«Монако» затягивает на дно. Команда Головина не знает, как играть без мяча

Для «Монако» начало нового сезона Лиги 1 стало как будто продолжением прошлого. Ни одной победы в четырёх турах (два поражения и две ничьи), худшая по статистике оборона в чемпионате Франции – 10 пропущенных мячей. Место в зоне вылета: ниже монегасков только «Дижон».

Перед закрытием летнего трансферного окна клуб успел оформить ещё один трансфер, вернув из «Челси» полузащитника Тьемуэ Бакайоко. Главный тренер Леонарду Жардим ждал, что хорошо знакомый ему новичок принесёт пользу «Монако». Как и работа, проделанная за последние две недели.

«Мы хорошо потренировались во время перерыва на матчи сборных, – сказал Жардим. – Футболисты были очень сосредоточены. Остальные вернулись из сборных, и мы начали готовиться к игру с «Марселем». Нам нужно набирать очки».

Бакайоко вышел в основе «Монако». Вернулся в состав и отбывший дисквалификацию Сеск Фабрегас. Но для нас самое важное, что с первых минут появился на поле полузащитник сборной России Александр Головин.

Жардим продолжает искать лучшую систему для сегодняшнего «Монако». На сей раз он выбрал тактическую схему 4-4-2 с Головиным в роли левого полузащитника. При этом россиянин часто смещался в полуфланг и даже в центр поля, чтобы получать мяч и не давать «Марселю» с его 4-3-3 создавать численное преимущество.

Александр очень много работал, ещё при счёте 0:0 и 1:0 совершил несколько отборов и перехватов. Он резко ускорялся с мячом, правда, в паре-тройке эпизодов затянул с решением. Но в середине первого тайма рывок Головина со своей половины завершился бы голом, если бы впечатляющий дальний удар россиянина не парировал Стив Манданда.

Дебют игры получился равным, тем не менее команда Жардима быстро заработала пенальти: после заброса из глубины на Ислама Слимани мяч попал в руку центральному защитнику Бубакару Камара. Самый дорогой новичок в истории «Монако» Виссам Бен-Йеддер забил с «точки». Вскоре экс-форвард «Севильи» оформил дубль. В эпизоде со вторым голом здорово сыграли Желсон Мартинш, который ушёл финтом от защитника и разогнал атаку, а также Слимами, сделавший классную разрезающую передачу между защитником «Марселя» и голкипером.

Перезагрузка «Монако»: новая команда, новое руководство, новая причёска Головина Только неприятности старые.

Для любой другой команды это был бы комфортный перевес, однако нынешнему «Монако» и двух голов мало для победы. Монегаски пропустили дважды за три минуты перед перерывом! В первом случае их бывший игрок Валер Жермен свободно выполнил подачу из зоны, за которую отвечала связка Балло-Туре – Головин, а Дарио Бенедетто прочитал эпизод и реализовал кросс. Аргентинский новичок забил третий гол в трёх матчах за «Марсель». После этого Жермен сам сравнял счёт: хозяева крайне неудачно действовали в обороне при подаче углового.

Неймар забил в падении через себя победный гол. Это его ответ фанатам «ПСЖ» Бразилец провёл первый матч в чемпионате и сразу отличился.

На второй тайм Головин вышел правым полузащитником. Возможно, Жардим принял решение поменять россиянина и Желсона Мартинша флангами, поскольку подумал, что обладающий высокой дистанционной скоростью и дриблингом португалец будет эффективнее давить на слабое место «Марселя» – правый фланг защиты. Хотя россиянина всё равно тянуло в центр. Качество игры монегасков от перестановок точно не выросло. Вдобавок хозяев потеряли травмированного Бен-Йеддера. В результате на исходе часа матча «Монако» получил ещё один гол: Димитри Пайет показал класс – положил мяч в дальний нижний угол.

Пропустив третий, монегаски почему-то встали. Головина вернули налево, однако это не имело уже никакого значения. «Марсель» легко использовал пассивность соперника, разрывы в звеньях. Перед четвёртым голом команда Андре Виллаш-Боаша долго контролировала мяч через пас, словно на тренировке. Жордан Амави прострелил слева, Бенедетто оформил дубль.

Как только счёт стал 2:4, Жардим снял одновременно Головина и Фабрегаса. Шоковая терапия помогла вернуть команде энергию. Свежий Бальде Кейта сократил отставание, а сделал его гол шикарным проходом Бакайоко. Затем воодушевлённые успехом монегаски, создали ещё два-три момента, но всё равно проиграли. Совершенно заслуженно с такой обороной. Пожалуй, слово «бардак» – лучшая характеристика игры «Монако».