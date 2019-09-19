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Вадим Карпов дебютирует за ЦСКА в матче с «Лудогорцем». Кто это

Вадим Карпов
«Чемпионат»
В ЦСКА дебютирует 17-летний защитник. И сразу в Лиге Европы!
Кто это?
Футбол / Лига Европы 0

До сегодняшнего дня 17-летний защитник Вадим Карпов ни разу не выходил на поле с основой ЦСКА – ну, разве что в товарищеском матче с «Араратом» несколько недель назад. В матче с «Лудогорцем» он сыграет с первых минут.

О молодом парне известно не так много.

— Вадим воспитанник СДЮСШОР «Зенит», в ЦСКА перешел в 2018 году.

— В прошлом сезоне выступал за молодежку ЦСКА, выходил на замены, но все же внес вклад в чемпионство команды Аксёнова.

— Провёл 7 матчей за сборную России U-17, которую тренирует Александр Кержаков.

Лига Европы. Группа H. 1-й тур
19 сентября 2019, четверг. 22:00 МСК
Лудогорец
Разград, Болгария
1-й тайм
0 : 1
ЦСКА
Москва, Россия
0:1 Дивеев – 11'

— Для участия в РПЛ и Лиге Европы Карпова заявили в этом сезоне. На это в большей степени повлияли травмы, которые сразили ЦСКА в первых турах.

— На матч с «Лудогорцем» полетел из-за отсутствия Гогуа, Кирилла Набабкина, Звонимира Шарлии и Виктора Васина.

— Для того, чтобы вылететь с командой за границу, Вадиму понадобилось официально заверенное разрешение от родителей, так как ему ещё нет 18 лет.

— В раздевалке сидит рядом с Игорем Акинфеевым.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/karpov_vadim_62

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