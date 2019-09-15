Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уотфорд» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Шикарный гол рабоной Эрана Захави в чемпионате Китая, видео

Шикарный гол рабоной Эрана Захави, видео
«Чемпионат»
Изумительный гол из чемпионата Китая. Рабоной, победный, на 90-й минуте
На 33-м году жизни Эран Захави развил потрясающую результативность.
Футбол 0

Всего два израильских футболиста выступают в китайской Суперлиге, и оба — в составе «Гуанчжоу Фули». Один из них, Эран Захави, стал настоящим героем минувшего тура. Мало того, что 32-летний нападающий сделал дубль, забив победный гол на последней минуте в ворота команды «Тяньцзинь Тяньхай». Вы просто посмотрите, как он это сделал!

Это видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Получив передачу с правого фланга, Захави рабоной отправил мяч в левый от себя угол ворот. Надо сказать, что в этом сезоне — в Китае чемпионат разыгрывается по системе «весна — осень» — Эран развил феноменальную результативность — более одного мяча за матч (25 голов в 22 играх)! Потраченные на него ещё в 2016 году деньги (чуть больше 7 млн евро) израильтянин давно и с лихвой отработал. Помимо бомбардирского у него с недавних пор появился дополнительный статус — капитанский.

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент