Всё, что нужно знать об этой Лиге чемпионов. Сегодня стартует групповой турнир

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Нынешний розыгрыш главного клубного турнира Европы – 65-й с момента учреждения трофея и 28-й – после преобразования Кубка чемпионов в Лигу чемпионов. На предварительных стадиях стартовали 53 клуба. Квалификация включала в себя пять раундов и началась ещё 25 июня. Первыми в бой вступили делегаты Косово, Гибралтара, Сан-Марино и Андорры. До раунда плей-офф дошли 12 участников, включая «Краснодар». Дюжина выживших в стыках составила компанию 26 привилегированным командам, попавшим в группу напрямую, благодаря более высокому рейтингу, собственному или ассоциации. После жеребьёвки 32 клуба разбились на 8 квартетов. Два первых места в группе ведут в 1/8 финала ЛЧ, третье – в Лигу Европы.

Участники. Старожилы/новички

Австрийский «Ред Булл» наиграл более полусотни матчей в предварительных стадиях ЛЧ – и ни разу не прошёл дальше раунда плей-офф! На счастье «быков», теперь они попали в группу без отбора – как чемпион своей страны. Обошёлся без квалификационной нервотрёпки и единственный абсолютный дебютант турнира. «Аталанта» получила прямой пропуск в ЛЧ в награду за третье место в Серии А. Остальные 30 команд в этот «космос» уже выходили.

Чаще всех в Лиге чемпионов бывали гранды Примеры «Барселона» и «Реал» — по 24 раза. Больше всего трофеев – включая старый Кубок чемпионов – в активе «Реала» (13). По суммарному количеству побед в «новой» лиге тройка лидеров выглядит так: «Реал» (7), «Барселона» (4), «Милан» (3). Последний в текущем розыгрыше отсутствует, испанцы, как обычно, в сборе. «Королевский клуб» вообще не пропустил ни одной ЛЧ в новом веке. У каталонцев был один сбой, в сезоне-2003/04.



Все команды

«Реал» — «Барселона»: вечный спор Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Составы. Дорогие/дешёвые

У пяти клубов стоимость состава превышает миллиард евро. Это «Манчестер Сити» (1,28 млрд), «Реал» (1,19), «Барселона» (1,18), «Ливерпуль» (1,07) и «ПСЖ» (1,06). Самые драгоценные звёзды, с точки зрения аналитиков transfermarkt, выступают в Париже. Килиан Мбаппе сегодня оценивается в 200 млн, Неймар – в 180. Месси в этом рейтинге делит 3-6-е места с Салахом, Азаром и Кейном (все – по 150 млн). Криштиану с ценником в 90 млн расположился только в третьем десятке. Возраст – 34 уже.

Самая «дешёвая» команда турнира – «Црвена Звезда» — котируется почти в три раза ниже одного Месси. Или Кейна. Всего 57 млн. «Локомотив» в полном составе оценён почти в 135 млн, «Зенит» — в 207,6.

Сокровища «ПСЖ» — Неймар и Мбаппе Фото: Harriet Lander/Copa/Getty Images

Стадионы. Большие/маленькие

Самой маленькой ареной в топ-32 располагает «Славия». Стадион «Эден» в Праге вмещает всего 21 тыс. зрителей. Наиболее просторное и вместительное жилище – у «Барселоны». «Камп Ноу» способен принять 99 354 посетителя. 2-3-е места тоже занимают объекты-долгожители – «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (85 454) и «Сан-Сиро / Джузеппе Меацца» в Милане (82 995).

«Камп Ноу» Фото: Etsuo Hara/Getty Images

Призовые

С сезона-2019/20 в Лиге чемпионов установлены следующие финансовые бонусы для участников:



Предварительный отборочный раунд – € 0,23 млн

Первый отборочный раунд – € 0,28 млн

Второй отборочный раунд – € 0,38 млн

Третий отборочный раунд – € 0,48

Участие в групповом этапе – € 15,25 млн

Победа в групповом матче: € 2,7 млн

1/8 финала – € 9,5 млн

1/4 финала – € 10,5 млн

1/2 финала – € 12 млн

Проигравший финалист – € 15 млн

Победа в финале – € 19 млн.



Максимум чемпион может заработать только на призовых € 82,45 млн.

Фавориты

Букмекеры особо выделяют четыре команды – по две из АПЛ и Ла Лиги. По их оценкам, кружок главных фаворитов ЛЧ в этом сезоне выглядит следующим образом: «Манчестер Сити», «Барселона», «Ливерпуль», «Реал». «Зенит» в этой классификации 22-й, «Локомотив» — третий с конца.

Календарь игр

«Манчестер Сити» — фаворит Лиги чемпионов Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Финал

Решающий матч турнира пройдёт 30 мая 2020 года на олимпийском стадионе имени первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. Один легендарный финал Лиги чемпионов Стамбул уже видел — эпичную битву «Милана» с «Ливерпулем» в 2005-м.