Клопп может уехать из Англии по очень странной причине. Так говорит его агент

Английский «Ливерпуль» уверенно начал свой пятый сезон под руководством Юргена Клоппа. Подопечные немецкого тренера одержали победы в пяти стартовых турах и уже на пять очков опережают своего главного конкурента – «Манчестер Сити».

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За последние несколько лет немец вернул клуб в элиту европейского футбола и имеет огромную популярность среди болельщиков. Тем не менее, он не спешит продлевать свой контракт. Одной из причин, по которым Клопп может отказаться от этой затеи, его агент назвал суровый английский климат.

Слова агента

Соглашение Клоппа истекает в июне 2022 года, и уже сейчас руководство «Ливерпуля» активно пытается подписать с ним новое соглашение. Одной из главных причин всех сомнений Клоппа является английская погода. Об этом журналистам рассказал Марк Косицке, являющийся агентом 52-летнего специалиста.



«Соглашение Клоппа с клубом рассчитано до 2022 года, и «Ливерпуль» хочет его продлить. Однако необходимо посмотреть, изменится ли климат в Великобритании, станет ли погода здесь лучше. Не стоит недооценивать этот фактор. Нелегко это переносить, ведь Юрген с женой просыпаются утром, когда за окном темно, а во время их встречи вечером уже тоже темнота. Иногда и дождь идёт», — сказал Косицке.

Варианты

В это межсезонье имя немецкого специалиста связывали с одним клубом. Итальянский «Ювентус», который судорожно искал замену ушедшему Массимилиано Аллегри, рассматривал вариант с Клоппом. Возможно, руководство клуба и вело переговоры с наставником «Ливерпуля», но в итоге остановилось на Маурицио Сарри. Незадолго до этого назначения Клопп заявил, что переходить в «Ювентус» не будет.



Но на днях появились новые слухи: за немца якобы будут бороться испанские гранды – «Реал» и «Барселона». По информации источников, руководители клубов разочарованы работой нынешних наставников. Плюсом станет влияние Клоппа на лучшего игрока прошлой ЛЧ голландского защитника Вирджила ван Дейка. Специалист должен посодействовать в смене клубной прописки футболиста.



Клопп слухи не комментирует. Фанатам «Ливерпуля» остаётся надеяться, что погода на туманном Альбионе сжалится над ними и позволит тренеру оставаться у руля ещё долгое время. Этого бы хотелось всем, жаль будет терять такой мощный и самобытный «Ливерпуль» в очередной раз.