ЦСКА дозаявил в РПЛ 18-летнего защитника. Кто это?

Очень дорогой ценой далась «армейцам» победа над «Тамбовом» на нейтральном поле в Саранске. Минимум три основных исполнителя не помогут команде в ближайшем матче чемпионата страны с прямым конкурентом – Гогуа по травме, Магнуссон с Обляковым – из-за дисквалификаций. Если же медикам с физиотерапевтами ЦСКА не удастся оперативно поставить на ноги ещё и Шарлию, команда останется перед «Краснодаром» вообще с одним кондиционным стоппером!

Аховая кадровая ситуация вынудила Виктора Гончаренко срочно искать внутренние резервы. До возвращения на поле Онопко дело, конечно же, не дойдёт, хотя Виктор Савельевич до сих пор в отменной форме. В проблемную линию Гончаренко нашёл кандидата «чуть» моложе. В воскресенье ЦСКА добавил в заявочный лист на РПЛ 18-летнего защитника Максима Елеева и сразу же включил в запас в Мордовии.

Бистрович забил супергол первым же касанием! У ЦСКА плюс 3 очка и минус 3 игрока Гончаренко придётся поломать голову над составом перед «Краснодаром».

Широкой аудитории эта фамилия пока ни о чём не скажет. А между тем в молодёжке красно-синих Елеев – один из самых быстро прогрессирующих футболистов. Уже старшеклассником, в 16, Максим участвовал в Юношеской лиге УЕФА – соперничал с «Бенфикой», «Манчестер Юнайтед». Через полгода после перехода в молодёжную команду обратил на себя внимание главного тренера основы и даже дебютировал в её составе. С тройкой Чернов – Матвийчук – Елеев в обороне «армейцы» разгромили в Кампоаморе «Согндал» в начале февраля (3:0).

В недавнем спарринге с московским «Араратом» Максим добился ещё одного важного для себя локального достижения – забил первый гол за главную команду родного клуба. Завершающий удар защитника был под стать изящному пасу пяткой авторства ещё одного претендента на повышение – Данилы Янова. В промежутке между двумя подъёмами в основу в личном деле юниора появилась первая «титульная» запись – о победе в молодёжном первенстве России.

ЦСКА — чемпион молодёжного первенства России в сезоне-2018/19 Фото: pfc-cska.com

Золотой для парней Андрея Аксёнова сезон 53-й номер начинал игроком ротации, заканчивал – железно основным защитником. 29 игр и в среднем 50 минут на поле в туре – неплохой показатель для новичка. В текущем первенстве статистика у Максима ещё более убедительная: 9 игр, все – в старте, 7 – полных. В шести случаях ЦСКА не пропустил.



Очевидно, что при живом-здоровом Марио Гончаренко меньше всего нуждается в запасном правом защитнике. Но, во-первых, Фернандес, при всей своей феноменальной выносливости, тоже нуждается в периодических паузах. А во-вторых, Елеев способен прикрыть и более проблемные позиции. Какой-никакой опыт игры в центре у него имеется, пускай не самый богатый и однозначный. В ситуации, когда травмированных и дисквалифицированных набирается на целую команду, со стороны Гончаренко было бы не очень дальновидно пренебрегать основным защитником молодёжки.

У ЦСКА переполнен лазарет – впереди 7 матчей за 22 дня. Кто же будет играть? Рассказываем о футболистах, которые могут помочь лидерам «армейцев» тащить команду в этот непростой период.

Болельщиков могут смутить габариты игрока, указанные на сайте РПЛ (175 см, 70 кг). Очевидно, что с момента заведения персонального профиля в системе лиги Максим слегка подрос. Согласно официальным ресурсам ЦСКА, рост Елеева сейчас составляет 182 см, вес – 73 кг. Не Дивеев, конечно, но тоже достаточно рослый парень.

Профиль Елеева на официальном сайте РПЛ

По крайней мере, для него работа в обороне более привычна, чем для Бистровича или Бийола. Но вариант с перепрофилированием одного из балканских легионеров тренерский штаб ЦСКА тоже, безусловно, прорабатывает – как и возможность реструктуризации игры. Оборона красно-синих в любом случае в воскресенье будет выглядеть необычно, вопрос – до какой степени. Пока на повестке дня у москвичей «Лудогорец» и старт в Лиге Европы.