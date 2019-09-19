8 побед российских клубов в первом туре ЛЧ

Победив «Байер», «Локомотив» не только вышел на первое место в группе с «Ювентусом» и «Атлетико», но и впервые в истории клуба смог выиграть в первом матче ЛЧ. К сожалению, такой удачный старт в главном еврокубковом турнире – редкость для российских команд. До вчерашнего успеха «Локо», наши клубы побеждали в первом туре Лиги чемпионов лишь 8 раз.

«Локо» не прощает ошибок! Хвалёный «Байер» наказан за беспечность Бош не смог ничего противопоставить прессингу Сёмина.

«Блэкберн» — «Спартак» — 0:1, 1995/96

Для «Спартака» Олега Романцева тот выезд выдался непростым. В английском городе Блэкберне одноименная команда под руководством известного шотландского специалиста Кенни Далглиша доставила немало хлопот российскому клубу. В том матче соперники атаковали обоюдно остро, не желая отдавать инициативу друг другу. Однако связка Шмаров – Юран оказалась лучше Ширера и компании. К концу первого тайма Шмаров вывел одним касанием своего одноклубника на рандеву с вратарём, а тот перебросил мяч через голкипера. Гол Юрана и решил исход матча.

«Штурм» — «Спартак» — 0:2, 1998/99

В 1998 году «Спартак» оказался в одной группе с «Интером», «Реалом» и «Штурмом». Очевидно, что в таком квартете терять очки в дебютном матче с австрийским клубом было ни в коем случае нельзя. В тот сентябрьский вечер со своей задачей красно-белые справились без проблем. Сначала Титов добил мяч в пустой угол ворот после подачи со штрафного, а затем Цымбаларь великолепным дальним ударом в девятку удвоил счёт. До финального свистка спартаковцы могли забить ещё больше, однако из раза в раз их подводила реализация.

«Виллем II» – «Спартак» — 1:3, 1999/2000

Стартуя в очередном розыгрыше ЛЧ, «Спартак» приехал в Голландию в статусе фаворита матча с «Виллемом II». Тот вечер был ознаменован бенефисом Андрея Тихонова. Преимущество своей команды он удивительно хладнокровно трансформировал в голы. Дважды полузащитник отличался, реализуя пенальти, а ещё один мяч забил с игры. Получив передачу от Титова, Тихонов с помощью замаха уложил вратаря на газон, после чего с острого угла отправил мяч в ворота. Один гол голландцы всё же смогли отыграть, но на большее их не хватило.

«Спартак» — «Байер» — 2:0, 2000/01

Приноровясь к победам на старте ЛЧ, «Спартак» в третий раз подряд выиграл матч первого тура очередного розыгрыша европейского турнира. В соперниках у москвичей был «Байер» с молодыми Михаэлем Баллаком и Зе Роберто. Тогда зрители, собравшиеся на «Лужниках», в первом тайме голов не дождались. Но зато во втором спартаковцы порадовали местных болельщиков двумя безответными мячами. Титов реализовал выход один на один, а затем его примеру последовал Артём Безродный. Точку в том матче мог поставить Дмитрий Парфёнов, но он не забил с пенальти. Впрочем, трёх забитых мячей москвичи явно не заслуживали. Тем вечером «Байер» был ничуть не хуже хозяев. Однако после ударов немцев то Филимонов совершал невероятные сейвы, то мяч чудом не залетал в ворота.

«Марсель» — «Спартак» — 0:1, 2010/11

Ровно 10 лет болельщикам пришлось ждать очередной победы российского клуба в первом туре ЛЧ. В сентябре 2010-го «Спартак» гостил в Марселе. Тогда красно-белыми руководил ещё не «сбитый лётчик» Валерий Карпин. Его команда была вынуждена практически всю игру самоотверженно оборонять собственные ворота. Где не дорабатывали полевые игроки – выручал Андрей Дикань. Когда стало казаться, что вот-вот «Спартак» пропустит, российский клуб неожиданно вышел вперёд. Как ни странно, тогда «красно-белым» помог нынешний капитан «Челси». Сесар Аспиликуэта, пытаясь заблокировать прострел Комбарова, случайно срезал мяч в собственные ворота. Дело было на 82-й минуте. Отыграться «Марсель» не успел.

«Бенфика» — «Зенит» — 0:2, 2014/15

В сезоне-2014/15 «Зенит» бесславно вылетел в Лигу Европы из группы ЛЧ с не самыми грозными соперниками — «Монако», «Байером» и «Бенфикой». Даже несмотря на то что ту европейскую кампанию питерский клуб начал очень уверенно. Команда, возглавляемая Виллаш-Боашем, в гостях не оставила и шанса «Бенфике» хотя бы на одно очко. Уже на 5-й минуте игры «Зенит» повёл в счете – Халк реализовал выход один на один. Спустя несколько минут португальцы оказались в меньшинстве. После очередного провала обороны голкипер Артур Мораеш был вынужден сбивать Данни, за что был удалён с поля. В середине тайма преимущество удвоил Витсель, забив головой после розыгрыша углового. По ходу встречи обе команды ещё не раз получали реальные шансы забить, но счёт так и остался неизменным.

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«Валенсия» — «Зенит» — 2:3, 2015/16

В Испании на старте ЛЧ сезона-2015/16 «Валенсия» и «Зенит» устроили перестрелку. Распечатать ворота хозяев питерцы смогли уже на 9-й минуте. Халк с линии штрафной отправил мяч низом в дальний угол ворот. Под конец тайма бразилец сделал дубль. Мощнейшим дальним ударом в ближнюю девятку он едва не порвал сетку ворот. Во втором тайме «летучие мыши» прибавили и не без помощи Лодыгина сравняли счёт. Оба раза вратарь «Зенита» пропустил не самые сложные удары с острых углов. Тот вечер мог бы закончиться для российского клуба печально, если бы на 76-й минуте Витсель, пробив из-под защитника, не вывел команду вперёд.

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«Бенфика» — ЦСКА – 1:2, 2017/18

Свою первую победу на старте ЛЧ «армейцы» одержали под руководством Виктора Гончаренко. В сентябре 2017 года ЦСКА отправился в Португалию, где московскому клубу предстояло встретиться с «Бенфикой». Первый тайм команды провели в пристрелочном режиме. Зато во второй половине игры посыпались голы. В начале тайма «армейцы» не сдержали Сеферовича, который успешно замкнул передачу партнёра. Тем не менее уже через несколько минут счёт стал равным. С пенальти забил Витиньо. Вместо того чтобы пытаться удержать результат, Гончаренко освежил нападение заменой, за что и был вознаграждён. Вышедший на поле Жамалетдинов забил решающий гол, добив мяч в ворота после удара Васина.