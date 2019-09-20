Вечер с 1:10 вполне может повториться. Мы не застрахованы от избиений в Европе

Для начала: безусловные поздравления болельщикам «Локомотива» и в целом такие же поздравления фанатам «Зенита» — их команды начали свои еврокампании достойно с точки зрения результата. Нейтральным зрителям из нашей страны тоже стоит порадоваться за то, что случилось в Лиге чемпионов. Этот дисклеймер важен, чтобы пояснить мою дальнейшую позицию.

Ровно месяц назад я написал вот эту статью. Ужасно не люблю заниматься самоцитированием, но тут как раз тот случай, когда можно скрестить руки на груди и с важным видом говорить: «Я предупреждал».

Нам нельзя раскрываться в Европе. «Спартаку» нужно избежать ошибок «Краснодара» Иначе наказание последует незамедлительно.

Коротко для тех, кто не хочет читать: из-за недостатков в методологической подготовке, отсутствия большого конкурентного опыта, неготовности к сложной игре и нежелания рисковать, которое тянется с детско-юношеских школ, в быстро изменившемся в последние годы футболе нам становится всё тяжелее играть с европейскими соперниками в инициативный футбол. Специально употребляю слово «инициативный», потому что он необязательно должен быть атакующим. Но при этом его концепт должен а) быть понятным и иметь чёткие маркеры при игре с мячом; б) не рассыпаться при давлении соперника.



«Лион», «Байер», «Лудогорец» и «Базель» — в целом сравнимые по силе с нашими топами соперники. Сравнимы они и между собой: тот же «Лудогорец» год назад в Лиге Европы точно такой же командой, что и против ЦСКА, сыграл вничью с «Байером» в Леверкузене, а дома и вовсе вёл 2:0. Обыгрывать их даже при идеально складывающихся обстоятельствах мы не обязаны, а наши считываемые проблемы с инициативным футболом в итоге делают возможными 0:5, 1:5, одинаковые голы от «Браги» или вынос от «Нефтчи».



Как только наши команды стремятся сыграть в инициативный футбол, всё становится очевидным. Единственный на данный момент возможный путь к локальному результату для команд из РПЛ — перетерпеть соперника, сохраняя максимальную концентрацию. Это сделал «Зенит», вышедший во Франции в пять защитников, с пониманием смертельности игры один в один против резких, современных игроков «Лиона». Это сделал «Локомотив», выставивший плотнейший низкий блок в Леверкузене.



Здесь возникает вопрос: как быть с этой проблемой? Смириться с тем, что результат даёт оборонительное терпение (в Европе всё же бум на футбол-аттракцион, зрители хотят видеть атаки)? Или постараться изменить себя, стать сильнее, ближе по менталитету и уровню к нормальным с точки зрения организации европейским лигам?

Понятно, что как минимум «Краснодар» отвечает на этот вопрос однозначно — команда ищет возможность стать выше через собственный инициативный футбол, поэтому иногда не замечает, как быстро переходит в неуправляемый режим. После 0:4 в Пирее «быки» не поменялись: вчерашняя игра в Швейцарии не была совсем без шансов — их как раз было на несколько забитых мячей. Но, даже получив очевидный удар по собственному открытому футболу в Греции, стратегия осталась прежней. И, к сожалению, это может быть не последнее такое поражение для России в календарном году. Если какая-то из наших команд решит сыграть с более или менее равным соперником в обмен ударами, мы не будем застрахованы от избиения.



Свой лучший результат в Европе тому же «Краснодару» помог при этом показать отказ от инициативного футбола. Тогда, весной, «быкам» противостояла команда с тренером, которого ценят в Европе за упорное стремление играть от себя, но нашим клубам регулярно удаётся этого тренера перетерпеть, и это не совпадение. Сначала «Ростов», затем «Краснодар», а теперь и «Локомотив».



Эта команда — леверкузенский «Байер» Петера Боша.