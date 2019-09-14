Из защитников чемпиона Англии сделали клоунов. Дважды подряд

До этого тура «Манчестер Сити» не проигрывал в чемпионате. Но в матче с «Норвичем» всё сразу пошло не так.

На 18-й минуте Буэндия закрутил мяч с углового к дальней от ворот части штрафной, где никто не помешал Маклину выпрыгнуть — и Кенни головой вколотил мяч под дальнюю штангу.

На 28-й минуте «Норвич» поймал соперника на контратаке и блестяще реализовал свой шанс. Буэндия вырезал дальнюю передачу в штрафную на Пукки, тот, будучи на углу вратарской, увидел свободного Кантвелла, который при этом не был в офсайде, отдал ему пас, и Тодд спокойно поразил пустой угол ворот.

На 45-й минуте Бернарду Силва здорово закрутил мяч в штрафную с левого фланга. Агуэро убежал от опекуна и головой уложил мяч точно под правую штангу.

Во втором тайме начались странные вещи.

Вот что творят Отаменди и Стоунс. Пукки убегает один на один, но прощает.

Проходит одна минута и опытнейший Отаменди совершает это! Теперь Пукки не прощает.

За оставшееся время «Сити» отыграл только один гол.