ЛЧ-2019/2020. «Лион» — «Зенит» — 0:0. Французы близки к голу. LIVE!

Лига чемпионов. «Лион» — «Зенит». Текстовая трансляция
ОНЛАЙН
20:30. Азмун получает карточку и просит медицинскую помощь. Оздоев пошёл разминаться.
20:25. У «Зенита» вообще ничего не получается.
20:22. «Лион» продолжает давить, ещё несколько неприятных моментов у ворот Лунёва.
20:18. Ещё один дальний удар, мяч попадает в Осорио. Опять ВАР и опять не пенальти. Майкл Оливер и ВАР работают чётко!
20:16. Ответ «Лиона», Траоре бил из штрафной, но удар не получился. Тихо и прямо в руки Лунёву.
20:15. Азмун решился на дальний удар, попал прямо в нижний угол, но вратарь дотянулся и перевёл мяч на угловой!
20:11. «Лион» потихоньку забирает мяч и преимущество.
20:09. Караваев заблокировал удар соперника — включился ВАР на предмет игры рукой. Всё чисто.
20:07. Прогноз на Лигу чемпионов от журналистов «Чемпионата».
20:05. Спокойное начало матча. Осторожное.
20:00. Дуглас Сантос бьёт по воротам — разминка для вратаря.
19:58. Настрой!
19:56. Поехали!
19:55. Стадион, мягко говоря, неполный.
19:50. На матче Андре Виллаш-Боаш, экс-тренер «Зенита». На фото португалец с Хавьером Рибальтой, спортивным директором «Зенита».
19:45. Болельщики «Лиона» встретили аплодисментами только одну фамилию игрока «Зенита» — Мамманы. Это их бывший игрок.
19:40. На стадионе сейчас вот так.
19:36. «Зенит» выходит на разминку.
И разминается.
19:35. В последних пяти домашних матчах Лиги чемпионов «Лион» не выигрывал.
19:30. Полноценный участник матча. Готовится.
19:25. Второй матч, который начнётся в 19:55 — «Интер» — «Славия». Остальные матчи в 22:00.
19:20. В Лионе спокойно. Никаких разборок фанатов и всего такого. Футбольная атмосфера.
19:15. Составы:
«Лион»: Лопеш, Коне, Денайер, Марсело, Дюбуа, Мендеш, Тусар, Рен-Аделед, Депай, Траоре, Дембеле
Запасные: Тэтэрушану, Тете, Андерсен, Ауа, Лукас, Терье, Корне
«Зенит»: Лунёв, Сантос, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Осорио, Жирков, Дриусси, Азмун, Дзюба
Запасные: Кержаков, Маммана, Смольников, Кузяев, Шатов, Ерохин, Оздоев
19:10. В матче 1-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Лион» обыграл сверстников из «Зенита» со счётом 4:2.
19:05. Антон Михашенок голосует за интересный групповой этап.
19:00. Здравствуйте! Лига чемпионов возвращается! Сегодня матчи первого тура, в том числе и матч питерского «Зенита». Российский клуб начнёт свой матч в 19:55 мск.
Как там питерцам во Франции? Читайте репортаж нашего корреспондента из Лиона.
А вот здесь мы собрали всю необходимую информацию по регламентам, правилам и так далее.
Прогноз журналистов «Чемпионата» на тему того, кто выиграет Лигу чемпионов.
Кстати, вы тоже можете проголосовать.
Проголосовать можно по этой ссылке.
А вот это уже серьёзный текст о фаворитах от Кирилла Хаита.
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