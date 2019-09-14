Российский футболист приехал в Гондурас. Из Эстонии его выслали

Что случилось?

В конце июля 31-летний российский нападающий Евгений Кабаев, недавно перешедший в эстонскую «Левадию», вляпался в неприятную историю. За нарушение ПДД на трассе Таллинн — Нарва он был задержан сотрудниками полиции. На своём Volkswagen футболист гнал со скоростью не менее чем 132 км/ч.

К сожалению для Евгения, небольшой проступок превратился для него в огромную проблему. Оказалось, что ранее он совершал подобные нарушения, но полученные штрафы не оплачивал. В итоге суд избрал для форварда весьма строгое наказание – два дня ареста, последующую депортацию из Эстонии, а также запрет на въезд в страны Шенгенской зоны сроком на год.

Во время судебного заседания игрок утверждал, что спешил в Россию к своей семье, поэтому превысил скорость. На судью его оправдания не подействовали.

Помощи от клуба Кабаев не дождался. Спустя несколько дней после инцидента «Левадия» расторгла с ним контракт.

«Мы подумывали о том, чтобы обжаловать решение о высылке в суде, консультировались с юристом, но быстро поняли, что шансов на положительный исход у нас нет. А когда стало понятно, что шансов нет, то объявили Кабаеву о расторжении контракта. Действующие в государстве правила необходимо соблюдать. Надеюсь, что и сам Евгений сделает из этой ситуации правильные выводы», — отмечал спортивный директор «Левадии» Сергей Парейко в интервью ERR.

Оказавшись без клуба в середине августа, форвард не опустил руки. Уже в начале сентябре он подписал контракт с «Реал де Минас» из Гондураса.

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Кто такой Кабаев?

Евгений Кабаев родился в Ленинграде. Футболом начал заниматься в 8 лет в петербургской школе «Смена». Миновав академии «Приморца» и «Локомотива», Евгений в 15 лет дебютировал в любительской команде из Санкт-Петербурга «Коломяги». Не сыскав славы на родине, футболист отправился выступать за границу – в Эстонию, а чуть позже в Финляндию.

К 31 году Евгений успел поиграть за 11 клубов из пяти стран мира. При этом в один из них он возвращался дважды.

Справка «Чемпионата»



Евгений Геннадьевич Кабаев

Возраст: 31 год.

Гражданство: Россия.

Амплуа: форвард (правый вингер).

Клуб: «Реал де Минас» (Гондурас).

Рост: 183 см.

Карьера: «Коломяги» (2006 – 2007), «Нева-спорт» (2008), «Калев» (2009-2010), «Лоотус» (2010), «ОПС» (2010), «Петротрест» (2011), «Карелия» (2011-2012), «Калев» (2012-2014), «Персия Джакарта» (2015), «Калев» (2015-2016), «Богемианс 1905» (2017-2018), «СКА-Хабаровск» (2018-2019), «Левадия» (2019), «Реал де Минас» (2019 – н.в).

Достижения: Игрок года в Премиум-Лиге – 2015/16, лучший бомбардир Премиум-Лиги – 2013/14, 2015/16.

Из футбольной биографии Кабаева ясно, что эстонский «Калев» явно полюбился форварду. За этот клуб он сыграл больше всего матчей и забил львиную долю своих мячей. В сезоне-2015/16 с 25 голами за «Калев» форвард стал лучшим игроком и бомбардиром чемпионата Эстонии. Неудивительно, что спустя три года соперник бывшего клуба Кабаева, «Левадия», выкупил контракт игрока у хабаровского СКА, где карьера у форварда явно не ладилась.

Что ещё за «Реал де Минас»?

«Реал де Минас» — середняк чемпионата Гондураса из столицы страны Тегусигальпы. Клуб, созданный в 2012 году на базе любительской команды сотрудников Национального реестра физических лиц, никогда не хватал звёзд с неба, поэтому подписание форварда из Европы – большой успех для гондурасского «Реала».

Заявка «Минаса» практически полностью состоит из местных игроков, которые даже не выступают за национальную сборную. Кроме Кабаева в «Реале» есть три легионера – колумбийские полузащитник Пабло Ортис и нападающий Себастьян Колон, а также вратарь Джулани Арчибальд из карликового государства Сент-Китс и Невис. Да, они так же никому не известны, как и их партнеры по команде.

Что из себя представляет чемпионат Гондураса?

Чемпионат Гондураса проводится по системе, привычной для Латинской Америки – Апертура и Клаусура (по итогам турнира определяются два чемпиона – Апертуры в декабре и Клаусуры в мае). В турнире участвуют 10 команд. Сначала они играют по два матча друг с другом в формате лиги и выявляют чемпиона Апертуры. Затем шесть лучших команд попадают в плей-офф.

Клубы, занявшие 3-е и 4-е места, играют против команд, расположившихся на 5-й и 6-й строчках. Победители этих пар выходят в полуфинал, где встречаются с первым и вторым местом чемпионата, чтобы определить чемпиона Клаусуры. Победители Апертуры и Клаусуры получают возможность в будущем сезоне выступать в Лиге чемпионов КОНКАКАФ, а клуб, набравший меньше всех очков – вылетает во второй дивизион Гондураса (Лигу Ассенсо).

После 8 туров чемпионата команда Кабаева занимает 8-е место. Отставание «Реала» от лидера турнира, клуба «Марафон», составляет 12 очков, а от шестого места (клуба «Реал Эспанья») — всего 2 балла. Так что, если чемпионом Апертуры Кабаев уже вряд ли станет, то на победу в Клаусуре у него ещё есть шансы.