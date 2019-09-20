Наш рейтинг продолжает лететь в пропасть! Теперь из-за «Краснодара» и ЦСКА

После таких дней, как минувший четверг, смотреть в таблицу коэффициентов УЕФА просто стыдно. «Краснодар» и ЦСКА проиграли свои матчи в первом туре группового этапа Лиги Европы с общим счётом 1:10. Малейшая недооценка соперника в еврокубках завершается тем, что наши клубы сами себя лишают в будущем Лиги чемпионов. Впрочем, были на этой неделе и приятные для нас новости из Европы – как раз из ЛЧ. «Локомотив» выиграл в Леверкузене, а «Зенит» добыл ничью в Лионе.

«Краснодар», что с тобой?! Лидер чемпионата России растоптан в Базеле! «Быки» потерпели самое крупное поражение в еврокубках в собственной истории.

Ужас без конца. «Краснодар», ЦСКА — вам не стыдно? Эмоции улягутся, но позорные цифры из истории не стереть.

Наши главные конкуренты португальцы выступили чуть успешнее. В Лиге чемпионов «Бенфика» проиграла «РБ Лейпциг» (1:2). В Лиге Европы «Порту» победил «Янг Бойз» (2:1), «Брага» переиграла «Вулверхэмптон» (1:0), «Спортинг» уступил ПСВ (2:3), а «Витория Гимарайнш» оказалась слабее «Стандарда» (0:2).

По правилам начисления баллов каждая команда получает два очка за победу и одно за ничью (очки, набранные в квалификации и раунде плей-офф, делились пополам). При этом коэффициент представляет собой среднее значение за текущий сезон: общее количество набранных баллов делится на число клубов страны, участвующей в евросезоне. Следовательно завоёванные «Локомотивом» и «Зенитом» три очка будут поделены на шесть, поскольку РПЛ помимо ЦСКА и «Краснодара» представляли в Европе ещё и «Спартак» с «Арсеналом». В нашу копилку добавятся 0,5 балла. Полученные «Порту» и «Брагой» четыре очка будут поделены на пять – количество команд из Примейры в евросезоне. Португальцы наберут 0,8 балла. Их отставание опять немного сокращается.

Теперь у России – 43,216 балла, а у Португалии – 42,849. Напомним, рейтинг коэффициентов для страны считается на основании результатов всех её клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы за последние пять сезонов. Он определяет количество мест для каждой ассоциации в будущих клубных соревнованиях УЕФА. По-прежнему всё идёт к тому, что Россия лишится одного места в ЛЧ. Правда, страшна не потеря мифической третьей путёвки, а того, что серебряный призёр РПЛ не сможет попадать напрямую на групповой этап.