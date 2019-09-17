«Путин! Путин! Ноу проблем». В Лионе рады русским и «Зениту»

Кажется, «Зениту» не повезло с жеребьёвкой Лиги чемпионов даже больше, чем «Локомотиву». Если «железнодорожники» займут последнее место в группе с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером», никто не посмеет бросить камень в Юрия Сёмина. А вот если чемпион России не выйдет из группы с «Бенфикой», «Лионом» и «РБ Лейпциг», точно столкнётся с мощной критикой и иронией в свой адрес. А ведь не попасть из такой группы даже в плей-офф Лиги Европы – проще простого. В соперниках у петербуржцев участник 1/8 финала ЛЧ прошлого сезона, чемпион Португалии и лидер Бундеслиги. «Зениту» выпал лучший вариант из второй корзины, но один из худших из третьей и самый нежеланный из четвёртой. Семак хотел наоборот: гранда, побеждающего всех остальных, и две команды послабее.

Дзюба забил Туле. «Зенит» вернулся на первое место Из двух пенальти в ворота «Арсенала» чемпион реализовал только один.

«Зенит» возвращается в Лигу чемпионов спустя 3,5 года. Это психологически непросто. Первый матч – в Лионе. Здесь сейчас больше тридцати градусов тепла, и жарко и душно даже вечером. Зенитовцы совершили резкий скачок из одной реальности в другую: температура в Петербурге в два раза ниже. Прогноз не оставляет надежду на то, что во вторник вечером можно будет нормально дышать в ходе игры.



Лучший в своей истории групповой этап ЛЧ «Зенит» украсил двумя победами над «Лионом». В том сезоне-2015/16 Артём Дзюба забил три гола в двух матчах до сих пор защищающему ворота «ткачей» голкиперу Антони Лопешу. Два из них во Франции. Но это случилось ещё на старом стадионе «Жерлан». Теперь «Лион» принимает Дзюбу на «Гроупама Арене», построенной к Евро-2016. Правда, в еврокубках официальное название стадиона меняется на «ОЛ Стэдиум», чтобы не рекламировать спонсора. Эта арена, как бы она ни именовалась, расположена рядом с лионским аэропортом в районе Десин-Шарпьё. До центра города более получаса езды, сперва на трамвае, а потом на метро, до «Жерлана» тоже очень неблизкий путь.

Семак: «Лион» достаточно сбалансирован, у него огромный потенциал

Оздоев: «Лион» — хорошая команда, но в группе «Зенита» все одинаковые

В понедельник, когда «Зенит» проводил открытую тренировку, а Сергей Семак и Магомед Оздоев отвечали на вопросы журналистов, на «Гроупама Арене» ничто не напоминало о Лиге чемпионов. Афиши отсутствовали. Работал на стадионе только клубный магазин. В нём можно купить майки сегодняшних лидеров «Лиона» Мемфиса Депая и Муссы Дембеле, а также бывшей звезды команды Жуниньо Пернамбукано под восьмым номером за 104 евро. Группа пишущих российских журналистов не без труда нашла открытые двери, ведущие в пресс-центр стадиона. Охранник осведомился о цели визита. Услышав, что мы из России, широко расплылся в улыбке и воскликнул: «О, Россия! Путин! Путин! Ноу проблем». Он несколько раз произнёс фамилию президента нашей страны с таким же старанием, с каким ребёнок говорит хорошее слово, за которое полагается сладкий подарок. Тем не менее зачем-то дважды проверил документы каждого.

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Между пресс-конференциями главного тренера «Лиона» Силвиньо и Семака корреспондент «Чемпионата» побеседовал с местным журналистом, рассказавшим о «Лионе».



— Я рад, что «Лион» сыграет с «Зенитом», – признался коллега. – Честно говоря, ваша команда была самым желанным вариантом из первой корзины. Это не значит, что я не уважаю или недооцениваю команду из Петербурга. «Зенит» силён. Помню, как «Лион» проиграл ему в 2015-м, когда ваш большой нападающий забивал голы. Просто в такой группе есть шансы занять первое или второе место. В России «Лион» называют лучшей командой квартета? Я так не думаю. Фаворит – «РБ Лейпциг», который сейчас лидирует в Бундеслиге. «Лион» будет бороться с «Зенитом» и «Бенфикой». Мы начали сезон с крупных побед над «Монако» (3:0) и «Анже» (6:0), но после этого три тура подряд без побед. Остались проблемы, которые мешали в прошлом сезоне при Бруно Женезио. Многие болельщики не любили его и называли самым слабым тренером мира, несмотря на то, что с Женезио пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов. У старого тренера даже случались конфликты с фанатами. Нынешний спортивный директор Жуниньо – легенда для поклонников «Лиона», ему и назначенному им новому тренеру Силвиньо доверяют. Но, к сожалению, Силвиньо пока не смог изменить главное: команда по-прежнему плохо играет без мяча, допускает разрывы в линиях и тактически проста. Думаю, игры с «Зенитом» и с «ПСЖ» на выходных – ключевые для бразильца. Если «Лион» не выиграет в Лиге чемпионов, а потом проиграет в Лиге 1, на нового тренера начнут давить.

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Слова француза обнадёжили. Уходя со спящей и готовящейся пробудиться завтра в 19.55 по Москве «Гроупамы Арены», невозможно было не остановиться перед крупной фигурой синего льва. Подумалось, что это не только символ «Лиона», а ещё и талисман «Зенита». Возможно, синий лев – хороший знак для чемпиона России, ведь даже гостевая ничья на старте группового этапа будет положительным результатом с точки зрения турнирной стратегии.