбирал позицию и терял из-за этого концентрацию. Использовать его на позиции центрдефа было сомнительно, поэтому Ко пробовали на позиции опорного полузащитника. Первые полгода в «Гронингене» Итакура безвылазно просидел на скамейке запасных, отрабатывая на тренировках умение правильно выбирать позицию и пользоваться этим. В начале нынешнего сезона Итакура — основной игрок «Гронингена» именно на позиции центрального защитника.

Он серьёзно добавил в тактической выучке, и помимо первого паса оказалось, что он яростен в борьбе — до этого он чаще не успевал добраться до соперника или промахивался в перехватах.



Отсмотрев несколько матчей Джей-лиги, я пришёл к выводу, что тренд на японских центральных защитников в ближайшее время только усилится. Как минимум перспективными для игры в Европе выглядят 19-летний Аюму Секо из «Середзо Осаки», 23-летний Хаято Араки из «Хиросимы» и 23-летний Риосуке Синдо из «Саппоро».



И есть все основания полагать, что новых качественных центрдефов из Японии будет только больше.