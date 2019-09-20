Ужас без конца. «Краснодар», ЦСКА — вам не стыдно?

ЦСКА вслед за «Краснодаром» потерпел в первом туре Лиги Европы поражение, от которого чувствуешь физическую боль. То ли уровень нашего чемпионата такой, что только «Зенит» с «Локомотивом» способны достойно представлять Россию на международной арене, то ли краснодарцы и «армейцы» слишком сильно думали о ближайшей встрече друг с другом, поэтому оказались не готовы к старту в ЛЕ. Скорее всего, всё вместе. Игроки ЦСКА были плохо заряжены на матч в Болгарии – хозяева превзошли их в командной скорости и работе с мячом. К счастью, это не плей-офф, так что вся борьба на групповом этапе ещё впереди.

Вот самые важные факты о встрече в Разграде:

— Из-за большого количества травмированных в основе ЦСКА появился Вадим Карпов. Дорогу в состав 17-летнему защитнику открыли травмы Седрика Гогуа (повреждение бедра) и Звонимира Шарлия (растяжение мышцы), полученные ими в предыдущем матче РПЛ с «Тамбовом». По-прежнему восстанавливаются Виктор Васин, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Дмитрий Ефремов, Алан Дзагоев и Арнор Сигурдссон.

В ЦСКА дебютировал 17-летний защитник. И сразу в Лиге Европы! Кто это?

— Счёт после подачи со штрафного открыл другой дебютант еврокубков и центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев. Красно-синие вообще хорошо действовали на «стандартах» у ворот «Лудогорца». В голевом эпизоде идеальную передачу сделал Никола Влашич, а Дивеев грамотно пробил головой, отправив мяч в сетку от земли.

— В первом тайме чемпион и лидер чемпионата Болгарии попал в штангу и перекладину. В одном эпизоде крайне неудачно сыграл Хёрдур Магнуссон, пропустивший рывок за спину Йорди Лукоки, в другом – позиционно ошибся Дивеев. Более того, не было бы и перекладины, если бы не суперсейв Игоря Акинфеева.

— Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отреагировал на то, что «Лудогорец» регулярно создавал преимущество на фланге благодаря связке Сисиньо – Лукоки. Левее стал смещаться один из нападающих Такума Нисимура. «Армейцам» повезло, что до этого изменения они не пропустили ответный гол.

«Когда-то эти травмы должны закончиться». Как ЦСКА готовится к «Лудогорцу» «Армейцы» опробовали поле, оценили прелести болгарской провинции и поздравили Марио с днём рождения. Вечером — старт в Лиге Европы.

— Тем не менее корректировка схемы не спасла ЦСКА от неприятностей, связанных с подключениями фланговых защитников соперника. После перерыва «Лудогорец» отправил представителя РПЛ в нокаут, забив трижды за семь минут! Скорее всего, у Гончаренко будет больше всего вопросов по провальному отрезку к Нисимуре и Константину Кучаеву. Они словно выключились из игры в начале второго тайма, не добегали до своих оппонентов и не закрывали зоны.

— Лучший бомбардир «Лудогорца» Клаудиу Кешерю сделал хет-трик за 25 минут. Третий гол он забил с пенальти, справедливо назначенного за фол Игоря Акинфеева. Вратарю и капитану ЦСКА ничего не оставалось, кроме как срывать выход один на один фолом на жёлтую карточку.

— Без Фёдора Чалова, которого, очевидно, берегли к «Краснодару», ЦСКА был совершенно беззубым в чужой штрафной при позиционном наступлении. Ведущий нападающий «армейцев» вышел на поле слишком поздно, когда команда уже «плыла». Статистика Чалова, Нисимуры и Бийола – ноль ударов на троих.