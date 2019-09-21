«Уфа» готова отдать «Спартаку» Евсеева. Надо брать, скучно точно не будет!

Вратарь «Реала» извинился за совместное фото с Мбаппе

Вратарь «Реала» Альфонс Ареола извинился перед болельщиками за совместную фотографию с игроками «ПСЖ» Килианом Мбаппе и Эриком Шупо-Мотингом после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов. «Реал» проиграл со счётом 0:3, а фанаты мадридского клуба раскритиковали голкипера за селфи после поражения.

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«Дорогие фанаты «Реала», мне было жаль видеть некоторые комментарии к фотографии, которая была распространена в социальных сетях. Знайте, что моё сердце стало белым после того, как я подписал контракт с этим клубом. Поражение затронуло меня и всех, кто составляет эту великую семью. После игры я встретился со своими бывшими одноклубниками и друзьями, с которыми не успел попрощаться. Приношу свои извинения мадридским фанатам. Надеюсь, что вместе мы добьёмся многих успехов», — написал Ареола в «Твиттере».

«Реал» сыграл ужасно, но мог отыграться с 0:2. А ещё у «ПСЖ» лучше вратарь Когда наконец-то избавились от Кейлора Наваса и тут же проиграли ему 0:3.

Хадсон-Одои стал получать в «Челси» до € 205 тыс. в неделю. Ему 18 лет

Стали известны подробности нового контракта между «Челси» и нападающим Каллумом Хадсоном-Одои.



По информации Goal.com, по условиям соглашения 18-летний футболист стал зарабатывать £ 150 тыс. в неделю (€ 170 тыс.). При этом с учётом бонусов, основанных на успехах игрока на поле, сумма может вырастать до £ 180 тыс. (почти € 205 тыс.).

Новый контракт Хадсона-Одои с лондонским клубом будет действовать до лета 2024 года. В нынешнем сезоне форвард пока не провёл ни одного матча, так как восстанавливается после травмы ахиллова сухожилия.



Каллум является воспитанником «Челси». За клуб он провёл 28 матчей, забил 5 мячей и отдал столько же результативных передач.

Жена Мамаева показала первое фото Павла с детьми после освобождения

Алана Мамаева, жена полузащитника Павла Мамаева, в социальной сети опубликовала первую фотографию мужа с детьми после того, как он освободился из колонии.

Фотография доступна в «инстаграме» Аланы Мамаевой.



Напомним, что 17 сентября Мамаев вышел на свободу по условиям условно-досрочного освобождения. Осенью прошлого года Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. Долгое время молодые люди находились под арестом, а позднее суд приговорил их к тюремным срокам. Кокорины должны были пробыть в колонии 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий — 1 год и 5 месяцев. Позже суд одобрил прошение об УДО.

Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Но история ещё не закончена Репортаж из Алексеевки.

Семак сообщил, что РФС отказал «Зениту» в заявке Кокорина

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в социальной сети сообщил о решении комитета по статусу игроков РФС отказать в заявке нападающего Александра Кокорина.

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«Сложно сдержать эмоции и в очередной раз хочется поаплодировать власти, на сей раз раз футбольной, за решение «отказать в регистрации» Александру Кокорину заниматься его работой. Мало того что он год провёл за проступок, который совершали 99% мужского населения (не понёсшего аналогичного наказания)… Так теперь его решили ещё на пять месяцев оставить без футбола… Всё справедливо, закон существует для людей. Оказывается, Саша опасен не только для общества, но и для футбола… На сайте РФС можно ознакомиться с составом комитета по статусу игроков, принимавшего это решение», — написал Семак в «Инстаграме».

Семак удалил пост с критикой решения РФС по Кокорину и попросил прощения

РФС разрешил «Динамо» заявить вратаря Шеплякова вне регистрационного периода

Российский футбольный союз разрешил «Динамо» заявить голкипера Александра Шеплякова вне регистрационного периода.

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«В пятницу, 20 сентября, состоялось заседание Комитета РФС по статусу игроков. Решение Комитета РФС по статусу игроков: удовлетворить заявление АО «ФК «Динамо-Москва» о регистрации футболиста Шеплякова Александра Александровича (13.08.1996 г.р.) вне регистрационного периода. Разрешить АО «ФК «Динамо-Москва» осуществить регистрацию футболиста Шеплякова Александра Александровича (13.08.1996 г.р.) для участия в соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в РФПЛ всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста», — сказано в заявлении на официальном сайте РФС.

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«Спартак» из-за автогола проиграл «Уфе» в Премьер-Лиге

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала московский «Спартак». Встреча прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал защитник «Спартака» Николай Рассказов, отправивший мяч в собственные ворота на 13-й минуте матча.

Теперь-то Кононов отмучился? «Спартак» снова сыграл бездарно Никогда такого не было – и вот опять.

«Уфа», набрав 14 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, красно-белые (14) — седьмое.

Уходите из «Спартака», Олег Георгиевич. Даже если Федун вас не уволит Хватит мучить себя и болельщиков.

Серия поражений «Спартака» достигла четырёх матчей

Московский «Спартак» проиграл «Уфе» со счётом 0:1 в выездном матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги.



Серия поражений красно-белых в чемпионате России достигла трёх встреч, во всех турнирах — четырёх. До матча с «Уфой» команда Олега Кононова проиграла «Уралу» (1:2) и «Зениту» (0:1) в РПЛ и «Браге» (1:2) — в ответной встрече раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

«Уфа» обыграла «Спартак», не нанеся ни одного удара в створ ворот

Газизов: если «Спартак» захочет пригласить Евсеева, препятствий не будет

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал победу в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:0).



«Победили за счёт командных действий, грамотной установки тренера. Желание игроков тоже сыграло свою роль. Ни одного удара в створ? Ну мы же били по воротам, создавали моменты. Если бы не автогол, мы бы забили, нам воздалось. Возможное увольнение Кононова после нашей победы — не наш вопрос. Решать руководству «Спартака», нам надо набирать очки.

Спасибо болельщикам, что пришли в такую не самую хорошую погоду. Они сыграли большую роль. Ставим ли цель теперь попадать в еврокубки? Скоро соберёмся попечительским советом и подумаем. Почему бы и нет. Если «Спартак» решит пригласить Евсеева, то препятствий чинить не будем. Мы будем только горды, что ещё один наш тренер возглавит топовый клуб в РПЛ», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.