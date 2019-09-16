Ибрагимович разрывает MLS. В 37 лет установил рекорд клуба

16 сентября в главной футбольной лиге Северной Америки (MLS) прошёл очередной игровой день. В одном из матчей «Лос-Анджелес Гэлакси» принимал на своём поле «Спортинг» из Канзас-Сити. Хозяева, которые не могли победить в шести играх подряд, за свои неудачи отыгрались сполна, выиграв со счётом 7:2. Последний раз команда забивала семь мячей за игру в 1998 году.
Главным действующим лицом этого представления стал лидер команды Златан Ибрагимович. Швед оформил хет-трик, и на его счету в чемпионате стало уже 26 забитых мячей. Благодаря этому форвард побил рекорд клуба по голам за сезон. Статистика 37-летнего шведа поражает.
Почти легенда
Ибрагимович проводит в «Гэлакси» всего второй сезон. За 52 матча швед отличился уже 48 раз, ворвавшись в тройку лучших бомбардиров в истории клуба. Выше него стоят только ирландец Робби Кин (105), а также легенда «Гэлакси» и всего американского футбола Лэндон Донован (137).
Именно рекорд Донована и побил Ибрагимович. В сезоне-2008 американский нападающий забил 24 мяча. Ближе всех к этому достижению подбирался уже упомянутый Кин, в 2014 году отметившийся 23 голами.
То есть, исходя из этого, Ибрагимовича уже можно отнести к легендам клуба. Его скорострельность – один гол за 92 минуты. Никто даже близко не подбирался к таким показателям.
В текущем регулярном чемпионате «Лос-Анджелес Гэлакси» осталось провести четыре матча. Команда идёт на пятом месте в Западной конференции. Однако плотность в таблице высока, поэтому любая осечка может привести к пропуску плей-офф. Пусть Ибрагимович и не любит систему определения лучшего в MLS, но для получения полного статуса легенды ему необходим чемпионский кубок.
- 16 сентября 2019
-
12:30
-
12:24
-
12:05
-
12:05
-
12:00
-
11:45
-
11:43
-
11:26
-
11:25
-
11:06
-
10:47
-
10:41
-
10:32
-
10:17
-
10:13
-
09:52
-
09:44
-
09:43
-
09:27
-
09:10
-
09:00
-
08:53
-
08:25
-
07:42
-
07:24
-
07:05
-
06:53
-
06:04
-
05:49
-
05:40
-
05:22
-
04:13
-
04:04
-
03:55
-
03:49