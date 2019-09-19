5 решений Сёмина, которые принесли «Локо» победу над «Байером»

Кто-то скажет, что российской команде в Леверкузене слегка повезло: соперник провёл крайне неубедительный матч в атаке, много ошибался и привозил при выходе из обороны, а во втором тайме не реализовал как минимум два шикарных момента.



Однако везение, если оно и было, ещё нужно заслужить, и «Локомотив» в Германии это всецело сделал. Он почти идеально подготовился к сопернику, выбрал эффективную стратегию, придерживался её на протяжении всех 90 минут и максимально затруднил «Байеру» жизнь. Серость немцев в атакующих действиях и глупые ошибки на своей половине – никакая не случайность. Они стали следствием плана и стиля команды Юрия Сёмина в этой игре.

8 побед российских клубов в первом туре ЛЧ Успеху «Локомотива» стоит порадоваться! В истории нашего футбола не так много подобных побед.

1. Мурило в опорной зоне

Перед Сёминым встала дилемма: насытить центр обороны дополнительным третьим человеком (так он делал обычно) или укрепить опорную зону. «Зенит» накануне воспользовался первым вариантом, и это смотрелось логично: у «Лиона» много игры через трёх быстрых и техничных нападающих, высоко получающих мяч, важно было не допустить изоляций и ситуаций «один в одного» и обеспечить подстраховку.



«Байер» же показывает более командный позиционный футбол по сравнению с французами, а основная его атакующая мощь сосредоточена в центральной зоне. Команда Петера Боша вылезает из обороны за счёт коротких передач, часто играет продольными пасами, ищет футболистов между линиями. Поэтому для «Локомотива» было важнее не укрепить количественно центр обороны, а не допустить разреженного пространства именно в опорной зоне – и тренерский штаб (допускаю, что после бурных обсуждений и споров), выставил страхующим нижним опорником Мурило, между четвёркой защитников, под Бариновым и Крыховяком.

Это был риск, поскольку бразилец в своей карьере почти никогда не задействовался в данной роли (по подборке InStat не удалось найти ни одного случая), однако он оправдался. Вторая оборонительная линия «Локомотива» оказалась массивнее первой, «Байер» не смог рассчитывать на большое количество продольных передач – и потерялся. А сам Мурило за игру, пожалуй, только один раз грубо ошибся – во втором тайме он просчитался с выбросом на передачу, пропустил мяч за спину, и «Локо» получил опаснейшую атаку, завершившуюся столкновением Гильерме и Чорлуки.

2. Отсутствие риска и сверхамбиций

У «Локомотива» не было обоих Миранчуков, шикарно действующих в переходных фазах и импровизирующих финальной трети. Более того, братья играют важнейшую роль и в начале атаки, помогают продвигать мяч и сохранять владение. Учитывая кадровые проблемы, странно было бы надеяться на смелость, гораздо уместнее в данной ситуации оказался прагматизм.



Команда Сёмина в Леверкузене сыграла разумно: не дала сопернику повод включить свой мощный прессинг (в лучшем случае мы увидели его раз 5 за игру), минимизировала риск, связанный с розыгрышем через центр. При свободных ударах мяч выбивался сразу вперёд либо длинными (чаще), либо средними передачами. Пасы в недодачу на защитников или полузащитников, находящихся спиной к чужим воротам, отсутствовали как класс.



«Локомотив» вышел не творить, а мешать делать это сопернику. И всё задуманное у него получилось.

3. Отказ от постоянного прессинга

Многие отметили классный высокий прессинг «Локомотива», но не все обратили внимание, что он не был постоянным. Команда включалась в агрессивный коллективный отбор лишь эпизодически, а в случаях, когда «Байер» правильно расставлялся в структуре «билд-апа» для начала атаки, «железнодорожники» ни на что не претендовали, попросту быстро откатываясь в средний блок, как на картинке сверху.



Опять же, это было логично: чтобы летать в прессинге и контрпрессинге все 90 минут (то есть играть на встречных курсах с соперником из Германии), нужны соответствующая подготовка и постоянная практика. У «Локомотива» этого по определению быть не может. Он избрал не постоянный, а ситуативный коллективный отбор, который тоже оказался очень эффективным.

4. Применение эпизодичного прессинга по «триггерам»

Триггерами (то есть эпизодами и действиями соперника, с которых начинается дружный отбор) в этом матче стали:



а) ауты и розыгрыши удара от ворот на чужой половине. Статичные ситуации, в которых легче расставиться по сопернику и в которых традиционно выше шанс отбора;

б) медленные передачи поперёк, назад, а также на крайнего защитника – на них должны были реагировать Смолов, Крыховяк или Жоау Мариу, а остальные партнёры – подхватывать их движение и поджимать;



в) передачи назад на вратаря. «Локомотив» был готов, что в ситуациях, когда Градецки получает мяч от защитников, он не будет сразу же выбивать, а сначала попробует найти вариант среди ближних игроков. Ляп голкипера родился уже после четвёртой попытки агрессивного отбора против него, его постоянно заставляли торопиться – и ни в коем случае нельзя говорить только о везении для «железнодорожников».

5. Сохранение структуры до конца матча

Во втором тайме, когда «Байер», отчаявшись пролезть через центр, принялся грузить штрафную фланговыми подачами и прострелами (их за 45 минут набралось более десятка), у тренерского штаба наверняка появлялся соблазн опустить высокого Мурило третьим центральным защитником, чтобы помогал бороться вверху.



Но если бы «Локомотив» это сделал, опорная зона лишилась бы дополнительного человека, «Байер» получил бы возможность сыграть-таки в свой любимый футбол – и наверняка провёл бы за тайм больше опасных атак. В реальности же леверкузенцы лишь дважды смогли просочиться через центр, а всё остальное время занимались нелюбимым делом – грузили, грузили и снова грузили с флангов.



Но этот футбол был выгоден именно «Локомотиву». Божественно сыграл Чорлука, не дрогнул в концовке Гильерме – и «железнодорожники», чётко отработав план с первой до последней минуты, одержали победу. Победу, которой можно и нужно гордиться.