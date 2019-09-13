«Зовите меня Артём Благодушный». Дзюба объяснил, почему не бил пенальти

Артём Дзюба забил пятый гол в РПЛ. В 9-м туре нападающий «Зенита» огорчил тульский «Арсенал», который в своё время помог ему спасти карьеру. После матча капитан сборной России согласился ответить на несколько вопросов журналистов, отреагировав на просьбу об интервью в своём неподражаемом стиле: «Давайте только недолго. Если пройду мимо, скажут, что зазвездился. Если я буду говорить, скажут – опять трещит».

Дзюба забил Туле. «Зенит» вернулся на первое место Из двух пенальти в ворота «Арсенала» чемпион реализовал только один.

— Вас сегодня признали лучшим…

— Да, пополнил коллекцию. Я всё ещё в шоке. Спасибо Андрею Аршавину! У меня даже сердце закололо, когда узнал, что он выбрал меня. Умничка, прибавляет в футболе. Рад, что работает на собой. Это приятно, чёрт возьми.

— Как прокомментируете свой гол в ворота «Арсенала»?

— Начну с того, что у родителей сегодня годовщина – 33 года вместе. Они попросили забить гол. Поздравляю их. Спасибо им большое за то, что я появился. В целом очень рад, что мы победили в таком непростом матче. У Тулы вообще команда боевитая, с характером. Они вышли в пять защитников, поэтому было тяжело. Нам пришлось перестраиваться, играть зеркально. Но самое главное – победа. Три очка.

— Что случилось в эпизоде с Сердаром Азмуном? Почему его пришлось буквально выносить с поля?

— Судья ему сказал: «Ты должен покинуть поле здесь». Он начал возмущаться. Ему дали жёлтую карточку, но он пошёл дальше. Судья объяснил, что если Сердар перейдёт по другой линии, получит красную карточку. Пришлось его поднять и аккуратненько вытолкать с поля. По-моему, скоро регби будет? Вот, видите, я готовлюсь. (Улыбается.) Чуть-чуть смял его.

«Да ты просто бить его хотел, не нравится он тебе, признайся!» – пошутил проходивший в этот момент мимо Дзюбы и журналистов Олег Шатов.

— Артём, что случилось с реализацией? – продолжили интервью журналисты. – Столько моментов создали, а забить никак не удавалось.

— Это футбол. Если бы мы забивали все моменты… Посмотрите, даже такие суперзвёзды, как Криштиану и Месси не всё реализуют. Забивают по два-три, а могут по шесть-семь. Игра тем и прекрасна, что невозможно всё забить. Хорошо, что с возвращением Себы Дриусси, у нас появляются эти моменты, мы начинаем комбинировать, играем в привлекательный футбол. Вот это радует. Если правильно играть, голы придут.

— Сегодня в ворота «Арсенала» назначили два пенальти. Не было желания самому подойти к «точке»?

— Зовите меня «Артём Великодушный». Я считаю, это правильно. Надеюсь, мне потом как-то воздастся. Делаю командную работу. Я свой гол забил, потом уступил Сердару. То, что он не забил, случайность. Такое со всеми бывает. Многие легендарные футболисты промахивались, так что не проблема. Во втором моменте Себа попросил, потому что у него ещё не было ни одного гола в чемпионате. Он очень хотел отличиться. Он потрясающе работает на команду, и я посчитал, что это был бы сверхэгоизм, если бы я не дал пробить Себе. Он мой любимчик. Пользуется этим, гадёныш.