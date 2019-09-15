Соболев опять забил! Форвард «Крыльев» догнал Шомуродова в гонке снайперов

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев продолжает удивлять результативностью в новом сезоне РПЛ. В гостевом матче с «Краснодаром» 22-летний игрок открыл счёт, забив свой седьмой гол. В гонке лучших бомбардиров чемпионата самарец догнал Эльдора Шомуродова из «Ростова». При этом российский центрфорвард бьёт по воротам соперников реже узбекского: по статистике Whoscored.com, Соболев наносит 2,0 удара в среднем за 90 минут игры, тогда как Шомуродов – 3,6 удара. Александр очень эффективен в реализации!

В Краснодаре нападающий «Крыльев Советов» поразил ворота Матвея Сафонова в своём стиле. Дождался кросса с правого фланга от Дмитрия Кабутова и сыграл на опережение, находясь под опекой опытного Александра Мартыновича. Возможно, простая ошибка центрального защитника «Краснодара» был связана с тем, что чуть ранее он получил повреждение в столкновении с голкипером самарцев Сергеем Рыжиковым. Тем не менее Соболев всё исполнил здорово. Это игра нападающего уровня сборной России.

Впрочем, сам Соболев очень адекватно оценивает собственный уровень. «Рано мне пока в сборную. Прошло всего несколько туров. Если проведу на таком уровне половину сезона или сезон — то да, буду ждать вызова», – сказал нападающий перед паузой на матчи национальных команд. И вот опять забил.

Более того, перед перерывом Александр получил почти стопроцентный шанс оформить дубль. Судья Сергей Карасёв при помощи VAR назначил пенальти в ворота «Краснодара», разглядев игру рукой у Руслана Камболова. К «точке», естественно, подошёл Соболев. Нападающий пробил в правый от себя угол, но Сафонов угадал, куда полетит мяч, — отразил удар. Эффектный сейв вратаря лишил игрока «Крыльев Советов» возможности выйти на первое место среди снайперов.

Промах Соболева оказался роковым — после этого «Крылья Советов» пропустили три гола. Правда, самарцы заработали еще один пенальти, когда мяч после удара Александра остановил рукой Урош Спаич. Вот только на результат этот эпизод уже не влиял.