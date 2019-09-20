Кокорин не будет играть в футбол до зимы. Всё решил один день

Александр Кокорин вернулся в Петербург и прошел медобследование. Еще в колонии он подписал новый контракт с «Зенитом», и ожидалось, что уже в сентябре сможет выйти на поле. Но этого придется ждать еще как минимум пять месяцев.

Кокорину и Мамаеву дали свободу. Они снова могут жить как раньше! Осталось набрать форму, забыть тюрьму и наслаждаться волей.

Почему?

Для того, чтобы выступать в турнирах под эгидой Российского футбольного союза, каждый футболист должен быть зарегистрирован. Решение о регистрации принимает комитет по статусу игроков РФС по итогам рассмотрения документов, которые подает клуб. Все решения регулируются регламентом по статусу и переходам футболистов.



Кокорину в регистрации отказали.

Кто принимал решение?

Решение было принято Комитетом РФС по статусу игроков. В его состав входят председатель и 10 членов. Обычно решения принимаются большинством голосов. Как стало известно «Чемпионату», на заседании по делу Кокорина присутствовали не все члены Комитета.

В чём причина отказа?

На сайте РФС дается такое объяснение:



— Рассмотренное дело было уникальным и сложным. Согласно статье 14 Регламента РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов в виде исключения из общего правила футболисты могут быть зарегистрированы вне регистрационного периода, но решение Комитета о такой регистрации принимается с учётом фактических обстоятельств и при условии сохранения целостности спортивных соревнований. Изучив представленные документы, Комитет пришел к выводу о невозможности применения исключения для футболиста Кокорина А., так как в силу известных обстоятельств у него не было фактической и юридической возможности приступить к работе в Клубе до момента окончания срока подачи в Комитет соответствующего комплекта документов (16 сентября 2019 года). При этом футболист может быть в установленном порядке зарегистрирован в ближайший очередной регистрационный период. Принятое решение направлено на недопущение клубами и футболистами злоупотреблений своими правами в ущерб равенству всех участников соревнований и на сохранение единообразного подхода к применений норм — исключений регламентных документов РФС.

Что говорится в статье 14?

Самое важное:



— Регистрация футболистов может производиться лишь в один из двух регистрационных периодов в течение спортивного сезона. В виде исключения из этого правила футболист-профессионал, чей трудовой договор истек до окончания регистрационного периода, может быть зарегистрирован вне этого регистрационного периода.



— РФС разрешается регистрировать таких футболистов-профессионалов при условии, что должное внимание при этом будет уделено спортивной целостности соответствующего соревнования.



— В порядке исключения регистрация футболиста может проводиться вне соответствующего регистрационного периода в случае: а) ликвидации клуба или утраты им профессионального статуса – в течение 30 календарных дней; б) истечения срока действия трудового договора или его досрочного расторжения в течение соответствующего регистрационного периода — в течение 30 календарных дней; в) установленных Палатой по разрешению споров фактов досрочного расторжения трудового договора по инициативе футболиста по причине существенного нарушения клубом его условий — в течение 30 календарных дней.



— Заявление должно быть направлено в Комитет по статусу игроков в течение 14 календарных дней после окончания текущего регистрационного периода.

Так в чем проблема?

Решение РФС объяснил «Чемпионату» спортивный юрист Юрий Зайцев:



— Проблема не в том, что «Зенит» подал документы с нарушением срока, 17 сентября,– об этом не говорится ни слова. Если бы они подали документы с нарушением срока, то комитет оставил бы заявлени без рассмотрения. Дело в том, что на 16 сентября, как видимо посчитал комитет, футболист еще находился в колонии и не мог работать в клубе, — сказал он.

Может ли клуб оспорить это решение?

Да, клуб имеет полное право подать иск в CAS. Для этого нужно получить мотивировочную часть решения в РФС.



— На мой взгляд, это трактовка РФС очень спорная, ее можно оспорить – на это есть прекрасные перспективы, — сказал Зайцев. — На месте «Зенита» я бы в ближайшее время получил полный текст решения РФС и обжаловал бы его в Лозаннском суде. В суде нужно обратить внимание на то, что для заявки вне трансферного окна должны быть соблюдены два критерия: 1) игрок стал свободным агентом в период последнего трансферного окна; 2) заявление на регистрацию должно быть подано в течение 14 дней. В данном случае все это соблюдено. А то, что Кокорин на момент 16 числа не был в расположении клуба, не имеет никакого отношения к делу и является излишним формализмом. Напомню, что заявка свободного агента допускается в течение 30 дней после закрытия трансферного окна, а за 14 дней нужно только подать заявление.

Как отреагировал «Зенит»?

Сергей Семак довольно эмоционально прокомментировал это решение в своем «инстаграме»:



«Сложно сдержать эмоции и в очередной раз хочется поаплодировать власти, на сей раз раз футбольной, за решение «отказать в регистрации» Кокорину А. заниматься его работой. Мало того что он год провёл за проступок, который совершали 99% мужского населения (не понесшего аналогичного наказания)… так теперь его решили ещё на 5 месяцев оставить без футбола… Все справедливо, закон существует для людей. Оказывается, Саша опасен не только для общества, но и для футбола… На сайте РФС можно ознакомиться с составом комитета по статусу игроков, принимавших это решение».



Потом, правда, он его удалил и написал, что информация требует более тщательной проверки.

Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Но история ещё не закончена Репортаж из Алексеевки.

Как отреагировал профсоюз?

Генеральный директор общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов заявил, что его организация будет просить РФС дать возможность Кокорину играть до начала следующего трансферного окна.

Также Зотов подчеркнул, что в нынешнем составе Комитета по статусу игроков не нашлось места представителю Профсоюза, но он будет настаивать на включение в Комитет их представителя.

«Чем руководствовался комитет, помимо того, что опубликовано на сайте, я сказать не берусь. Опротестовать решение можно, но я боюсь, что это займёт достаточно много времени и возможно, до следующего трансферного окна окончательное решение принято не будет. Дело может дойти до CAS.



Есть практика ФИФА, когда в спорных ситуациях футболистам дают возможность выступать за клуб с тем, чтобы не терять квалификацию и поддерживать форму. Нужно учитывать специфику работы футболиста, должна быть постоянная практика. Исходя из этого, мы будем просить РФС дать Александру возможность играть до начала следующего трансферного окна. Уверен, сам Александр будет оспаривать это решение. Шансы оценивать я не хочу, но если бы не было ни одного шанса, то зачем что-то делать? Возможности есть всегда, мы будем пытаться понять, чем руководствовался комитет» — заявил Зотов.