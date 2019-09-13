«Зенит» может сменить всю полузащиту после «Спартака». Что там с Малкомом?

Сегодняшней встречей с командой Игоря Черевченко в 9-м туре РПЛ «Зенит» начнёт выступление в максимально насыщенном графике. В течение 23 дней команда Сергея Семака должна сыграть 7 матчей: 13 сентября – с «Арсеналом» (дома), 17-го – с «Лионом» (в гостях), 21-го – с «Рубином» (дома), 25-го – с «Енисеем» (в гостях), 28-го – с «Локомотивом» (в гостях), 2 октября – с «Бенфикой» (дома) и 6-го – с «Уралом» (в гостях). Чемпионат России, Лига чемпионов и Кубок страны потребуют от главного тренера задействовать всю основную обойму из 22-23 игроков, которую перед закрытием летнего трансферного окна дополнили Вячеслав Караваев и Йордан Осорио.

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Игры в непростом графике ещё не начались, а Семак уже столкнулся с кадровыми проблемами. Возможно, во встрече с «Арсеналом» линия полузащиты «Зенита» полностью изменится по сравнению с победным «дерби двух столиц». Так складываются обстоятельства. Эмилиано Ригони уехал в «Сампдорию», Магомед Оздоев заработал дисквалификацию из-за четвёртой жёлтой карточки, а Юрию Жиркову наверняка потребуется отдых после нескольких подряд тяжёлых матчей – со «Спартаком», Шотландией и Кипром. Семак вполне логично не хочет рисковать здоровьем 36-летнего игрока, пропустившего полгода после чемпионата мира.



«Мы не сомневаемся в Юре. Мы бережём его, когда есть возможность», – говорил главный тренер «Зенита», отвечая на вопрос, почему Жирков не всегда попадёт в основу.

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Шансы сыграть с первых минут имеет разве что Вильмар Барриос, да и с ним ситуация неопределённая. Товарищеский матч Колумбия – Венесуэла закончился 11 сентября в пять утра по Москве. Если бы опорный полузащитник «Зенита» отбегал 90 минут, то почти со стопроцентной уверенностью можно было бы утверждать, что он не выйдет на поле спустя 63 часа. Загонять ключевого игрока перед стартом в Лиге чемпионов себе дороже. Видимо, Карлуш Кейруш пошёл навстречу «Зениту»: Барриос, отыгравший до этого полный матч с Бразилией, остался на скамейке. Тем не менее перелёт из Америки в Россию тоже отразится на игроке, который, как несложно догадаться, вряд ли прибыл в расположение сине-бело-голубых раньше чем за сутки до встречи с «Арсеналом». Видимо, Семак выпустит колумбийца только на замену.

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Если со «Спартаком» в средней линии «Зенита» действовал квартет Ригони – Барриос – Оздоев – Жирков, то с туляками линия полузащиты чемпиона России, скорее всего, будет выглядеть так: Сутормин – Кузяев – Ерохин – Дриусси. Единственная приятная новость для Семака – выздоровление Дриусси, без которого атака команды заметно потеряла в остроте. Однако аргентинец, как и Кузяев с Ерохиным, лишь на пути к оптимальной форме после травмы. Новичок Сутормин по-прежнему продолжает искать себя в «Зените», забил на днях в товарищеском матче с «Сочи». В принципе положение для Семака не катастрофическое, поскольку в заявке есть ещё Олег Шатов, Матиас Краневиттер и Роберт Мак, тем не менее для Тулы это шанс сотворить сенсацию в Петербурге.

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«Зениту» сейчас особенно пригодился бы самый ценный новичок лета Малком. Вот только бразилец продолжает восстанавливаться от повреждения бедра, полученного 10 августа в матче с «Динамо». Спустя месяц после травмы вингера в петербургском клубе показали, как проходит его восстановление. Дата возвращения Малкома пока неизвестна.

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«У нас же проблема правого фланга: травма мышцы у новичка-бразильца. Он появится только недели через три-четыре», – спрогнозировал на днях петербургский комментатор Геннадий Орлов в интервью на «Эхо Москвы».

Дебюты Караваева и Осорио за сине-бело-голубых, по-видимому, состоятся в матче с «Рубином» или кубковой встрече с «Енисеем». В любом случае после игры в Лионе, когда потребуется ротация состава. На данный момент места в центре прочно заняты капитаном Браниславом Ивановичем и «плеймейкером от обороны» Ярославом Ракицким, а Игорь Смольников, в отличие от Караваева, сыгран с этой парой. Лига чемпионов может поменять рейтинг того или иного защитника в «Зените».