ЛЧ-2019/2020. «Лион» — «Зенит» — 0:0. Французы близки к голу. LIVE!

Лига чемпионов. «Лион» — «Зенит». Текстовая трансляция

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20:30. Азмун получает карточку и просит медицинскую помощь. Оздоев пошёл разминаться.

20:25. У «Зенита» вообще ничего не получается.

20:22. «Лион» продолжает давить, ещё несколько неприятных моментов у ворот Лунёва.

20:18. Ещё один дальний удар, мяч попадает в Осорио. Опять ВАР и опять не пенальти. Майкл Оливер и ВАР работают чётко!

20:16. Ответ «Лиона», Траоре бил из штрафной, но удар не получился. Тихо и прямо в руки Лунёву.

20:15. Азмун решился на дальний удар, попал прямо в нижний угол, но вратарь дотянулся и перевёл мяч на угловой!

20:11. «Лион» потихоньку забирает мяч и преимущество.

20:09. Караваев заблокировал удар соперника — включился ВАР на предмет игры рукой. Всё чисто.

20:07. Прогноз на Лигу чемпионов от журналистов «Чемпионата».

Кто выиграет ЛЧ-2020. Журналисты «Чемпионата» определились В этой статье не будет ни слова про Кокорина и Мамаева. Обещаем!

20:05. Спокойное начало матча. Осторожное.

20:00. Дуглас Сантос бьёт по воротам — разминка для вратаря.

19:58. Настрой!

19:56. Поехали!

19:55. Стадион, мягко говоря, неполный.

19:50. На матче Андре Виллаш-Боаш, экс-тренер «Зенита». На фото португалец с Хавьером Рибальтой, спортивным директором «Зенита».

19:45. Болельщики «Лиона» встретили аплодисментами только одну фамилию игрока «Зенита» — Мамманы. Это их бывший игрок.

19:40. На стадионе сейчас вот так.

19:36. «Зенит» выходит на разминку.

И разминается.

19:35. В последних пяти домашних матчах Лиги чемпионов «Лион» не выигрывал.

19:30. Полноценный участник матча. Готовится.

19:25. Второй матч, который начнётся в 19:55 — «Интер» — «Славия». Остальные матчи в 22:00.

19:20. В Лионе спокойно. Никаких разборок фанатов и всего такого. Футбольная атмосфера.

19:15. Составы:

«Лион»: Лопеш, Коне, Денайер, Марсело, Дюбуа, Мендеш, Тусар, Рен-Аделед, Депай, Траоре, Дембеле



Запасные: Тэтэрушану, Тете, Андерсен, Ауа, Лукас, Терье, Корне



«Зенит»: Лунёв, Сантос, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Осорио, Жирков, Дриусси, Азмун, Дзюба



Запасные: Кержаков, Маммана, Смольников, Кузяев, Шатов, Ерохин, Оздоев

19:10. В матче 1-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Лион» обыграл сверстников из «Зенита» со счётом 4:2.

19:05. Антон Михашенок голосует за интересный групповой этап.

Лиге чемпионов нужен не сенсационный победитель, а сенсационный групповой этап Главное, чтобы уже к третьему туру не хотелось спать.

19:00. Здравствуйте! Лига чемпионов возвращается! Сегодня матчи первого тура, в том числе и матч питерского «Зенита». Российский клуб начнёт свой матч в 19:55 мск.

Как там питерцам во Франции? Читайте репортаж нашего корреспондента из Лиона.

«Путин! Путин! Ноу проблем». В Лионе рады русским и «Зениту» «Зениту» не повезло с жеребьёвкой Лиги чемпионов. Но «Лион» – не фаворит группы.

А вот здесь мы собрали всю необходимую информацию по регламентам, правилам и так далее.

Всё, что нужно знать об этой Лиге чемпионов. Сегодня стартует групповой турнир Дождались!

Прогноз журналистов «Чемпионата» на тему того, кто выиграет Лигу чемпионов.

Кстати, вы тоже можете проголосовать.

Проголосовать можно по этой ссылке.

А вот это уже серьёзный текст о фаворитах от Кирилла Хаита.