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«Норвич» — «Манчестер Сити» — 3:2, 14 сентября 2019, обзор матча, видео

«Манчестер Сити» впервые в чемпионате проиграл
«Чемпионат»
Из защитников чемпиона Англии сделали клоунов. Дважды подряд
«Манчестер Сити» впервые в чемпионате проиграл.
Футбол / Англия 0
Англия - Премьер-лига. 5-й тур
14 сентября 2019, суббота. 19:30 МСК
Норвич Сити
Норидж
Окончен
3 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Маклин – 18'   2:0 Кантвелл – 28'   2:1 Агуэро – 45'   3:1 Пукки – 50'   3:2 Эрнандес – 88'

До этого тура «Манчестер Сити» не проигрывал в чемпионате. Но в матче с «Норвичем» всё сразу пошло не так.

На 18-й минуте Буэндия закрутил мяч с углового к дальней от ворот части штрафной, где никто не помешал Маклину выпрыгнуть — и Кенни головой вколотил мяч под дальнюю штангу.

На 28-й минуте «Норвич» поймал соперника на контратаке и блестяще реализовал свой шанс. Буэндия вырезал дальнюю передачу в штрафную на Пукки, тот, будучи на углу вратарской, увидел свободного Кантвелла, который при этом не был в офсайде, отдал ему пас, и Тодд спокойно поразил пустой угол ворот.

На 45-й минуте Бернарду Силва здорово закрутил мяч в штрафную с левого фланга. Агуэро убежал от опекуна и головой уложил мяч точно под правую штангу.

Во втором тайме начались странные вещи.

Вот что творят Отаменди и Стоунс. Пукки убегает один на один, но прощает.

Проходит одна минута и опытнейший Отаменди совершает это! Теперь Пукки не прощает.

За оставшееся время «Сити» отыграл только один гол.

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