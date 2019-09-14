Отсутствие Миранчуков – не беда, когда есть Крыховяк. Поляк тащит «Локомотив»!

Полузащитник открыл в себе новый талант. Сейчас он лучший бомбардир в команде Сёмина.

В нынешнем сезоне РПЛ «Локомотив» пока не проходит проверку грозными клубами. В третьем туре чемпионата России команда Сёмина проиграла ЦСКА, а совсем недавно забуксовала, набрав всего одно очко в играх с «Краснодаром» и «Ростовом», и в итоге отстала от группы лидеров РПЛ.

Хорошую возможность поправить турнирное положение «железнодорожники» получили в гостевом матче с «Сочи».

Несмотря на то, что в город на черноморском побережье московский клуб приехал в статусе явного фаворита, начало игры далось гостям непросто. С первых минут в атаке намного острее и осмысленнее смотрелся «Сочи». Когда же в нападении действовал «Локомотив», мяч хаотично перемещался по полю.

Дела гостей стали ещё хуже, когда на 12-й минуте Антон Миранчук получил травму, а затем ушёл с поля – вместо него на газоне появился Эдер. Братья наконец воссоединилась, но, к сожалению, в лазарете.

Вдохнуть жизнь в игру «железнодорожников» смог Гжегож Крыховяк, забив довольно неожиданный гол. На 20-й минуте «Локомотив» подловил «Сочи», убежав в контратаку. Смолов удачно сбросил головой мяч на ход поляку, который, оказавшись один на один с Джанаевым, переиграл вратаря.

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Благодаря мячу Гжегожа команда Сёмина обрела уверенность. Завладев инициативой, «железнодорожники» начали активно терроризировать ворота соперника. От гола после удара Жоау Мариу «Сочи» спасла лишь удача, а от выстрела Эдера свои владения защитил Джанаев. На это хозяева отвечали лишь забросами в штрафную площадь гостей и редкими дальними выстрелами.

Во втором тайме на стадионе «Фишт» градус игры значительно возрос. Футболисты «Сочи», вынужденные отыгрываться, стали больше времени проводить на половине поля «Локомотива». Нервничая из-за неудовлетворительного результата на табло и важных решений судьи в пользу гостей, хозяева несколько раз срывались — неоднократно на арбитра кричал Ибрагим Цаллагов.

Под конец встречи игра стала очень грубой. Жертвой ситуации на поле и лба Заболотного стал Бенедикт Хёведес. В верховом единоборстве с нападающим «Сочи» немец заработал рассечение головы, после чего был заменён на Мурило.

К счастью для гостей, больше травмироваться никто не успел. «Железнодорожники» отстояли преимущество в счёте и благодаря голу Крыхоявяка заработали три очка, поднявшись на 4 место в таблице.

Кстати, Гдегож не в первый раз в этом сезоне добывает победу для «Локомотива». Ранее, в матче с «Крыльями Советов» поляк забил в добавленное время, с трудом вырвав для команды заветные три очка.

Сейчас полузащитник с 4 забитыми мячами – лучший бомбардир «Локомотива». По сравнению с любым из предыдущих своих сезонов он аномально много бьёт по воротам, но зато и неожиданно много забивает. Похоже, в России поляк открыл в себе новый талант.