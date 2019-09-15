Изумительный гол из чемпионата Китая. Рабоной, победный, на 90-й минуте

Всего два израильских футболиста выступают в китайской Суперлиге, и оба — в составе «Гуанчжоу Фули». Один из них, Эран Захави, стал настоящим героем минувшего тура. Мало того, что 32-летний нападающий сделал дубль, забив победный гол на последней минуте в ворота команды «Тяньцзинь Тяньхай». Вы просто посмотрите, как он это сделал!

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Получив передачу с правого фланга, Захави рабоной отправил мяч в левый от себя угол ворот. Надо сказать, что в этом сезоне — в Китае чемпионат разыгрывается по системе «весна — осень» — Эран развил феноменальную результативность — более одного мяча за матч (25 голов в 22 играх)! Потраченные на него ещё в 2016 году деньги (чуть больше 7 млн евро) израильтянин давно и с лихвой отработал. Помимо бомбардирского у него с недавних пор появился дополнительный статус — капитанский.