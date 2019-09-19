В ЦСКА дебютирует 17-летний защитник. И сразу в Лиге Европы!

До сегодняшнего дня 17-летний защитник Вадим Карпов ни разу не выходил на поле с основой ЦСКА – ну, разве что в товарищеском матче с «Араратом» несколько недель назад. В матче с «Лудогорцем» он сыграет с первых минут.
О молодом парне известно не так много.
— Вадим воспитанник СДЮСШОР «Зенит», в ЦСКА перешел в 2018 году.
— В прошлом сезоне выступал за молодежку ЦСКА, выходил на замены, но все же внес вклад в чемпионство команды Аксёнова.
— Провёл 7 матчей за сборную России U-17, которую тренирует Александр Кержаков.
— Для участия в РПЛ и Лиге Европы Карпова заявили в этом сезоне. На это в большей степени повлияли травмы, которые сразили ЦСКА в первых турах.
— На матч с «Лудогорцем» полетел из-за отсутствия Гогуа, Кирилла Набабкина, Звонимира Шарлии и Виктора Васина.
— Для того, чтобы вылететь с командой за границу, Вадиму понадобилось официально заверенное разрешение от родителей, так как ему ещё нет 18 лет.
— В раздевалке сидит рядом с Игорем Акинфеевым.
- 19 сентября 2019
-
22:32
-
22:31
-
22:17
-
22:14
-
21:57
-
21:53
-
21:51
-
21:49
-
21:47
-
21:47
-
21:43
-
21:27
-
21:20
-
21:19
-
21:10
-
20:57
-
20:54
-
20:46
-
20:31
-
20:18
-
20:14
-
20:11
-
20:03
-
19:51
-
19:36
-
19:33
-
19:21
-
19:18
-
19:05
-
19:04
-
18:55
-
18:40
-
18:36
-
18:29
-
18:22