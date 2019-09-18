Игуаин умышленно ударил тренера. Не смог сдержать злость

Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин потерял контроль над собой на тренировке перед матчем Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико». Аргентинский футболист участвовал в одном из упражнений, в котором он и ещё два игрока исполняли роль защитников. Гонсало пытался отобрать мяч, но у него никак не получалось это сделать. Из-за этого футболист впал в ярость.
Кто пострадал?
Игуаин заехал по ноге помощнику Маурицио Сарри – Марко Янни. Футболист ударил его в область колена, а потом вынес всю свою ярость на рекламное ограждение.
Аргентинца попытался успокоить защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. Он увёл Игуаина от рекламных щитов и вернул футболиста обратно в круг. Однако рассерженный нападающий отказался продолжать обороняться.
Ранее Марко Янни попадал в заголовки английских газет в октябре 2018 года. Во время матча между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» итальянец отпраздновал гол синих в самой концовке встречи прямо перед глазами главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуринью. Между ними завязалась словесная перепалка, которая чуть не переросла в драку. Тогда Футбольная ассоциация Англии обвинила его в неподобающем поведении и оштрафовала на 6 тыс. фунтов стерлингов.
Конфликты Игуаина
Сам аргентинец тоже несколько раз становился участником конфликта. В январе этого года Гонсало часто ссорился с главным тренером «Милана» Дженнаро Гаттузо, из-за чего и покинул итальянский клуб.
Уже во время пребывания в «Челси» у него завязался конфликт с защитником синих Давидом Луисом прямо перед финальным матчем Лиги Европы. Тогда этот конфликт привёл в бешенство Маурицио Сарри.
Теперь Сарри — главный тренер туринского «Ювентуса». Пока он никак не отреагировал на ужасное поведение аргентинца. Товарищи Игуаина по команде восприняли эмоциональный взрыв Гонсало с улыбкой и смехом на лице. Посмотрим, чем ответит Игуаин в сегодняшней игре с «Атлетико».
- 18 сентября 2019
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