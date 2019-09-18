Покойся с миром, боец

Мы понимали, что это скоро случится. Особенно учитывая недавнюю встречу Риксена с друзьями. Было объявлено, что мероприятие в Глазго – последнее публичное появление Фернандо на людях. Понятно, что сил у него оставалось не так много и хотелось просто спокойствия. Рядом с отелем, где проходила встреча, дежурила машина скорой помощи. На ней Фернандо и покинул вечеринку.



Да, это была именно вечеринка. Почитайте, что о том вечере рассказывают очевидцы. Никакой угнетающей атмосферы. Риксен не хотел этого. Наверняка рассчитывал, что и теперь никто из близких не будет впадать в депрессию. Хотя сегодня при появлении печальной новости стало не до улыбок. Даже дождь за окном зарядил, что символично. Вроде человек не так давно бросался с кулаками на Радимова прямо по ходу матча, а теперь его нет в живых.

Для справки



О болезни Риксена мир узнал в 2013 году, когда футболист пришёл на голландское ток-шоу под названием «Мир сошёл с ума», где со слезами на глазах поведал свою историю. Риксен долго не мог собраться и всё рассказать, поэтому сообщил о болезни журналист Винсент де Врис, который помогал писать голландцу биографию и находился в студии вместе с ним.



«Фернандо поставили диагноз «болезнь моторных нейронов» (известна как болезнь Лу Герига). Завтра он отправляется в больницу, чтобы обсудить с докторами детали своего лечения», — сказал тогда в прямом эфире де Врис.



Фернандо добавил: «Доктора говорят, что моё состояние быстро ухудшается. Больше я ничего не знаю", — сказал Риксен.

Сейчас хочется в первую очередь передать слова поддержки жене экс-зенитовца. Вероника прошла через многое за последние годы. Ей было тяжело не только морально, но и физически. Фернандо долгое время был против помощи посторонних. Веронике приходилось самой заниматься фактически обездвиженным Фернандо. В результате у неё было три грыжи и уже за Вероникой приезжала скорая.



Риксен боролся с боковым амиотрофическим склерозом значительно дольше, чем прогнозировали врачи в 2013-м. Когда только стало известно о болезни, речь шла о 12 месяцах. В результате прошло шесть лет. По словам Вероники, ей хотелось, чтобы у дочери как можно дольше оставался папа. Вопреки прогнозам врачей, Изабелла запомнит отца не только по фотографиям. Недавно ей исполнилось семь лет. Вот как Риксен поздравил дочку.

Не хочется заканчивать банальными словами о том, что Риксен жив, пока мы о нём помним. Но ведь это действительно так. Его отлично помнят и в Голландии, и в России, и в Шотландии, и в других странах. Помнят как бойца. Помнят как открытого и искреннего человека.

Спасибо тебе за всё. Покойся с миром, Фернандо.