Женщина, спасавшая от голода маленького Роналду, нашлась!

На днях вышло огромное интервью британского журналиста и телеведущего Пирса Моргана со звездой туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Португалец плакал во время интервью, вспоминая отца, обсуждал иски об изнасиловании и рассказал много интересных историй. Одна из них — о детстве великого футболиста.

«Макдоналдс»

Криштиану рассказал, что он и другие ребята из академии лиссабонского «Спортинга» ходили в «Макдоналдс» рядом со стадионом, а Эдна и две другие девушки, которые работали там, угощали их гамбургерами.



«Когда мне было 11-12 лет, у нашей семьи не было денег. Мы с другими воспитанниками «Спортинга» жили вместе. Я видел свою семью раз в три месяца, это было очень тяжело. Поздно вечером, в 22:30 или 23:00, мы становились голодны, а рядом со стадионом был «Макдоналдс». Мы стучали в дверь и говорили: «Привет, у вас есть какие-нибудь бургеры?». Там всегда была женщина по имени Эдна и ещё две девушки», — вспомнил Криштиану.

Роналду: в 11 лет питался бесплатными бургерами из «Макдоналдса»

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» выразил готовность пригласить девушек на ужин в Турине или Лиссабоне, чтобы таким образом отблагодарить их.



«Я больше никогда не видел их, хотя искал, спрашивал у людей в Португалии, но тот «Макдоналдс» закрылся. Я буду счастлив, если найду их при помощи этого интервью, потому что хочу пригласить их в Турин или Лиссабон и поужинать с ними. Хочу хотя бы частично вернуть должок», — заявил Роналду.

Паула Лека

Через несколько дней после выхода интервью одна из трёх женщин дала о себе знать. Её зовут Паула Лека, она мама двоих детей. Лека заявила, что с радостью примет приглашение на ужин от Криштиану.



В эфире радиостанции Renascenca Паула вспомнила те времена: «Они приходили к ресторану, а когда у нас оставались гамбургеры, то наш менеджер разрешал нам отдать их ребятам. И так происходило почти каждую ночь.Одним из мальчиков был Криштиану Роналду, который был, пожалуй, самым робким из всех.

Я до сих пор вспоминаю то время с улыбкой. Я рассказывала обо всём своему сыну, но он подумал, что это выдумка, потому что не мог представить, чтобы его мама когда-либо давала Криштиану Роналду гамбургер. Мой муж также знал об этом. Иногда он приходил, чтобы забрать меня с работы ночью, и видел его.



Если бы он пригласил меня на ужин, я бы точно пошла. Я хочу поблагодарить его и сказать, что за ужином у нас было бы время вспомнить те времена», — сказала Лека.



Позже Паула разместила у себя на странице в «Фейсбуке» публикацию со словами: «Я здесь начинаю думать о переменах в жизни. Даже не думала, что карма существует.Теперь я начинаю верить в то, что она есть».