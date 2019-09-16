«Вот почему у Аленичева в «Роме» не пошло…» Чемпион мира – в редакции «Чемпа»

К нам в редакцию приходили многие футболисты, но из них лишь два чемпиона мира – Лотар Маттеус и Лоран Блан. Их интервью можно прочесть тут и тут. Теперь к нам зашёл и Алдаир, который выиграл золото со сборной Бразилии на ЧМ-1994. На том мундиале он в составе команды обыграл и сборную России.



– Как вы оказались в Москве?

– Я приехал для участия в международной премии Football Heroes Awards, которая прошла на Арбате. Я уже не первый раз в России. Приезжал сюда на чемпионат мира в прошлом году. Был на матче Англия – Хорватия.

– Знаем, что вы продвигали ЧМ-2018 задолго до его начала.

– Да, организацией занималась IFDA (International Football Development Association), которая сейчас организует премию. Мы проводили мероприятия, играли в футбол 4 на 4 или 5 на 5 в Бразилии, Италии, России, Китае.



– В Китае? Эта страна ведь даже не участвовала на ЧМ-2018.

– Да, но там активно развивают футбол. Строятся стадионы, приезжают известные футболисты… Сборная Китая близка к тому, чтобы стать сюрпризом и пробиться на один из следующих чемпионатов мира.



– В Китае вы играли в футбол в том числе с Роналдиньо?

– Да, вместе ездили.

– Если бы не тусовки, он бы стал лучшим футболистов в истории футбола? Сильнее Пеле и Месси?

– Тяжело сказать. Мне кажется, Роналдиньо в любом случае показал себя и стал один из лучших в мире. Я с ним в сборной пересёкся всего один раз. Он был совсем юным, но уже тогда был виден уровень, который позволил ему в 2002-м выиграть чемпионат мира.



– Почему сейчас так мало футболистов, которые играют на публику?

– Футбол изменился. Тренерам нужны игроки другого типа. Так уходит значительная потребность в креативе – в этом и проблема. Понятно, что есть Неймар, Месси и другие, но в целом действительно стало меньше свободы действий.



– В вашей карьере были тренеры, которые позволяли показывать дриблинг даже вам – центральному защитнику?

– Да, в 16 лет я играл во «Фламенго» при Карлиньосе. Он позволял идти вперёд с мячом. Понятно, что в своей штрафной лучше особо не рисковать, но не запрещалось играть нестандартно. Так же было и в главной команде «Фламенго» при Лазарони и Сантане. А вот после этого уже мало кто давал свободу центральному защитнику. Пару раз я шёл в обводку, но тренеры реагировали не слишком позитивно (смеётся).



– Это было уже в Европе?

– Да, «Бенфика», «Рома». Да и во «Фламенго» случалось. Вы же знаете, если тебя прессингуют, то не хочется просто выбивать мяч. Когда «Рому» возглавлял Маццоне, он не допускал никакого риска в защите. Просто не терпел. Пришлось перестраиваться.

Алдаир в гостях у «Чемпионата» Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Тотти, беготня

– Вы провели в «Роме» более 400 матчей. После этого шестой номер закрепили за вами. Кто вам сообщил, что «шестёрку» не дадут другим футболистам?

– Это было решение президента клуба Розелла Сенси. Такое правило продержалось, кажется, 10 лет.



– Да, вы ушли из «Ромы» в 2003-м, а в 2013-м шестой номер отдали Стротману.

– Но сначала новый президент и его администрация обратились ко мне. Спросили, могут ли вновь использовать шестой номер. А я и раньше не был против. Всё-таки за «Рому» и без меня играли такие футболисты, как Бруно Конти, Пауло Роберто Фалькао, Джаннини…



– Сейчас никому не дают 10-й номер Тотти.

– Тут примерно то же самое, что и в моём случае. Вопрос уважения к футболисту, который был предан команде. Хотя, полагаю, в какой-то момент и номер Тотти снова начнут использовать.



– В вашем случае прошло 10 лет, а тут?

– Ох… Учитывая, что он с детства в «Роме», прошёл академию и его сердце насквозь пропитано этим клубом – такой футболист теперь появится в «Роме», возможно, лишь через 50 лет. Я общаюсь с Тотти, но мы никогда не говорили про его номер. Не знаю, насколько для него важно сохранять эту цифру за собой.



– Насколько корректно говорить, что Тотти в какой-то момент конкурировал за место в составе с Аленичевым?

– Чаще они всё-таки играли на разных позициях. Дмитрий располагался ближе к центру поля, когда команду тренировал Земан.

– Говорят, у него были своеобразные тренировки.

– Уууу! Очень тяжело. Ни с кем я столько не тренировался.



