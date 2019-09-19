Эта Лига чемпионов уникальна. Полно рекордов уже в первом туре

Чемпион проиграл в первом туре впервые за 25 лет. «Реал» ни разу не ударил в створ. И другие неожиданности.

Первый тур Лиги чемпионов сезона-2019/20 завершён. Он принёс несколько сенсационных результатов (один из них случился в матче с участием «Локомотива») и рекордов. Об одним из них мы писали: 19-летний форвард «Ред Булл Зальцбург» Эрлинг Холланд стал первым футболистом, который сделал хет-трик в своём дебютном матче в Лиге чемпионов. Заодно он стал и самым молодым автором хет-трика в турнире, обойдя Андрея Шевченко.

В Лиге чемпионов новый рекорд. Его установил 19-летний парень Эрлинг Холанн — запомните это имя!

Так вот, уже на следующий день ещё один футболист оформил хет-трик в первом для себя матче в главном европейском турнире. Причём достижение 26-летнего Мислава Оршича ещё весомее, ведь он даже не нападающий. Крайний полузащитник слишком много отрабатывает в обороне, чтобы считаться полноценным вингером. Да, и ещё три года назад он играл в чемпионате Кореи. Кстати, в квалификации Лиги чемпионов у него в шести матчах три гола и три голевых паса, так что матч с «Аталантой» не исключение. Но два хет-трика дебютантов турнира – не единственный рекорд первого тура.

Мислав Оршич Фото: Igor Soban/Getty Images

Мадридский «Реал» разгромно уступил в Париже и запомнился беспомощной игрой в атаке. Статистика это подтверждает: ни одного удара в створ ворот «ПСЖ» за весь матч. Для «Реала» это впервые с тех пор, как в сезоне-2003/04 ведётся такая статистика. То есть как минимум за 16 лет, а может, и впервые за всё время существования турнира в нынешнем формате!

«Реал» сыграл ужасно, но мог отыграться с 0:2. А ещё у «ПСЖ» лучше вратарь Когда наконец-то избавились от Кейлора Наваса и тут же проиграли ему 0:3.

Ещё один уникальный факт из матча «ПСЖ» — «Реал». В стартовом составе испанского клуба было больше французов, чем в старте «ПСЖ». Бензема, Варан и Менди играли за «Реал», и только Преснел Кимпембе – за французский клуб. Самое удивительное, что при этом за «ПСЖ» в старте играло больше испанцев, чем за «Реал». Пабло Сарабия и Хуан Бернат – против одного-единственного Даниэля Карвахаля.

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На 79-й минуте матча с «Интером» в составе пражской «Славии» появился 26-летний форвард Абдулла Юсуф из Бахрейна. Футболист с гражданством этой страны впервые в истории принял участие в матче Лиги чемпионов.

Фрэнк Лэмпард – первый тренер «Челси», который дебютировал в Лиге чемпионов с поражения. Такого не было даже до эпохи Романа Абрамовича. Да, Россу Баркли стоило забить тот пенальти «Валенсии».

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Ансуман Фати в возрасте 16 лет и 321 дня стал самым молодым дебютантом в Лиге чемпионов в истории «Барселоны». Он побил рекорд Бояна Кркича – так себе пример для подражания.

Ансуман Фати Фото: TF-Images/Getty Images

«Тоттенхэм» позволил «Олимпиакосу» отыграться с 0:2. Клуб впервые при Маурисио Почеттино упустил в Лиге чемпионов преимущество в два гола и во второй раз в своей истории. После матча Почеттино был очень зол, причём говорил даже не о результате, а о качестве игры своей команды.



Юрген Клопп проиграл в Неаполе. В принципе, ничего страшного, но только в последние 10 лет он встречается с итальянскими командами в еврокубках уже пятый раз – и пятый раз проигрывает на выезде. Ни одной ничьей или победы, только поражения. Кажется, в Италию Юрген тренировать не поедет.

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Вообще, действующий победитель Лиги чемпионов проиграл в первом матче нового сезона ЛЧ впервые за 25 лет. В последний раз такое учудил «Милан» осенью 1994 года, с тех пор обладателю титула удавалось хотя бы не проиграть.



Вряд ли стартовое поражение как-то повлияет на перспективы «Ливерпуля» выйти из группы, но в целом надо признать: первый тур закончился с куда большим количеством сенсаций, чем можно было ожидать. Лига чемпионов, не останавливайся.