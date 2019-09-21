С её поддержкой Лукас Сантос быстро освоится в России

Лукас Сантос — один из немногочисленных новичков ЦСКА минувшей трансферной кампании. Полузащитник будет выступать за «армейцев» на правах аренды до окончания 2019 года. Пока в РПЛ игрок принял участие всего в одном матче, выйдя на поле лишь на 79-й минуте, но всё ещё впереди. Главное, чтобы у Сантоса было всё в порядке с поддержкой в повседневной жизни.

А поддерживает молодого полузащитника его девушка — Элис Портела. Правда, по-видимому, в Россию она не поехала. «Спасибо, «Васко»! Спасибо моей семье, девушке, всем моим друзьям и людям, пожелавшим мне удачи. Увидимся позже. Я люблю свой «Васко»!» — написал бразилец в «Инстаграме», намекая на то, что с девушкой в ближайшее время он не увидится.



Отсутствие Элис на матчах не мешает ей поддерживать футболиста, пара часто разговаривает по видеосвязи. Девушка гордится Лукасом, публикуя в своих социальных сетях фотографии дебютной футболки полузащитника, видео его игры, радуясь победе ЦСКА как настоящая преданная болельщица.



Что касается деятельности девушки, то её можно назвать блогером. Элис Портела часто общается со своими подписчиками: отвечает на их вопросы, демонстрирует свои навыки визажиста и маникюриста.