Ибрагимович разрывает MLS. В 37 лет установил рекорд клуба

16 сентября в главной футбольной лиге Северной Америки (MLS) прошёл очередной игровой день. В одном из матчей «Лос-Анджелес Гэлакси» принимал на своём поле «Спортинг» из Канзас-Сити. Хозяева, которые не могли победить в шести играх подряд, за свои неудачи отыгрались сполна, выиграв со счётом 7:2. Последний раз команда забивала семь мячей за игру в 1998 году.

Главным действующим лицом этого представления стал лидер команды Златан Ибрагимович. Швед оформил хет-трик, и на его счету в чемпионате стало уже 26 забитых мячей. Благодаря этому форвард побил рекорд клуба по голам за сезон. Статистика 37-летнего шведа поражает.

Почти легенда

Ибрагимович проводит в «Гэлакси» всего второй сезон. За 52 матча швед отличился уже 48 раз, ворвавшись в тройку лучших бомбардиров в истории клуба. Выше него стоят только ирландец Робби Кин (105), а также легенда «Гэлакси» и всего американского футбола Лэндон Донован (137).



Именно рекорд Донована и побил Ибрагимович. В сезоне-2008 американский нападающий забил 24 мяча. Ближе всех к этому достижению подбирался уже упомянутый Кин, в 2014 году отметившийся 23 голами.



То есть, исходя из этого, Ибрагимовича уже можно отнести к легендам клуба. Его скорострельность – один гол за 92 минуты. Никто даже близко не подбирался к таким показателям.



В текущем регулярном чемпионате «Лос-Анджелес Гэлакси» осталось провести четыре матча. Команда идёт на пятом месте в Западной конференции. Однако плотность в таблице высока, поэтому любая осечка может привести к пропуску плей-офф. Пусть Ибрагимович и не любит систему определения лучшего в MLS, но для получения полного статуса легенды ему необходим чемпионский кубок.