– Бегали по 10 километров?

– Да, и один тренер на велосипеде сзади футболистов, другой – спереди, чтобы контролировать ритм.



– Сейчас такое невозможно представить.

– Это было явно лишним. Хотя мне кажется, что Земан до сих пор даёт такие нагрузки (смеётся). (В прошлом году Земан тренировал «Пескару», а сейчас без команды. – Прим. «Чемпионата».)



– Игроки пытались объяснить Земану, что его тренировки слишком специфичны?

– Конечно. И я, и Франческо жаловались, но он не слушал и продолжал, продолжал, продолжал. Если скажешь, что устал, то не примешь участия в матче. А имитировать травмы некорректно для игрока. Приходилось подчиняться этим немного устаревшим методам.

– С Аленичевым поддерживаете связь?

– Да, только недавно созванивались – где-то месяц назад. Он был в отпуске, пока никого не тренирует. Мы с ним пересекались и в Москве на турнире. Как он называется? Там ещё ваша команда побеждает.



– Видимо, вы про Кубок Легенд.

– Да. У вас там только Россия становится первой (смеётся).



– Чем запомнился Аленичев в «Роме»?

– Ему было тяжело из-за беготни. Я даже не про тренировки, а про матчи. Аленичев – техничный и умный футболист, а у нас тогда были забросы вперёд. Носиться приходилось всем. В той схеме «Ромы» не было место для условного 10-го номера – атакующего полузащитника. Хотя сам Земан и приглашал Аленичева. Ему приходилось играть на позиции «восьмёрки» и очень много бегать. Не уверен, что Аленичев попал к своему тренеру. Вот почему у него тогда не пошло в «Роме». А то, что Аленичев сильный футболист, он доказал в «Порту», выиграв Лигу чемпионов с Моуринью.

Бебето, футволей

– У вас более 80 матчей за сборную Бразилии. Матч со сборной России на ЧМ-1994 уже наверняка подзабыли?

– Помню-помню. Вообще этот турнир в голове до сих пор. В матче против России я вышел на поле во втором тайме. Несмотря на дикую жару, мы победили со счётом 2:0. Тогда у нас был отличный состав: Бебето, Ромарио… С нами в США поехал Роналдо, но при такой конкуренции ни разу не вышел. Хотя, на мой взгляд, мог бы.

– Вам даже особо не нужно было изучать соперника?

– У нас были тренеры, которые ездили просматривать команды и сообщали все детали. Помню, тренеры просили нас даже не подпускать ваших нападающих к воротам. Индивидуальных характеристик россиян я сейчас не вспомню. Честно говоря, даже установку на финал уже забыл.



– Промах Баджо – лучшее, что вы видели в карьере?

– Так не стоит говорить в отношении одного из лучших футболистов Италии, но победа на мундиале – это действительно лучшее, что есть футболе. Хотя сам финал, честно говоря, не получился. Обе команды боялись идти вперёд. Ещё и жара, поэтому 0:0 за 120 минут. Хотя мы готовились много. Просматривали огромные кассеты с записью матча Италия – Болгария. Помню: если бы Баджо не забил, то следующий пенальти исполнял бы Бебето.

– Это ведь на том чемпионате мира родился жест Бебето?

– Да, хотя ничего такого не было запланировано. Всё получилось спонтанно. После гола Бебето подумал о ребёнке, который у него родился в Бразилии. А он находился далеко – в США. Решил таким образом отметить. В команде знали о новорожденном, поэтому Ромарио и Мазиньо присоединились к празднованию.



– Вы заканчивали карьеру в клубе из Сан-Марино. Как это вышло?

– Перед этим я находился в Италии. У меня есть друг Массимо Агостини – тренер по пляжному футболу на тот момент. Он позвал меня в свою команду. Мне было за 40, но он был доволен тем, что я помог пройти квалификацию в пляжной Лиге чемпионов. Хотя там всё другое: мяч постоянно вверху, внизу вообще не ходит. Было тяжеловато. А затем он возглавил клуб из Сан-Марино и позвал меня вернуться в привычный мне футбол, несмотря на возраст. Я согласился, хотя из-за травмы не смог долго играть. Но сейчас я увлекаюсь уже другой игрой.

– Какой?

– Футволей. Это похоже на пляжный волейбол, только нельзя играть руками. Теперь мой любимый вид спорта. Он крайне популярен в Бразилии. У нас много турниров. Играем два на два, три на три или четыре на четыре. Знаю, что есть игроки и из России. Меня даже просят помочь организовать турнир по футволей в России. Может быть, президент федерации поможет организовать. Мне бы очень хотелось привезти футволей в Москву. Вполне реально организовать даже на Красной площади.