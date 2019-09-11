23 года назад Тихонов встал в ворота. Воспоминания героев легендарного эпизода

1996 год – это настолько давно, что на футболках «Спартака» было написано «Газпром». Точнее «УренгойГазпром». Тогда в Кубке УЕФА еще не было группового этапа и команды играли по системе плей-офф сразу после квалификационных раундов.

11 сентября 1996 года «Спартак» проводил первый матч 1/32 финала Кубка УЕФА против датского «Силькеборга». Встреча проходила на стадионе «Локомотив». Еще на старой арене, где вместо персональных сидений были установлены скамейки по всему стадиону.

В первом тайме «Спартак» выглядел мощно и ушел на перерыв при счете 3:0. Дубль сделал Андрей Тихонов, еще один мяч забил Валерий Кечинов. В газетах на следующий день писали, что за первые 45 минут скандинавы не показали ничего вразумительного и поражало, как они вообще пробились в 1/32 финала Кубка УЕФА.

Однако во втором тайме «Спартак» пропустил дважды, а на 88-й минуте хозяева были близки к третьему пропущенному мячу. Нигматуллину за пределами штрафной пришлось руками выбить мяч, чтобы остановить соперника. За фол последней надежды вратарь закономерно получил красную карточку.

К тому моменту у «Спартака» уже не было замен. На ворота пришлось вставать кому-то из полевых игроков. Таковым оказался Тихонов, который забрал у Нигматуллина желто-черную майку. Удар со штрафного пришелся в стенку, а после добивания мяч летел в створ. Тихонов прыгнул, дотянулся и даже забрал мяч намертво. Болельщики начали скандировать фамилию героя эпизода. Рядом с трибуной стояли удаленный Нигматуллин и Филимонов, который не мог выйти на замену. Когда Тихонов спас ворота, то Руслан показал на него рукой, а потом поднял большой палец вверх.

– Я показал большой палец, потому что Тихонов технично сложился и достал, – вспоминает спустя 23 года Нигматуллин. – Действительно по всем вратарским канонам!

– Почему вы досматривали матч у поля?

– Да, удаленный футболист должен уходить в подтрибунное помещение, но я пошел в нужном направлении, а потом спрятался у сектора и там досматривал матч. Кажется, это было мое единственное удаление в карьере. Будь я опытнее, может, сыграл бы иначе.

– Почему именно Тихонов встал на ворота?

– Он тогда феерил – лучший год в его карьере. Тихонов был явным лидером и на поле, и вне поля. Другая кандидатура даже не рассматривалась. Он сразу выхватил у меня перчатки и майку.

– Когда вы сняли футболку, то под ней была еще одна такая же, но другого цвета. Почему?

– В то время мы не были обеспечены экипировкой, как нынешние футболисты. Сейчас выдают поддёвочные майки. А тогда две футболки разных цветов на весь сезон. Одну я поддевал. Наверное, было прохладно.

– Где теперь историческая футболка, которую вы передали Тихонову?

– Я вернул её в клуб. Это сейчас дают по несколько комплектов. А у нас было два комплекта на весь сезон и требовалось вернуть после игры.

– Тихонов на тренировках или после них вставал на ворота?

– Не помню такого. Наоборот, он мне бил после занятий. Вообще был моим самым нелюбимым соперником. Много проблем доставил, когда я уже за «Локомотив» выступал.

– В команде шутили на счет эпизода в конце матча с «Силькеборгом»?

– Конечно. Мы же чередовались с Филимоновым. Он тогда чуть больше играл, но кто был основным – непонятно. После того удаления меня в очередной раз заменили. Так что удалившись, я дал шанс сразу двум вратарям. Филимонову – стать основным, а Тихонову – проявить себя. Андрей до сих пор не проставился, что я подарил ему такую возможность. Шучу, конечно. Это нам стоило проставиться за то, что он выручил команду.

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«Чемпионат» дозвонился и до Андрея Тихонова, который сейчас работает тренером. Его последней командой были «Крылья Советов». Бывший полузащитник «Спартака» тоже хорошо запомнил матч против «Сикельборга».



– Мы здорово играли в первом тайме, – говорит Тихонов. – После счета 3:0 ничего не предвещало проблем и тем более того, что я встану в ворота. Уверенно играли, но, видимо, расслабились. Руслан там наиграл на удаление.

– Сами решили встать на ворота?

– Да, взял на себя инициативу. Спросил Георгия Александровича [Ярцева]. Тот был не против.

– Нигматуллин не помнит, чтобы вы на тренировках стояли в воротах. Откуда навыки?

– Я действительно не практиковался, но мы же все выросли во дворах и площадках. Маленькими играли и в поле, и на воротах. Какой-то навык имелся, поэтому не побоялся встать. Взял форму у Нигматуллина. Потом ему же вернул. Он, кажется, в ней дальше играл.

– О том матче часто вспоминаете?

– Бывает, что всплывает этот эпизод в YouTube. Хотя чаще фанаты напоминают. Они до сих пор подходят ко мне и благодарят за тот сейв.