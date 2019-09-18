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Зачем Игуаин ударил тренера «Ювентуса» на тренировке?

Зачем Игуаин ударил тренера «Ювентуса»
«Чемпионат»
Игуаин умышленно ударил тренера. Не смог сдержать злость
Звёздному аргентинскому нападающему «Юве» просто надоело бегать за мячом.
Футбол / Италия 0

Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин потерял контроль над собой на тренировке перед матчем Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико». Аргентинский футболист участвовал в одном из упражнений, в котором он и ещё два игрока исполняли роль защитников. Гонсало пытался отобрать мяч, но у него никак не получалось это сделать. Из-за этого футболист впал в ярость.

Кто пострадал?

Игуаин заехал по ноге помощнику Маурицио СарриМарко Янни. Футболист ударил его в область колена, а потом вынес всю свою ярость на рекламное ограждение.

Аргентинца попытался успокоить защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. Он увёл Игуаина от рекламных щитов и вернул футболиста обратно в круг. Однако рассерженный нападающий отказался продолжать обороняться.

Ранее Марко Янни попадал в заголовки английских газет в октябре 2018 года. Во время матча между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» итальянец отпраздновал гол синих в самой концовке встречи прямо перед глазами главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуринью. Между ними завязалась словесная перепалка, которая чуть не переросла в драку. Тогда Футбольная ассоциация Англии обвинила его в неподобающем поведении и оштрафовала на 6 тыс. фунтов стерлингов.

Конфликты Игуаина

Сам аргентинец тоже несколько раз становился участником конфликта. В январе этого года Гонсало часто ссорился с главным тренером «Милана» Дженнаро Гаттузо, из-за чего и покинул итальянский клуб.

Уже во время пребывания в «Челси» у него завязался конфликт с защитником синих Давидом Луисом прямо перед финальным матчем Лиги Европы. Тогда этот конфликт привёл в бешенство Маурицио Сарри.

Теперь Сарри — главный тренер туринского «Ювентуса». Пока он никак не отреагировал на ужасное поведение аргентинца. Товарищи Игуаина по команде восприняли эмоциональный взрыв Гонсало с улыбкой и смехом на лице. Посмотрим, чем ответит Игуаин в сегодняшней игре с «Атлетико».

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