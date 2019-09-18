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«Ред Булл Зальцбург» – «Генк» — 6:2. Эрлинг Холанн сделал хет-трик за тайм

«Ред Булл Зальцбург» – «Генк», новый рекорд
«Чемпионат»
В Лиге чемпионов новый рекорд. Его установил 19-летний парень
Эрлинг Холанн — запомните это имя!
Футбол / Лига чемпионов 0

В группе E «Ред Булл Зальцбург» принимал «Генк». Хозяева выиграли со счетом 6:2. Три мяча на счету норвежца Эрлинга Холанна. Уже на второй минуте 19-летний нападающий открыл счет, пробив без сопротивления с 13 метров.

Затем на 34-й минуте форвард вышел один на один с вратарем и точно пробил по воротам с той же дистанции. А на 45-й минуте Холанн в одно касание замкнул навес с левого фланга. Таким образом форвард установил рекорд Лиги чемпионов. До норвежца еще никому не удавалось забить три гола в дебютном тайме Лиги чемпионов. Теперь Эрлинг является еще и самым молодым (19 лет, 58 дней) автором хет-трика в первом тайме матча Лиги чемпионов. Предыдущим автором рекорда был Андрей Шевченко.

Лига чемпионов. Группа E. 1-й тур
17 сентября 2019, вторник. 22:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
6 : 2
Генк
Генк, Бельгия
1:0 Холанн – 2'   2:0 Холанн – 34'   3:0 Чан – 36'   3:1 Лукуми – 40'   4:1 Холанн – 45'   5:1 Собослаи – 45+2'   5:2 Самата – 52'   6:2 Ульмер – 66'

Три месяца назад Transfermarkt оценивал норвежца в 5 миллионов евро. Теперь – 12 миллионов. Холанн является самым дорогостоящим футболистом «Ред Булл Зальцбург».а

Эрлинг Холанн – сын Альф-Инге Холанна, который выступал за «Лидс» и «Манчестер Сити». Отметим, что Эрлинг в этом году уже дебютировал за сборную Норвегии (2 матча, 0 голов). В мае нападающий отметился 9 голами в матче против Гондураса на молодёжном чемпионате мира (U-20).

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