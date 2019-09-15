В «Барселоне» новый герой! В свои 16 лет он почти не уступает Гризманну

Пока Месси и Суарес залечивались после травм, в «Барселоне» появился новый герой. Нет, речь не про Гризманна, как многие могли подумать. Сейчас в составе каталонцев феерит 16-летний парень из Гвинеи-Бисау — Ансу Фати.

Чем он отметился?

После перехода из молодёжной команды «Барселоны» в основной состав клуба вингер Фати сходу начал бить один рекорд за другим. Дебютировав в Ла Лиге 25 августа в матче с «Бетисом», Ансу стал самым молодым игроком, выходившим на поле в составе «сине-гранатовых» за последние 78 лет.

Спустя 6 дней он забил свой первый гол за «Барселону» в матче с «Осасуной». Откликнувшись на подачу другого юного таланта каталонцев Карлоса Переса, Фати вколотил мяч головой в сетку ворот соперника. Таким образом он стал самым молодым автором гола в истории «Барселоны».

Спустя ещё две недели он отличился за «сине-гранатовых» во второй раз. Уже на 2-й минуте игры с «Валенсией» Ансу замкнул прострел Френки де Йонга и вывел свою команду вперёд. Чуть позже он накрутил на фланге Гарая и отдал свою первую голевую передачу за «Барселону» на голландца, отблагодарив того за отличный пас.

Наконец, спустя полтора месяца, 31 октября, Фати исполнится 17 лет. Лучшего подарка, чем он уже сделал сам себе, ему не преподнесёт никто.

Где играл Фати?

Фати начал заниматься футболом в 7 лет в детской испанской команде «Эррера». Спустя год мальчик стали игроком академии «Севильи». В новом коллективе Ансу быстро прогрессировал и вскоре им заинтересовались в «Барселоне». В систему каталонского клуба парень попал в 2012 году. С тех пор он миновал несколько молодёжных команд, прежде чем дебютировать в основе каталонцев.

Он действительно так хорош?

В нынешнем сезоне в Ла Лиге статистически Фати практически не уступает даже Гризманну. В его активе 2 гола и 1 ассист, на счету француза два забитых мяча и две голевые передачи. Конечно, эти показатели пока ни о чём, кроме хорошего старта молодого вингера, не говорят. Однако потенциал у Ансу огромный.

В свои 16 лет он обладает отличной техникой, скоростью, неплохим пасом и довольно плотным ударом. Фати с лёгкостью может обыгрывать один в один как с места, так и на скорости. Если в «Барселоне» он будет получать достаточное количество игрового времени, то вполне может стать звездой мирового масштаба.