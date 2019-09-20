«К кассам подходили люди с пачками паспортов. Из-за бардака билетов не хватило»

Изначально матч «КАМАЗа» и «Спартака» планировали перенести из Набережных Челнов в Казань или Москву – местные правоохранительные органы опасались, что не справятся со своими обязанности во время игры. Но все вопросы по безопасности были решены, и мэр города объявил, что переноса не будет.



Матч со «Спартаком» ожидаемо вызвал в Набережных Челнах необычайный ажиотаж. Билеты на игру начали продавать в кассах стадиона 18 сентября в 11 утра, а к 15:30 все они были выкуплены.



Стадион «КАМАЗа» вмещает всего 6200 зрителей: 4800 мест было выпущено в свободную продажу, 1200 – отдано под квоту для болельщиков «Спартака», а оставшиеся 200 ушли под буферную зону для обеспечения мер безопасности.



Многие из тех, кто хотел попасть на матч, билет приобрести не смогли. И дело не столько в малом количестве мест на стадионе, сколько в перекупщиках, которые решили нажиться на ажиотаже вокруг «Спартака».

Как шла продажа

На один паспорт можно было приобрести три билета. Стоимость варьировалась от 600 рублей до 1000, также при покупке можно было получить скидку – она давалась при наличии татарстанской прописки. Абонементы на этот матч не распространялись.



В день старта продаж с раннего утра у касс собралась целая толпа болельщиков. Для того, чтобы не толкаться, люди сформировали список, в котором оказалось 700 человек. Среди них был Виктор Горшков, болельщик «КАМАЗа» с 2003 года. Но до него очередь так и не дошла.



— С 6 часов утра собирался народ и записывался в списки, — рассказал он «Чемпионату». — Первые 5 человек отоваривались больше часа: у них с собой была целая пачка паспортов или приписка к фамилии «+10». И эти +10 проходили с ним. Из-за этого бардака многим и не хватило билетов. Очередь закончилась на номере 203 из 700 записанных. Спустя 10 минут, как открылась касса, на «Авито» уже появились билеты, только стоили они в 3 раза дороже. Их изначально было мало: вместо ожидаемых 4 тысяч билетов в кассу поступили 1.5-2 тысячи, это навскидку. Перед началом продаж кто-то из кассиров или тех, кто оглашал списки, сразу крикнули, что есть только тысяча билетов. Я ещё этому не поверил. Потом понял. Одноименному заводу всегда выделяют места от клуба, только обычно они не пользуются спросом. Видел ещё фотографию в «Инстаграме», где девушка держит пачку из 80 билетов, якобы социальных. Несколько знакомых из полиции рассказали, что им выдавали их бесплатно и они идут с парами на футбол. Так и получилось, что очень много активных и постоянных болельщиков не попали на игру.

Квота на фанатский и гостевые сектора

Для активной части фанатов есть своя квота, которую реализовывает клуб болельщиков «КАМАЗа». Для попадания на сектор В, нужно посетить матч с «Ладой-Тольятти» и принести вот такую анкету. Без посещения игры оставить заявку на получение билетов нельзя.

Гостевая квота на матчах «КАМАЗа» обычно составляет 600 билетов, но под игру со «Спартаком» она была увеличена в два раза. По словам президента «КАМАЗа» Айнура Миннеханова, в Набережных Челнах много болельщиков московской команды.

На «Авито» — от 2 до 4 тысяч рублей

На сайте есть несколько объявлений о продаже билетов. В основном продают за 2000-2500 рублей, но есть и за 4000. Самое забавное, что на фотографии чётко видно реальную цену в 1000 рублей.

Что говорят в клубе о перекупщиках

— Мы знаем, что такое имело место быть, — сказал в интервью «Чемпионату» президент «КАМАЗа» Айнур Миннеханов. — Пишут, что забрали перекупщики много, но, мне кажется, что гораздо меньше, чем многие думают. Разбирательством должны заниматься правоохранительные органы. У нас есть законодательство, которое регулирует продажу билетов и его должны придерживаться.



«КАМАЗ» принес свои извинения болельщикам и пообещал, что впредь будет иначе подходить к организации продажи билетов. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, клуб для владельцев абонементов сезонов 2017/18, 2018/19 и 2019/20 выделил квоту на секторе В.