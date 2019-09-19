Самый эпичный пенальти в истории РПЛ. Он был в матче с участием «Спартака»

19 сентября 2009 года раменский «Сатурн» принимал на своём уютном стадионе «Спартак». Гости боролись с «Рубином» за чемпионство, хозяева рвались в пятёрку. На 30-й минуте Дмитрий Лоськов вывел подмосковный клуб вперёд, но самый резонансный эпизод вечера случился в начале второго тайма. После фола Нахушева на Веллитоне судья из Екатеринбурга Попов указал на «точку». К ней подошёл капитан красно-белых Алекс, но… его опередили.
Пока Алекс собирался с духом, а Кински пытался загипнотизировать его взглядом, подпрыгивая на ленточке, на поле выскочил упитанный молодой человек в джинсах и полосатом свитере и точным ударом с левой привёл в недоумение участников матча, а гостевую трибуну — в восторг. Под одобрительный рёв спартаковских фанов незваный гость с «сообщником» совершил что-то вроде полукруга почёта и только после этого сдался «властям».
Любительская запись с другого ракурса показала, что в действительности стрикеров было трое. Просто наименее удачливого и расторопного оперативно выловил сотрудник службы безопасности. На всю страну прославилась парочка, попавшая в трансляцию на федеральном канале. Николаю Волкову и Андрею Дубровину и были предъявлены обвинения по статье «мелкое хулиганство».
Надо отдать должное выдержке Алекса. Свой удар он исполнил не хуже «народного» пенальтиста. И даже когда рефери потребовал перебить – не дрогнул. Уникальный случай: с одного пенальти чешский рефери Антонин Кински пропустил трижды!
Впрочем, «Спартаку» это не помогло. Спустя минуту он получил второй мяч с игры и проиграл – 1:2.
Андрей Гордеев, руководивший «Сатурном» в сезоне-2009, с улыбкой вспоминает нашумевший эпизод:
— Я не сразу сообразил, что произошло. С нашей скамейки те ворота неважно просматривались. А тут ещё и случилась заминка в игре, начали с помощником обсуждать какие-то детали по стандартам. Только потом в записи рассмотрел момент и сообразил, что на самом деле пенальти нам били трижды: один раз – фанат и дважды – Алекс. Ребята потом шутили: «Лучше бы болельщик и за «Спартак» пробил». Уверен, если бы Тони захотел – отбил бы. Он просто не стал реагировать. Не знаю, как спартаковцев, а нас этот казус точно из колеи не выбил. Игра «Сатурну» давалась, и сразу после гола Алекса мы забили ещё один, победный.
— Честно скажу, даже счёт забылся – то ли вничью сыграли, то ли выиграли, — признался бывший полузащитник «Сатурна» и штатный пенальтист Андрей Каряка. – Столько времени прошло. А пенальти – помню. Всё-таки необычный момент, интересный. Пару месяцев назад наткнулся на него по ТВ – освежил в памяти. Кински даже прыгать не стал, видя, что это посторонний человек. Хорошо, что голы от болельщиков не считаются!
— Тогда, на поле, меня это повеселило, — добавил бывший защитник «Спартака» Егор Филипенко. — Выбежал, пробил, забил – прикольно, молодец. Только после матча было не до смеха – мы же проиграли.
Нетрудно догадаться, кто тем вечером был главным героем «комментов», в том числе на «Чемпионате».
Вот несколько характерных:
— Пенальтиста-то задержали?
— Не, ну тип тот, конечно, нет слов просто.
— С такими талантами страна наша непобедима!
— Чел, который выбежал, лучше, чем Алекс, ударил.
— Футбол – это страсть, переживания, — продолжает Гордеев. — Не всегда получается сдержать их внутри. С одной стороны, хочется, чтобы таких эпизодов было поменьше. А с другой – они привносят в игру дополнительную эмоцию, шарм. Особенно, если красивые болельщицы выбегают (смеётся). Стражам порядка, стюардам следует более сдержанно и позитивно реагировать на такие случаи. Препроводили с поля, немножко пожурили и отпустили.
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- 19 сентября 2019
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