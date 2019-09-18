Гризманн уже помогает «Барсе» в обороне. Это топ-защитник

После матча Антуан Гризманн, а вместе с ним и Эрнесто Вальверде подчеркнули: нужно больше времени, чтобы он сыгрался с Месси и Суаресом и стал приносить пользу в атаке. Это справедливо. Нужно подождать, прежде чем оценивать взаимодействие Гризманна с партнёрами по атаке. Но некоторые показатели француза в матче с «Боруссией» были слишком странными даже для старта сезона. Должно пройти время, прежде чем Гризманн сыграется, но вот использовать его странно можно уже сейчас. Именно это пока и происходит.

У Антуана есть много качеств, которые делают его суперзвездой футбола. Он быстр и техничен, у него прекрасная реализация, и он среди лучших в мире по продвижению мяча между линиями. Но есть одно малозаметное качество, которое делает его по-настоящему уникальным, единственным в своём роде. Гризманн обладает всем набором достоинств суперзвезды, но у него нет соответствующих недостатков. На поле он ведёт себя как самый обычный игрок: работает на команду совершенно не так, как другие форварды его статуса.

Гризманн должен снизить зависимость от Месси. Рассказываем как И что может ему помешать.

Под Гризманна не нужно подстраиваться – он сам подстраивается. А ещё прессингует не хуже Роберто Фирмино и, если очень надо, закрывает бровку в позиционной обороне. Сравните с Салахом, Азаром или Мбаппе. Вот качество, которое делает его особенным. В «Барселоне» это качество оценили.

В матче с «Боруссией» Гризманн нанёс два удара по воротам, один раз пошёл в обводку (неудачно), один раз отдал пас под удар. Всего четыре действия. Да, и ещё три раза получил мяч в чужой штрафной и отдал четыре паса в штрафную. Это об атаке, теперь к обороне. У Гризманна четыре попытки отбора (одна удачная), два выноса, один заблокированный пас и один фол. Вот его карта оборонительных действий. В прессинге поучаствовал, бровку закрыл, в защиту спускался.

Сама по себе такая высокая оборонительная активность для форварда – не сенсация. Во-первых, это школа Диего Симеоне: у него Гризманн научился фирменному стилю прессинга, который должен не вернуть мяч, а заставить соперника перевести его в неопасную зону. Во-вторых, в матчах прессингующих команд, когда владение мячом меняется постоянно, такие цифры в принципе типичны. И «Барселона», и «Боруссия» — прессингующие команды, значит, всё логично? Нет. Потому что «Барселона» владела мячом 60% времени.

Если команда имеет огромный перевес по владению мячом, а её форвард выбивает мощные цифры в обороне и никакие в атаке – это ненормально. В команде, которая позиционно атакует и контрпрессингует, показатели должны быть соразмерны. Иначе – форварда используют как-то не так. Как дальнего от ворот защитника, например. И опять же – нет ничего плохого в том, чтобы использовать форварда как единицу организации обороны, если это соответствует команде. Но речь о «Барселоне». И есть ещё одна деталь, которая делает ситуацию ну вообще странной.



Правый фланг атаки (любимый) для Гризманнна закрыт – там Месси. Остаётся левый. Но когда Месси не на поле, разве нет смысла дать 120-миллионному форварду поиграть на любимой позиции? Нет, говорит Вальверде и опять ставит левшу Гризманна на левый фланг. На правом должен быть Ансу Фати — это очень важно. Видимо, важно, иначе зачем жертвовать лучшей позицией француза? К счастью, Антуан всегда подстраивается и много отрабатывает в обороне. Вот он и подстроился: выдал качественный оборонительный перформанс.

Почему так

На данный момент Гризманн выглядит ещё одной жертвой глобальной проблемы «Барселоны», которая не разрушает команду, но мешает играть на стабильно высоком уровне. Речь о несовпадении идей тренера и качеств его состава.



На Вальверде уже больше года льётся мощная критика, хотя он, разумеется, не плохой тренер. Плохие не выводят «Атлетик» в Лигу чемпионов. Но никогда не был силён в построении позиционных атак. В прессинге – да, в контратаках – да, но не в контроле мяча. При нём «Барселона» деградировала в позиционных атаках. Что касается прессинга, здесь тоже есть проблема.

В прессинге Вальверде нет неприкасаемых, участвовать должны все, без исключения. Но в «Барселоне» одно исключение есть – поэтому её прессинг по умолчанию не идеален. Вальверде даже не пытается как-то системно решить это противоречие, поэтому команда прессингует стихийно и несогласованно, в этом трудно найти план. Третий аспект, контратаки, в порядке. Настолько, что мы полгода назад мы даже обращали на это внимание.

«Барселона» — машина контратак. Неожиданно, да Никакого доминирования. Выигрывать можно и по-другому.

Вальверде ставит быстрые атаки, но «Барселона» остаётся командой, которая владеет мячом. А если соединить ухудшившийся контроль мяча и неорганизованный прессинг – получается именно та команда, которую «Боруссия» так легко вскрывала контратаками без Месси, и ещё легче, когда Месси вышел на поле.



В идеале Гризманн мог бы стать альтернативой Месси в продвижении мяча. Но кажется, что тренеру левый форвард нужен только для баланса: чтобы прессинговать и закрывать бровку в обороне, превращая схему в 4-4-2. Ладно, Гризманн с этим справляется (уж точно лучше, чем Коутиньо и Дембеле). Но с этим справился бы и Марио Манджукич. Чтобы не получилась пустая трата Гризманна, он должен иметь в команде более значимую роль, чем дальнего от ворот защитника.



В статье использованы данные Opta и Instat.



Больше материалов автора в его телеграм-канале «Диего Симеонович».