Дзюба: как вам моя пяточка? Не умеете вы смаковать такие передачи!

Артём Дзюба после матча с «Лионом» был в хорошем настроении. Несмотря на то, что капитан сборной России ушёл с поля «Гроумпана Арены» без забитого мяча, он задачу выполнил – сделал гол Сердара Азмуна тонкой передачей пяткой. В интервью по окончании игры центрфорвард «Зенита» в своём неподражаемом стиле подколол журналистов, которые, по мнению Дзюбы, не умеют смаковать красивые эпизоды. Но Артём всё-таки не совсем прав…

Какой же пас Дзюба выдал на Азмуна! Но «Зенит» не удержал преимущество Хороший результат для первого матча.

— Ваши впечатления от игры?

— Не до конца прочувствовал Лигу чемпионов. То ли слишком рано играли, то ли ещё что-то. Ничья, наверное, неплохой результат, но мы вели 1:0, а потом был не совсем обязательный пенальти. В целом, наверное, всё по игре. Но могли сыграть и понаглее.

— Азмун вас удивил? Казалось, что его заменят, а через несколько минут он забил гол.

— Это у него такая фишка (Смеётся). Уползает при смерти, потом вылетает, забивает и снова уползает. Как феникс. Может, усыпляет всех так? Круто, что забил. А пяточка моя вам как? Не умеете вы смаковать такие передачи!

— Насколько сегодняшняя тактика с тремя центральными защитниками сказалась именно на вас?

— Мы неплохо сдержали атаку «Лиона», но немножко не хватало в атаке. Было тяжело. Когда ты принимаешь мяч — не с кем отыграться. А нас просят не стараться обострять, а сохранить мяч, чтобы ребята передохнули. Когда тебя начинают накрывать с двух сторон, очень трудно сохранить мяч, поскольку наши только выбегали из защиты. В этом плане было тяжело. А в целом практически справились с соперником. За исключением индивидуальных действий, когда Депай и Траоре обостряли, делали кроссы.

Во втором тайме могли сыграть поагрессивнее, потому что появлялись зоны. Надо быть понаглее. В конце приняли несколько неправильных решений: надо было отдать на Дугласа, который находился один, он бы подачу сделал… Хорошо, что при контратаках «Лиона» у нас оставалась большая группа защитников, соперникам некуда бежать было. Нужно искать баланс.

— Отыграться не с кем — это больше о первом тайме?

— Да. Потому что приходилось отыгрываться, а с кем? Не всегда получалось сохранить мяч.

— Поэтому 1:1 – нормальный результат?

— Наверное, неплохой. Нужно просто быть смелее. Тем более некоторые у нас впервые играли в Лиге чемпионов. Здесь другие скорости, соперники дома стараются играть агрессивно. Помните, как мощно загудели трибуны, когда требовали пенальти в первом тайме? Сразу понимаешь – мощь! У «Лиона» играющая команда, но в защите они не дорабатывали до конца. Мы и могли затащить.