Лига чемпионов. «Тоттенхэм» нанёс 3 удара — забил 2 гола! LIVE!

20:45. В Брюгге пока без изменений. По нулям. Турки чаще с мячом (60% времени), зато у бельгийцев больше ударов — 7:4. Правда, в створ команды попали только раз. За 45 минут. Вот такая «веселуха» там. Ждем вторых таймов.
20:46. Так, похоже, я поторопился списать «Оли» со счетов. Греки отыграли один мяч. Каштелу сделал счет 1:2 — второй тайм не будет формальностью!
20:45. Счет по ударам в Греции — 11:3, а на табло — 0:2. Бывает и так…
20:30. Так, в группе В, похоже, определился аутсайдер. Чтобы его выявить, «Тоттенхэму» хватило полчаса. Голы Кейна с пенальти и Моуры с игры поставили «Олимпиакос» в положение, близкое к безвыходному. В Пирее уже 0:2.
20:00. Поехали! Пока и там, и там нули.
19:30. На разогреве у грандов сегодня «Брюгге» с «Галатасараем» и «Олимпиакос» с «Тоттенхэмом». Эти начнут уже в 20:00 по Москве. Остальные — на 2 часа позже.
19:30. Если вдруг пропустили первый игровой день, тут краткое (ладно — не совсем) содержание лигочемпионского вторника. Полистайте, пока свежачок не подъехал.
19:30. Приветствуем вас, друзья! Впереди ещё один насыщенный и, хочется верить, увлекательный футбольный вечерочек! А для поклонников одной российской команды он при любом раскладе будет ещё и дико волнительным. Следом за «Зенитом» в Лигу чемпионов вступает делегат Москвы — «Локомотив». Парней Сёмина ждёт априори тяжелейшее испытание в Леверкузене. Из других пар самое пристальное внимание — парижской и мадридской. «ПСЖ» — «Реал» и «Атлетико» — «Ювентус» — самые крутые афиши дня. Ну и прочие тоже не забудем. С нами ничего не пропустите! Работаем в режиме переклички.
- 18 сентября 2019
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