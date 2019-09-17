Какой же пас Дзюба выдал на Азмуна! Но «Зенит» не удержал преимущество

«Зенит» стартовал в Лиге чемпионов с хорошего результата в Лионе.

* В день матча «Зенит» – «Лион» у чемпиона России стало на одного игрока больше. Освободился из заключения Александр Кокорин. Нападающий подписал новый контракт с петербургским клубом. «Слухи про аренду Кокорина в «Сочи»? Такой вариант даже не рассматривался, это оказия какая-то. Он будет работать в нашем клубе», – сказал в интервью для «Чемпионата» гендиректор «Зенита» Александр Медведев. Кстати, руководитель сине-бело-голубых тоже прилетел на первый матч Лиги чемпионов.

Медведев прокомментировал ближайшее будущее Кокорина

* Сергей Семак удивил составом всех, включая наверняка даже главного тренера «Лиона» Силвиньо. Семак рискнул впервые выпустить в основе не сыгранных с остальными защитниками новичков Вячеслава Караваева и Йордана Осорио. В запасе остались Игорь Смольников и Магомед Оздоев. «Зенит» перешёл на тактическую схему 5-3-2.

«Путин! Путин! Ноу проблем». В Лионе рады русским и «Зениту» «Зениту» не повезло с жеребьёвкой Лиги чемпионов. Но «Лион» – не фаворит группы.

* Вмещающий 60 тыс. зрителей стадион «Лиона» был заполнен чуть более чем на две три. Фанаты хозяев, располагавшиеся за воротами обеих команд, создавали хороший шумовой эффект, но нельзя сказать что по-настоящему сильное давление на соперника. В первом тайме трибуны лишь раз «взорвались» оглушительным свистом, когда мяч попал в руку Осорио в штрафной. Вот только мяч отскочил от земли – пенальти, конечно же, не было.

* «Зенит» хорошо смотрелся на первых минутах, контролировал мяч и первым нанёс удар по воротам. Однако в середине тайма у петербуржцев случился провал. Скорее всего, психологический. С трибуны не казалось, что «ткачи» показывают настолько мощный футбол, чтобы чемпион России прижимался к своей штрафной и дарил сопернику «стандарт» за «стандартом». В этот отрезок «Зениту» повезло – хозяева, почувствовавшие запах крови, не реализовали опасные моменты.

* Как только зенитовцы переставали спешить и делать безадресные передачи, а опускали мяч на землю и пытались расставиться, выйти из обороны через пас, получались неплохие эпизоды в исполнении сине-бело-голубых. Прессинг «Лиона» не был страшным, команда Силвиньо оставляла свободные зоны между линиями или звеньями в одной линии. На 41-й минуте «Зенит» воспользовался этим! Артём Дзюба и Сердан Азмун допускали слишком много ошибок, но в эпизоде с голом пара форвардов гостей всё сделала идеально. Любопытно, что перед забитым мячом Азмун получил повреждение, из-за которого мог покинуть поле. К выходу на поле уже готовился Оздоев.

* По ударам первый тайм остался за «Лионом» – 10:6 (4:1). Тем не менее по счёту за «Зенитом». У петербуржцев возникали проблемы при фланговых атаках французов, но этого стоило ждать при схеме 5-3-2, когда соперник имеет численное преимущество на краях. Тем более справа действовала «сырая» связка Осорио – Караваев. Небольшой фан-сектор сине-бело-голубых на 200-300 человек, которому отвели место под самой крышей на угловом секторе «Гроупама Арены», стало слышно к перерыву.

* Второй тайм начался кошмарно для «Зенита». Быстро вынужден был покинуть поле Азмун, чья травма оказалась всё-таки достаточно серьёзной, а заменивший иранца Оздоев привёз пенальти. Полузащитник оказался не готов к тому, что в ЛЧ соперники быстрее, нежели в РПЛ – ударил по ноге Мемфиса Депая. Сам же голландец и забил с «точки».

* Держать на поле тройку опорных полузащитников при пяти защитниках имело смысл, когда «Зениту» требовалось удержать преимущество. При счёте 1:1 отказываться от контригры было самоубийством. Разумеется, это понимал и Семак, который отреагировал на изменившуюся ситуацию заменой: Далер Кузяев вышел на подмогу Дзюбе с Себастьяном Дриусси, а проводивший солидный матч Дуглас Сантос занял место Юрия Жиркова слева.

* Во втором тайме каждая атака «Лиона» заставляла напрягаться, но и «Зенит» стал создавать моменты. За 15 минут до конца Семак вернулся к схеме с четырьмя защитниками, заменив Караваева на Олега Шатова. Значит, надеялся на победу. Кстати, на матче присутствовал Андре Виллаш-Боаш, при котором в 2015-м сине-бело-голубые взяли три очка в Лионе. Ему от Марселя ехать часа четыре.

* «Зенит» заслужил ничью. Семак прочитал соперника, чья игра построена скорее на индивидуальном мастерстве игроков, а команда реализовала план тренера. Пусть «Лион» и после перерыва перебил чемпиона – 10:5 (в створ – 3:1). Более того, в концовке Дзюба имел хороший шанс забить победный гол, вот только предпочёл ударить из-за штрафной, откуда вообще не забивает, вместо паса на Кузяева. Поспешил из-за усталости. Ничья с конкурентом на выезде – положительный результат.