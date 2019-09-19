В ЦСКА дебютирует 17-летний защитник. И сразу в Лиге Европы!

До сегодняшнего дня 17-летний защитник Вадим Карпов ни разу не выходил на поле с основой ЦСКА – ну, разве что в товарищеском матче с «Араратом» несколько недель назад. В матче с «Лудогорцем» он сыграет с первых минут.

О молодом парне известно не так много.



— Вадим воспитанник СДЮСШОР «Зенит», в ЦСКА перешел в 2018 году.



— В прошлом сезоне выступал за молодежку ЦСКА, выходил на замены, но все же внес вклад в чемпионство команды Аксёнова.



— Провёл 7 матчей за сборную России U-17, которую тренирует Александр Кержаков.

— Для участия в РПЛ и Лиге Европы Карпова заявили в этом сезоне. На это в большей степени повлияли травмы, которые сразили ЦСКА в первых турах.



— На матч с «Лудогорцем» полетел из-за отсутствия Гогуа, Кирилла Набабкина, Звонимира Шарлии и Виктора Васина.



— Для того, чтобы вылететь с командой за границу, Вадиму понадобилось официально заверенное разрешение от родителей, так как ему ещё нет 18 лет.



— В раздевалке сидит рядом с Игорем Акинфеевым.