Бистрович забил супергол первым же касанием! У ЦСКА плюс 3 очка и минус 3 игрока

ЦСКА впервые сыграл на «Мордовия Арене», Гогуа – в пятый раз

ЦСКА не единожды гостил в Саранске, здесь одержал одну из самых удивительных побед в своей новейшей истории (6:4 три года назад), но на новый стадион республики вышел впервые. Лишь одному «армейцу» он хорошо знаком – к нему и было приковано самое пристальное внимание местной и приезжей публики. Седрик Гогуа в пятый раз ступил на саранский газон, но в майке «армейцев» – в первый. Естественно, ивуариец был максимально мотивирован и собран – классно играл на опережение и умело начинал атаки своей новой команды. Ещё четверо москвичей – Дивеев, Обляков, Кучаев и Чалов – опробовали это поле в недавнем матче российской молодёжки против сербов (защитник даже гол забил – единственный, победный).

К сожалению, для Гогуа игра завершилась досрочно – спустя пару минут после перерыва. В погоне за Аппаевым защитник дёрнул заднюю мышцу бедра. По гримасе боли на лице Седрика Гончаренко всё понял и моментально скомандовал Шарлии готовиться к выходу на поле.

У ЦСКА переполнен лазарет – впереди 7 матчей за 22 дня. Кто же будет играть? Рассказываем о футболистах, которые могут помочь лидерам «армейцев» тащить команду в этот непростой период.

Мелкадзе дебютировал в «Тамбове»

Александра Григоряна не смутило почти двухмесячное отсутствие игровой практики у Мелкадзе – против ЦСКА он выставил Георгия с первых минут. За «Спартак» сразиться с «армейцами» нападающему не дали – в Саранске он наверстал это упущение. Мелкадзе был привычно настырен и по-хорошему агрессивен. Затрещина от Магнуссона в дебюте встречи пыла форварда не остудила. Первая карточка в матче – для Гогуа – его заслуга.

Нисимура получил шанс

От тульского варианта двухнедельной давности состав фаворита отличался всего одной фамилией. Повреждение Бийола открыло двери основы Нисимуре. Японец всего четвёртый раз в сезоне вышел на поле и впервые с первых минут. Естественно, Такуму переполняло желание отблагодарить тренера за доверие голом. Переизбытком эмоций можно объяснить казус Нисимуры уже в дебюте – нападающий банально не попал по мячу на убойной позиции. Из трёх моментов в первом тайме он не использовал ни одного.

Шелия потащил пенальти от Чалова

Обе команды на игру вывели в капитанском звании вратари. Полевые игроки до перерыва относились к ним сообразно статусу – уважительно и бережно. Гости за 45 минут допустили всего один удар в створ, хозяева – два. На полноценный сейв тянет разве что полёт Шелии после набега Гогуа на угловой.

«Тамбов» — ЦСКА. Прогноз: Чалов и компания напомнят о себе Черчесову «Тамбову» не забил только «Спартак», все остальные находят дыры в оборонительных схемах Григоряна.

В середине второго тайма грузинский кипер подтвердил заявку на звание лучшего игрока матча. ЦСКА легко заработал пенальти (Осипенко рукой погасил «свечу» над штрафной) и столь же легко его не использовал. Чалов с «точки» пробил совсем уж бесхитростно, практически по центру. Шелия не стал заваливаться до удара и парировал мяч ногой.

Обляков и Магнуссон не сыграют с «Краснодаром»

Промежуточные нули на табло – не самая плохая новость для ЦСКА из первого тайма. Предупреждение «в раздевалку» стало для Облякова четвёртым в сезоне, а это значит, что Виктору Гончаренко опять придётся ломать голову над составом. В концовке «лишний» «горчичник» отхватил ещё и Магнуссон. Против «Краснодара» Иван с Хёрдуром не сыграют.

«Тамбов» доигрывал вдесятером

Задачу фавориту облегчил Чуперка. Молдавского хавбека подвёл длинный язык. После фола в центре поля на Ахметове Валерий брякнул сгоряча что-то арбитру. Судя по тому, что Вилков сразу достал красную карточку, – что-то крайне нецензурное.

Лукас дебютировал в РПЛ

С особым нетерпением болельщики ЦСКА ждали дебюта в чемпионате России Лукаса Сантоса. В концовке встречи он состоялся. Миниатюрный бразилец с шевелюрой а-ля Марсело заменил Кучаева и сразу обострил игру – самостоятельно пробивал, Чалова на удар выводил. Но звание героя дня заработал другой человек с лавки.

Бистрович оправдал свою фамилию

Свежему Бистровичу хватило меньше минуты, чтобы привести в восторг гостевую трибуну. Хорват классно поймал мяч на подъём после неудачного выноса защитника и по уходящей траектории отправил его в район правой девятки. Не гол – голище!



Окончательно добил номинальных хозяев Магнуссон: «армейскому» блондину тоже удался хлёсткий удар из-за штрафной. «Отмазался» за ненужное предупреждение.