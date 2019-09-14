Мане сделал дубль, Фирмино отдал Салаху пяткой. У «Ливерпуля» пятая победа в АПЛ

В матче 5-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 7-й минуте счёт в матче открыл защитник «Ньюкасла» Йетро Виллемс. Защитник гостей получил пас на левом краю чужой штрафной и на исполнение пробил из-под Трента Александера-Арнольда точно в дальний угол ворот.

На 28-й минуте нападающий «Ливерпуля» Садио Мане отправил в ворота гостей ответный мяч. Эндрю Робертсон прорвался вперёд по левому флангу атаки, отпасовал низом в чужую штрафную на Садио Мане, и тот на исполнение пробил в дальнюю девятку ворот Дубравки.

В конце первого тайма, на 40-й минуте Мане оформил дубль и вывел мерсисайдский клуб вперёд в счёте. Роберто Фирмино исполнил передачу низом в чужую штрафную, где Мане сумел прокинуть мяч вперёд мимо Дубравки и затем поразил пустые ворота.

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах упрочил преимущество хозяев на 72-й минуте. Роберто Фирмино классным пасом пяткой нашёл Салаха у чужой штрафной, египтянин здорово на скорости убежал от Фабиана Шера и точно низом пробил в дальний угол ворот.

«Ливерпуль» набрал 15 очков в 5 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ньюкасл Юнайтед» (4) — на 16-м месте. В тройку лидеров турнира также входит «Манчестер Сити» (10) и «Лестер Сити» (8).