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«Уфа» — «Спартак». Платная прямая трансляция
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17:30 Мск
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«Байер» — «Локомотив», онлайн-трансляция матчей ЛЧ 2019/2020, 1-й тур

Лига чемпионов, LIVE
«Чемпионат»
Лига чемпионов. «Тоттенхэм» нанёс 3 удара — забил 2 гола! LIVE!
«Реал» в Париже, «Локо» — в Леверкузене.
Футбол / Лига чемпионов 0

20:45. В Брюгге пока без изменений. По нулям. Турки чаще с мячом (60% времени), зато у бельгийцев больше ударов — 7:4. Правда, в створ команды попали только раз. За 45 минут. Вот такая «веселуха» там. Ждем вторых таймов.

20:46. Так, похоже, я поторопился списать «Оли» со счетов. Греки отыграли один мяч. Каштелу сделал счет 1:2 — второй тайм не будет формальностью!

20:45. Счет по ударам в Греции — 11:3, а на табло — 0:2. Бывает и так…

20:30. Так, в группе В, похоже, определился аутсайдер. Чтобы его выявить, «Тоттенхэму» хватило полчаса. Голы Кейна с пенальти и Моуры с игры поставили «Олимпиакос» в положение, близкое к безвыходному. В Пирее уже 0:2.

20:00. Поехали! Пока и там, и там нули.

19:30. На разогреве у грандов сегодня «Брюгге» с «Галатасараем» и «Олимпиакос» с «Тоттенхэмом». Эти начнут уже в 20:00 по Москве. Остальные — на 2 часа позже.

Лига чемпионов. Группа А. 1-й тур
18 сентября 2019, среда. 19:55 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Перерыв
0 : 0
Галатасарай
Стамбул, Турция

19:30. Если вдруг пропустили первый игровой день, тут краткое (ладно — не совсем) содержание лигочемпионского вторника. Полистайте, пока свежачок не подъехал.

ЛЧ-2019/20. «Ливерпуль» проиграл в Неаполе, Черышев победил в Лондоне
Все подробности игрового дня.

19:30. Приветствуем вас, друзья! Впереди ещё один насыщенный и, хочется верить, увлекательный футбольный вечерочек! А для поклонников одной российской команды он при любом раскладе будет ещё и дико волнительным. Следом за «Зенитом» в Лигу чемпионов вступает делегат Москвы — «Локомотив». Парней Сёмина ждёт априори тяжелейшее испытание в Леверкузене. Из других пар самое пристальное внимание — парижской и мадридской. «ПСЖ» — «Реал» и «Атлетико» — «Ювентус» — самые крутые афиши дня. Ну и прочие тоже не забудем. С нами ничего не пропустите! Работаем в режиме переклички.

Лига чемпионов. Группа D. 1-й тур
18 сентября 2019, среда. 22:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Не начался
Локомотив М
Москва, Россия
Лига чемпионов. Группа А. 1-й тур
18 сентября 2019, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Лига чемпионов. Группа D. 1-й тур
18 сентября 2019, среда. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Ювентус
Турин, Италия
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