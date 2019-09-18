«Зальцбург» дал хороший урок нашим клубам: останавливаться на достигнутом нельзя

На 63-й минуте матча «Зальцбурга» и «Генка» камера выхватила крупным планом Златко Юнузовича: у полузащитника автрийского клуба были абсолютно безумные глаза. Ни намёка на спокойствие, резкие движения, крик. Спустя минуту Эрлинг Холанн попёр (простите, любое другое слово не передаст ультимативность этого манёвра) на двух соперников, протащил мяч мимо них, но натолкнулся на третьего уже в глубине штрафной и потерял возможность для удара. Реакция? Норвежский юноша всплеснул руками и заорал так, будто это была последняя в карьере возможность забить. А затем рванул в прессинг.

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Ещё через две минуты «Зальцбург» забил. Юнузович отдал голевую передачу и бешено тряс кулаками. Можно было подумать, что этот гол определил победителя тяжёлого матча, но нет. После этого гола счёт стал 6:2, «Зальцбург» решил все вопросы о победителе ещё до перерыва. Холанн к моменту упущенного шанса уже имел хет-трик.

Но это не было поводом останавливаться.

У главного тренера австрийского энергетического клуба Джесси Марша, воспитанного прогрессивной империей «Ред Булл», есть отличное кредо. Он предпочитает в первую очередь говорить не о тактике, потому что тактика так или иначе нацелена на достижение результата в матче. Результат — как в отдельном матче, так и в таблице — не является критерием для Марша. По его мнению, гораздо важнее развить в футболистах стремление играть в футбол при любых обстоятельствах и не останавливаться — ни при победном счёте, ни при большом отставании. Именно это должно сделать команду по-настоящему мощной, свободной от зацикленности на результате.



В «Зальцбурге» Маршу удаётся вовлечь в эту философию футболистов, и они становятся свободными от взглядов на табло и в турнирную таблицу. За пару дней до «Генка» команда играла в чемпионате страны с «Хартбергом» и по ходу второго тайма просто издевалась над соперником, молотя по нему со всех дистанций. «Хартберг» не был совсем плох, но в итоге получил 40 ударов по своим воротам и 2:7 — «быки» не остановились даже к 90-й минуте, играя так же, как и при счёте 0:0.



Теперь быстро вернёмся к заголовку этого текста — я объясню, почему считаю важным пример «Зальцбурга» для наших клубов. В студии «Матч ТВ» перед матчем «Зенита» с «Лионом» в очередной раз была поднята нескончаемая тема разницы нашего чемпионата и еврокубков. Как это часто бывает, подаётся она под таким углом: нашим клубам сложно в Европе, потому что в РПЛ они привыкли к другому уровню сопротивления, и даже сильные игроки со временем понимают, что определённого процента от своего максимума достаточно для побед. В связи с этим матчи, где фаворит ведёт дома в один мяч, уже к 70-й минуте можно выключать — и те, и другие понимают, что всё ясно, и переходят в доигровочный режим.

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Проблема здесь заключается не в слабости нашего чемпионата и даже не в наметившемся расслоении в таблице. Проблема прежде всего в том, что играть до конца и не обращать внимания на счёт — не в философии нашего результатоориентированного футбола. Нам откровенно не хватает тренеров, которые имеют достаточно смелости, чтобы не думать о табло, и достаточно убедительности, чтобы воспитанные в нашей системе футболисты поверили в то, что главное не результат, а процесс, который даст результат. У Марша и его «Зальцбурга» в этом плане есть чему поучиться: с таким подходом, как у него, можно развиваться вне зависимости от того, перестал соперник играть или нет. Твои действия, твоя игра и твой прогресс всегда будут на первом месте.

На второй компенсированной к первому тайму минуте атакующий полузащитник «Зальцбурга» Такуми Минамино подхватил мяч в 25 метрах от своих ворот и потащил его к чужим на рывке. По ходу рывка он сбросил с плеча соперника, который пытался отобрать мяч, догнал мяч у боковой линии, дошёл до чужой лицевой и после 80 метров бега сделал точную передачу в штрафную, которая стала голевой. Счёт уже был 4:1 в пользу его команды, такое сверхусилие не было обязательным, но в системе координат Джесси Марша и похожих на него тренеров это обычное условие работы — играть и на последней минуте так, как и на первой, не думая о счёте и уже тем более такой мелочи, как усталость.



Представить себе на регулярной основе такие проходы в чемпионате России, к сожалению, пока сложно.