Кариус опозорился. Опять

Вратарь Лорис Кариус запомнился болельщикам как главный неудачник прошлых лет. Главный повод — фатальные ошибки в финале Лиги чемпионов в Киеве между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем» (3:1). После матча его даже бросила девушка. Не изменила ситуацию и смена клуба — немец выступает на правах аренды за турецкий «Бешикташ», но продолжает ошибаться всё чаще и чаще. Накануне он пустил очень смешной мяч.

Курьёзный гол

Эпизод произошёл в матче группового этапа Лиги Европы со «Слованом» из Братиславы. Вратарь «Бешикташа» Лорис Кариус вышел из ворот в надежде сыграть головой, но мяч перевисел голкипера, который не смог дотянуться до мяча.



Таким образом, «Слован» открыл счёт, отправив мяч в пустые ворота усилиями форварда Андража Шпорара. Потом немецкий голкипер пропустил ещё три мяча, а его «Бешикташ» проиграл в гостях со счётом 2:4.

Ранее Лорис уже допускал грубейшие ошибки в матчах «Бешикташа». В своём дебютном матче он пропустил вот такой гол от «Бурсаспора» на 86-й минуте.

А потом Кариус пропустил гол от шведского «Мальмё» уже в Лиге Европы прошлого сезона. После матча болельщики шведского клуба посвятили немцу баннер с текстом: «У него болит голова. Все мячи пролетают мимо него. Отлично, сегодня против нас играет Кариус!»

Извинения

Сразу после матча со «Слованом» Кариус в своём «инстаграме» попросил прощения у болельщиков за грубую ошибку.



«Знаю, что эта игра причиняет боль команде и болельщикам. Вы можете злиться и разочаровываться. Я беру на себя ответственность за первый гол. Я обязан был сыграть надёжнее. После этого мы всё ещё могли выиграть. Всё пошло не по нашему плану. Но, пожалуйста, давайте держаться вместе. Весь клуб. В этом сезоне будет ещё много матчей. Нам нужна ваша поддержка прямо сейчас, чтобы пройти через это», — написал Кариус в соцсети.