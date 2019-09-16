ЦСКА дозаявил в РПЛ 18-летнего защитника. Кто это?

Очень дорогой ценой далась «армейцам» победа над «Тамбовом» на нейтральном поле в Саранске. Минимум три основных исполнителя не помогут команде в ближайшем матче чемпионата страны с прямым конкурентом – Гогуа по травме, Магнуссон с Обляковым – из-за дисквалификаций. Если же медикам с физиотерапевтами ЦСКА не удастся оперативно поставить на ноги ещё и Шарлию, команда останется перед «Краснодаром» вообще с одним кондиционным стоппером!
Аховая кадровая ситуация вынудила Виктора Гончаренко срочно искать внутренние резервы. До возвращения на поле Онопко дело, конечно же, не дойдёт, хотя Виктор Савельевич до сих пор в отменной форме. В проблемную линию Гончаренко нашёл кандидата «чуть» моложе. В воскресенье ЦСКА добавил в заявочный лист на РПЛ 18-летнего защитника Максима Елеева и сразу же включил в запас в Мордовии.
Широкой аудитории эта фамилия пока ни о чём не скажет. А между тем в молодёжке красно-синих Елеев – один из самых быстро прогрессирующих футболистов. Уже старшеклассником, в 16, Максим участвовал в Юношеской лиге УЕФА – соперничал с «Бенфикой», «Манчестер Юнайтед». Через полгода после перехода в молодёжную команду обратил на себя внимание главного тренера основы и даже дебютировал в её составе. С тройкой Чернов – Матвийчук – Елеев в обороне «армейцы» разгромили в Кампоаморе «Согндал» в начале февраля (3:0).
В недавнем спарринге с московским «Араратом» Максим добился ещё одного важного для себя локального достижения – забил первый гол за главную команду родного клуба. Завершающий удар защитника был под стать изящному пасу пяткой авторства ещё одного претендента на повышение – Данилы Янова. В промежутке между двумя подъёмами в основу в личном деле юниора появилась первая «титульная» запись – о победе в молодёжном первенстве России.
Золотой для парней Андрея Аксёнова сезон 53-й номер начинал игроком ротации, заканчивал – железно основным защитником. 29 игр и в среднем 50 минут на поле в туре – неплохой показатель для новичка. В текущем первенстве статистика у Максима ещё более убедительная: 9 игр, все – в старте, 7 – полных. В шести случаях ЦСКА не пропустил.
Очевидно, что при живом-здоровом Марио Гончаренко меньше всего нуждается в запасном правом защитнике. Но, во-первых, Фернандес, при всей своей феноменальной выносливости, тоже нуждается в периодических паузах. А во-вторых, Елеев способен прикрыть и более проблемные позиции. Какой-никакой опыт игры в центре у него имеется, пускай не самый богатый и однозначный. В ситуации, когда травмированных и дисквалифицированных набирается на целую команду, со стороны Гончаренко было бы не очень дальновидно пренебрегать основным защитником молодёжки.
Болельщиков могут смутить габариты игрока, указанные на сайте РПЛ (175 см, 70 кг). Очевидно, что с момента заведения персонального профиля в системе лиги Максим слегка подрос. Согласно официальным ресурсам ЦСКА, рост Елеева сейчас составляет 182 см, вес – 73 кг. Не Дивеев, конечно, но тоже достаточно рослый парень.
По крайней мере, для него работа в обороне более привычна, чем для Бистровича или Бийола. Но вариант с перепрофилированием одного из балканских легионеров тренерский штаб ЦСКА тоже, безусловно, прорабатывает – как и возможность реструктуризации игры. Оборона красно-синих в любом случае в воскресенье будет выглядеть необычно, вопрос – до какой степени. Пока на повестке дня у москвичей «Лудогорец» и старт в Лиге Европы.
- 16 сентября 2019
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