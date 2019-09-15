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Красота дня — девушка Артема Милевского

Красота дня — девушка Артема Милевского
«Чемпионат»
Она — новая пассия Милевского
Новая девушка в жизни одного из главных ловеласов футбола.
Футбол 0

Артём Милевский — один из самых обсуждаемых футболистов постсоветского пространства даже тогда, когда играет за брестское «Динамо». Если он не выделяется на футбольном поле, то всегда остро говорит. Совсем недавно он дал интервью Евгению Савину, в котором рассказал о своих романах, один из которых был даже с Тиной Канделаки.

Бомбическое интервью с Милевским. Например, там есть про секс с Канделаки
А ещё там про деньги, разбитый «феррари» и сборную Украины.

Новая девушка Артёма — Валерия из Минска. У неё салон красоты Beauty lounge и насыщенная жизнь. С Милевским они стараются много путешествовать, а ещё любят называть друг друга по отчеству.

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